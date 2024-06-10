Стали известны чешские приоритеты восстановления Украины

В Украине Чехия уделяет особое внимание восстановлению районов, расположенных вблизи фронта боевых действий, причем приоритетными направлениями являются энергетика, очистка воды и здравоохранение. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил об этом сегодня в Берлине, выступая на конференции по восстановлению разрушенной войной Украины. Он рассказал участникам конференции, собравшей политиков, экономических лидеров и представителей международных организаций из примерно 60 стран, что Чехия поддерживает Украину с самого начала российского вторжения более двух лет назад.



«В рамках нашего участия в гуманитарной деятельности и развитии Украины Чешская Республика направляет свои усилия на восстановление на линии фронта. Эта поддержка должна быть быстрой, должна начаться немедленно и должна быть направлена на удовлетворение самых насущных местных потребностей», — сказал Липавский в национальном послании, прозвучавшем в Берлине.



Выступая перед журналистами, Томаш Копечный, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины, сказал, что, помимо помощи оружием, Чехия может стать источником вдохновения, осуществляя проекты по восстановлению вблизи фронта. «Наш подход и уникальность в том, что мы делаем все как можно ближе к линии фронта. Иногда это 50 километров, 100 километров, иногда всего 15 километров», — сказал он. Он отметил, что Россия пытается обезлюдить эти районы путем уничтожения, но чешская инициатива позволяет людям жить там. «Таким образом, мы в корне помогаем Украине выжить как единому целому», — добавил Копечный.



Липавский также рассказал на пресс-конференции о трех направлениях, на которых Чехия сосредоточилась в своей невоенной помощи, а именно: энергетика, очистка воды и здравоохранение. На вопрос Чешского агентства печати, не хочет ли Прага сосредоточиться на каком-нибудь другом секторе, министр ответил, что необходимо расставлять приоритеты в важных вещах. «Лучше иметь меньше приоритетов, при которых мы достигнем лучших результатов», — сказал он.



В своей речи Липавский призвал других участников конференции укрепить ПВО Украины. «Нам нужно эффективно защитить наши инициативы по восстановлению, инвестиции и проекты от повторных атак российской армии. Некоторые объекты инфраструктуры, такие как электростанции и трансформаторные станции, восстановленные с нашей помощью, уже попали под удар и снова разрушены российскими ракетами и беспилотниками», — сказал глава чешской дипломатии. «Поэтому Украина срочно нуждается в нашей военной поддержке, например в зенитных установках, чтобы защитить человеческие жизни и важнейшие объекты инфраструктуры», — добавил он.



Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц также говорили на конференции о приоритете противовоздушной обороны. Канцлер призвал другие страны поставлять зенитные комплексы на Украину.