Журналист о диверсии с русским следом: Это вовсе не «чешская истерия»
13 июня 2024
16:30
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Дело о предполагаемых беспорядках и поджоге автобусного депо в Праге гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мужчине из Южной Америки, который сейчас находится под стражей, грозят обвинения в терроризме. Как выяснил Seznam Zprávy, вскоре после ареста этот человек заявил, что он был нанят за деньги для совершения поджога. Спецслужбы и полиция говорят, что след ведет в Россию. Что мы знаем на данный момент о подоплеке преступления? И какой интерес могут иметь русские агенты в кампании по саботажу?
Как предполагается, он облил бензином лобовые стекла автобусов на территории депо в пражском районе Кличов и попытался поджечь транспортные средства. Но план 26-летнего южноамериканца провалился. Несмотря на то, что на территории автобазы припаркованы десятки автобусов, предполагаемый ущерб составил всего около 200 000 крон.
Этот случай поджога, скорее всего, даже не стал бы достоянием общественности. Но чешские спецслужбы раскрыли гораздо более мрачную подоплеку этого дела. Как выяснила следственная группа Seznam Zprávy, преступник вскоре после поимки заявил детективам, что его наняли за деньги. Но в суде это не подтвердится, потому что после ареста мужчина не стал повторно озвучивать свой мотив в полицейском отчете.
Тем не менее другие подсказки ведут в Россию. «Чешские силы безопасности, которые, конечно, из тактических соображений тоже не раскрывают некоторые вещи, но они работают с тем, что источником финансов, организацией, которая наняла этого человека, была Российская Федерация», — говорит журналист-расследователь Seznam Zprávy Лукаш Валашек в интервью для подкаста. По словам источников Seznam Zprávy, об этом свидетельствует, например, сообщение, которое полиция нашла на мобильном телефоне подозреваемого.
Русский след был совершенно открыто подтвержден в понедельник после заседания Совета государственной безопасности премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и министром внутренних дел Витом Ракушаном (STAN). «Это часть гибридной войны, которую Россия ведет против нас, от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить», — сказал Фиала.
Тем временем суд отправил мужчину под стражу. За терроризм ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы или условный срок. По словам журналиста Валашека, это также свидетельствует о серьезности дела. «Это, конечно, не то обвинение, которое полиция, прямо говоря, вручила бы на месте тому, кто пытается поджечь мусорный бак. Это показывает, что полиция хорошо проинструктирована», — говорит Валашек.
Русский саботаж в Европе
В последние месяцы вся Западная Европа была обеспокоена подобными диверсиями: только этой весной Россия — по мнению представителей иностранных разведок или политиков — стояла за атаками в Польше, Литве, Германии и Великобритании.
«Над чем здесь работают, так это над тем, что Россия начала в большей степени использовать тактику, что не ново, но в последние месяцы ее агрессивность возросла. То есть она засылает диверсантов в Европу, чтобы нанести ущерб», — говорит журналист.
Валашек описывает, как неудавшееся нападение на пражский автобусный парк вписывается в такой план диверсий, потому что он считается важным транспортным узлом и его повреждение может нарушить функционирование столицы.
Таким образом, он возражает против утверждений некоторых людей в социальных сетях, которые называют нападение «позорным инцидентом», призванным очернить Владимира Путина, и в то же время заявляют, что правительство делает большую драму из незначительного события. «Об этом говорят представители многих престижных западных спецслужб, поэтому это нельзя считать какой-то чешской истерией», — подчеркивает журналист.
Иллюзия безопасности
По его мнению, становится все более очевидным, что ситуация с безопасностью в Западной Европе также меняется и что необходимо готовиться к другим угрозам, например диверсиям. «Сегодня обнажилась российская тактика, и поэтому нужно готовиться — не поддаваясь излишней панике — к тому, что образ Европы как безопасного региона, где спонсируемый государством субъект не посмеет делать такие вещи, меняется», — говорит Валашек.
