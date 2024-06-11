Липавский и другие министры призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгене

Липавский давно добивается того, чтобы ограничения стали частью 14-го пакета антироссийских санкций ЕС.



Еврокомиссия представила новые санкции в начале мая, но некоторые страны, например Венгрия и страны Балтии, высказали ряд оговорок по поводу этого пакета. Прагу беспокоит тот факт, что в него не включено требование Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.



«Разведка, пропаганда или даже подготовка актов саботажа — вот основная работа большого числа российских „дипломатов“ в Евросоюзе», — говорится в письме министров. «Свободное перемещение обладателей российских дипломатических паспортов, аккредитованных в одной из принимающих стран, по всей Шенгенской зоне способствует вредной деятельности», — заявили главы дипломатических миссий Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии.



По их словам, ЕС должен строго придерживаться принципа взаимности и ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей исключительно территорией страны, для которой они аккредитованы. «Эта мера существенно сократит оперативное пространство российских агентов», — добавили министры. По их словам, это предложение соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях.



«Мы полностью осознаем озабоченность по поводу возможных ответных мер со стороны России. В таком случае мы должны отреагировать. Если российское правительство предпримет шаги, ведущие к асимметричному ограничительному обращению с дипломатами из европейских стран или делегацией ЕС, мы должны быть готовы восстановить взаимность», — отметили главы дипломатических ведомств.



Они обратились к Боррелю, заявив, что под его руководством Союз оставался единым в вопросах, имеющих решающее значение для его безопасности. Они призвали его подготовить конкретное письменное предложение, вводящее вышеупомянутые ограничения. «Мы убеждены, что обсуждение в ЕС на основе конкретного письменного предложения продемонстрирует дополнительную ценность, законность и эффективность таких мер», — заключили министры.



Согласно Конвенции о дипломатических сношениях, любое государство, принимающее дипломата на своей территории, имеет возможность географически ограничить его передвижение. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски в конце мая объявил, что Польша поступит так в отношении российских дипломатов на своей территории из-за участия Москвы в гибридной войне против ЕС.