Стали известны чешские приоритеты восстановления Украины
12 июня 2024
16:30
305
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил в Берлине на конференции по восстановлению разрушенной войной Украины. Он сказал, что Чехия направляет свои усилия на восстановление на линии фронта. Также он призвал укрепить противовоздушную оборону Украины.
В Украине Чехия уделяет особое внимание восстановлению районов, расположенных вблизи фронта боевых действий, причем приоритетными направлениями являются энергетика, очистка воды и здравоохранение. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил об этом сегодня в Берлине, выступая на конференции по восстановлению разрушенной войной Украины. Он рассказал участникам конференции, собравшей политиков, экономических лидеров и представителей международных организаций из примерно 60 стран, что Чехия поддерживает Украину с самого начала российского вторжения более двух лет назад.
«В рамках нашего участия в гуманитарной деятельности и развитии Украины Чешская Республика направляет свои усилия на восстановление на линии фронта. Эта поддержка должна быть быстрой, должна начаться немедленно и должна быть направлена на удовлетворение самых насущных местных потребностей», — сказал Липавский в национальном послании, прозвучавшем в Берлине.
Выступая перед журналистами, Томаш Копечный, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины, сказал, что, помимо помощи оружием, Чехия может стать источником вдохновения, осуществляя проекты по восстановлению вблизи фронта. «Наш подход и уникальность в том, что мы делаем все как можно ближе к линии фронта. Иногда это 50 километров, 100 километров, иногда всего 15 километров», — сказал он. Он отметил, что Россия пытается обезлюдить эти районы путем уничтожения, но чешская инициатива позволяет людям жить там. «Таким образом, мы в корне помогаем Украине выжить как единому целому», — добавил Копечный.
Липавский также рассказал на пресс-конференции о трех направлениях, на которых Чехия сосредоточилась в своей невоенной помощи, а именно: энергетика, очистка воды и здравоохранение. На вопрос Чешского агентства печати, не хочет ли Прага сосредоточиться на каком-нибудь другом секторе, министр ответил, что необходимо расставлять приоритеты в важных вещах. «Лучше иметь меньше приоритетов, при которых мы достигнем лучших результатов», — сказал он.
В своей речи Липавский призвал других участников конференции укрепить ПВО Украины. «Нам нужно эффективно защитить наши инициативы по восстановлению, инвестиции и проекты от повторных атак российской армии. Некоторые объекты инфраструктуры, такие как электростанции и трансформаторные станции, восстановленные с нашей помощью, уже попали под удар и снова разрушены российскими ракетами и беспилотниками», — сказал глава чешской дипломатии. «Поэтому Украина срочно нуждается в нашей военной поддержке, например в зенитных установках, чтобы защитить человеческие жизни и важнейшие объекты инфраструктуры», — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц также говорили на конференции о приоритете противовоздушной обороны. Канцлер призвал другие страны поставлять зенитные комплексы на Украину.
«В рамках нашего участия в гуманитарной деятельности и развитии Украины Чешская Республика направляет свои усилия на восстановление на линии фронта. Эта поддержка должна быть быстрой, должна начаться немедленно и должна быть направлена на удовлетворение самых насущных местных потребностей», — сказал Липавский в национальном послании, прозвучавшем в Берлине.
Выступая перед журналистами, Томаш Копечный, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины, сказал, что, помимо помощи оружием, Чехия может стать источником вдохновения, осуществляя проекты по восстановлению вблизи фронта. «Наш подход и уникальность в том, что мы делаем все как можно ближе к линии фронта. Иногда это 50 километров, 100 километров, иногда всего 15 километров», — сказал он. Он отметил, что Россия пытается обезлюдить эти районы путем уничтожения, но чешская инициатива позволяет людям жить там. «Таким образом, мы в корне помогаем Украине выжить как единому целому», — добавил Копечный.
Липавский также рассказал на пресс-конференции о трех направлениях, на которых Чехия сосредоточилась в своей невоенной помощи, а именно: энергетика, очистка воды и здравоохранение. На вопрос Чешского агентства печати, не хочет ли Прага сосредоточиться на каком-нибудь другом секторе, министр ответил, что необходимо расставлять приоритеты в важных вещах. «Лучше иметь меньше приоритетов, при которых мы достигнем лучших результатов», — сказал он.