Журналист описывает, что цель России — попытаться запугать и дать понять, что лучше не поддерживать Украину в войне. Кроме того, по его словам, Кремль пытается создать у жителей таких стран, как Чехия, впечатление, что их собственное правительство не способно позаботиться о них и защитить их.
Однако это не так, например, в случае с иностранцем, который пытался поджечь автобусы на автобазе транспортной компании. Напротив, по словам репортера, силы безопасности показали, что они готовы к подобным атакам.
Этот случай поджога, скорее всего, даже не стал бы достоянием общественности. Но чешские спецслужбы раскрыли гораздо более мрачную подоплеку этого дела. Как выяснила следственная группа Seznam Zprávy, преступник вскоре после поимки заявил детективам, что его наняли за деньги. Но в суде это не подтвердится, потому что после ареста мужчина не стал повторно озвучивать свой мотив в полицейском отчете.
Тем не менее другие подсказки ведут в Россию. «Чешские силы безопасности, которые, конечно, из тактических соображений тоже не раскрывают некоторые вещи, но они работают с тем, что источником финансов, организацией, которая наняла этого человека, была Российская Федерация», — говорит журналист-расследователь Seznam Zprávy Лукаш Валашек в интервью для подкаста. По словам источников Seznam Zprávy, об этом свидетельствует, например, сообщение, которое полиция нашла на мобильном телефоне подозреваемого.
Русский след был совершенно открыто подтвержден в понедельник после заседания Совета государственной безопасности премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и министром внутренних дел Витом Ракушаном (STAN). «Это часть гибридной войны, которую Россия ведет против нас, от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить», — сказал Фиала.
Тем временем суд отправил мужчину под стражу. За терроризм ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы или условный срок. По словам журналиста Валашека, это также свидетельствует о серьезности дела. «Это, конечно, не то обвинение, которое полиция, прямо говоря, вручила бы на месте тому, кто пытается поджечь мусорный бак. Это показывает, что полиция хорошо проинструктирована», — говорит Валашек.
Русский саботаж в Европе
В последние месяцы вся Западная Европа была обеспокоена подобными диверсиями: только этой весной Россия — по мнению представителей иностранных разведок или политиков — стояла за атаками в Польше, Литве, Германии и Великобритании.
«Над чем здесь работают, так это над тем, что Россия начала в большей степени использовать тактику, что не ново, но в последние месяцы ее агрессивность возросла. То есть она засылает диверсантов в Европу, чтобы нанести ущерб», — говорит журналист.
Валашек описывает, как неудавшееся нападение на пражский автобусный парк вписывается в такой план диверсий, потому что он считается важным транспортным узлом и его повреждение может нарушить функционирование столицы.
Таким образом, он возражает против утверждений некоторых людей в социальных сетях, которые называют нападение «позорным инцидентом», призванным очернить Владимира Путина, и в то же время заявляют, что правительство делает большую драму из незначительного события. «Об этом говорят представители многих престижных западных спецслужб, поэтому это нельзя считать какой-то чешской истерией», — подчеркивает журналист.
Иллюзия безопасности
По его мнению, становится все более очевидным, что ситуация с безопасностью в Западной Европе также меняется и что необходимо готовиться к другим угрозам, например диверсиям. «Сегодня обнажилась российская тактика, и поэтому нужно готовиться — не поддаваясь излишней панике — к тому, что образ Европы как безопасного региона, где спонсируемый государством субъект не посмеет делать такие вещи, меняется», — говорит Валашек.
Журналист описывает, что цель России — попытаться запугать и дать понять, что лучше не поддерживать Украину в войне. Кроме того, по его словам, Кремль пытается создать у жителей таких стран, как Чехия, впечатление, что их собственное правительство не способно позаботиться о них и защитить их.
Однако это не так, например, в случае с иностранцем, который пытался поджечь автобусы на автобазе транспортной компании. Напротив, по словам репортера, силы безопасности показали, что они готовы к подобным атакам.
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