Журналист о диверсии с русским следом: Это вовсе не «чешская истерия»

Анастасия Князева 13 июня 2024 16:30 501

Дело о предполагаемых беспорядках и поджоге автобусного депо в Праге гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мужчине из Южной Америки, который сейчас находится под стражей, грозят обвинения в терроризме. Как выяснил Seznam Zprávy, вскоре после ареста этот человек заявил, что он был нанят за деньги для совершения поджога. Спецслужбы и полиция говорят, что след ведет в Россию. Что мы знаем на данный момент о подоплеке преступления? И какой интерес могут иметь русские агенты в кампании по саботажу?