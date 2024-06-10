Фиала представил результаты проекта Restart Česka. «Мы избавились от зависимости от России», — сказал он

«Год назад я представил видение проекта Restart Česka. Это огромная работа, которую мы проделали. Мы добились значительного прогресса в энергетическом секторе. Теперь мы во многом энергетически независимы. Мы избавились от зависимости от России, у нас достаточно газа. Мы обеспечили себя достаточным количеством энергии, терминалами СПГ и завершением строительства газопровода TAL plus. Мы значительно продвинулись в тендере на достройку Дукован и приступили к строительству или увеличению мощностей возобновляемых источников энергии», — сказал Фиала на пресс-конференции.





К концу августа правительство будет иметь четкое представление о том, сколько атомных блоков будет построено в Чехии на основе текущего тендера, сказал Фиала на конференции. Французская компания EDF и южнокорейская KHNP подали заявки на строительство от одного до четырех энергоблоков в рамках текущего тендера.





Один новый атомный блок будет построен на АЭС «Дукованы», а в случае более масштабного строительства — до двух блоков на АЭС «Дукованы» и двух блоков на АЭС «Темелин». Обе компании подали свои заявки на участие в тендере в конце апреля, и сейчас их оценивает энергетическая компания ČEZ. Компания подтвердила ČTK, что представит заявки в пятницу со своими рекомендациями правительству.





Фиала назвал ядерный тендер проектом века. Один энергоблок в Дукованах, строительство которого является минимальным вариантом, должен обеспечить ежегодное производство девяти тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, что, по словам Фиалы, покроет одну десятую часть текущего внутреннего потребления. Однако правительство также предложило претендентам на контракт представить обязательные предложения по строительству до четырех энергоблоков, что, по мнению кабинета министров, может дать экономию до 25%. «В настоящее время мы оцениваем, стоит ли распространять тендер на другие блоки, сколько их будет построено. Ясность появится к концу августа», — сказал премьер-министр.