В своей речи Липавский призвал других участников конференции укрепить ПВО Украины. «Нам нужно эффективно защитить наши инициативы по восстановлению, инвестиции и проекты от повторных атак российской армии. Некоторые объекты инфраструктуры, такие как электростанции и трансформаторные станции, восстановленные с нашей помощью, уже попали под удар и снова разрушены российскими ракетами и беспилотниками», — сказал глава чешской дипломатии. «Поэтому Украина срочно нуждается в нашей военной поддержке, например в зенитных установках, чтобы защитить человеческие жизни и важнейшие объекты инфраструктуры», — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц также говорили на конференции о приоритете противовоздушной обороны. Канцлер призвал другие страны поставлять зенитные комплексы на Украину.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
12 ИЮНЯ 2024
712
На юге Европы ожидается температура намного выше 40 градусов Цельсия, а в Чехии скоро наступит заметное потепление: на следующей неделе ожидается, что после полудня температура превзойдет 30°C.
13:00
12 ИЮНЯ 2024
472
ФИАЛА ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА RESTART ČESKA. «МЫ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ», — СКАЗАЛ ОН
На конференции Česko na křižovatce 2, в которой приняли участие политики и бизнесмены, был представлен план развития страны в области образования, доступности жилья и развития транспортной и...
11:30
12 ИЮНЯ 2024
589
Спустя полгода полиция знает ответ на один из главных вопросов в деле о массовом убийстве на философском факультете Карлова университета в Праге. Что заставило студента Давида К. совершить...
09:30
12 ИЮНЯ 2024
982
26-летний южноамериканец пробыл в Чехии всего несколько дней и решил поджечь большой пражский автобусный парк. Мужчина, задержанный в Праге, заявил, что сделал это ради денег, сообщает Seznam...
08:00
12 ИЮНЯ 2024
523
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начнутся к концу июня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Берлине на конференции, посвященной восстановлению...
22:00
11 ИЮНЯ 2024
1025
Саботаж, включая пожары и кибератаки, со стороны российских спецслужб усилился. Недавно полиция раскрыла аналогичный случай в Чешской Республике. Российские операции в основном направлены на то,...
12:30
11 ИЮНЯ 2024
79153
Скоро истечет возможность обменять недействительные банкноты с узкой серебряной полосой в кассах всех коммерческих банков Чешской Республики. В последний раз это можно будет сделать 30 июня. После...
11:30
11 ИЮНЯ 2024
1014
В 2028 году около 1 100 сотрудников мэрии Праги должны покинуть Škodův palác и переехать в большое здание на углу Вацлавской площади и улицы Штепанска. В понедельник члены совета подтвердили...
10:00
11 ИЮНЯ 2024
440
Сегодня в Риге проходит саммит восточного крыла Организации Североатлантического договора (НАТО), встреча высших руководителей девяти стран — членов так называемого Бухарестского формата (B9)....
09:00
11 ИЮНЯ 2024
547
Сегодня в столице Германии начинается двухдневная конференция по восстановлению Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российской агрессии. Федеральный канцлер Олаф Шольц откроет...
08:00
11 ИЮНЯ 2024
580
По словам главы налоговой администрации, борьба государства с этими аферами эффективна, но искоренить их, скорее всего, не удастся.
22:00
10 ИЮНЯ 2024
1012
Заместитель столичного мэра по транспорту Зденек Гржиб рассказал о более дорогих парковках, долгах пражского общественного транспорта и своем видении пражского транспорта в подкасте Crunch.
17:40
10 ИЮНЯ 2024
1787
Иностранец из Южной Америки, задержанный в Чехии на выходных, планировал поджог автобусов общественного транспорта в Праге. Он был пойман в гараже при попытке поджечь автобусы. «Есть подозрения,...
16:30
10 ИЮНЯ 2024
794
С сентября зарплаты в бюджетной сфере увеличатся. Не все в равной степени, а в зависимости от того, насколько они отстают от инфляции последних лет в отдельных сегментах. Об этом сказал министр...
14:00
10 ИЮНЯ 2024
508
Уровень безработицы в Чехии в мае снизился до 3,6%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в апреле. Снижение произошло в основном благодаря началу сезонных работ и наступлению туристического...