Министр юстиции Павел Блажек (ODS) в воскресенье заявил, что колумбиец, подозреваемый в пражском нападении, не был профессиональным агентом, а, скорее всего, любителем. Расследование дела может оказаться недолгим. Суд отправил 26-летнего иностранца под стражу неделю назад. Согласно сделанному ранее заявлению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), подозрение в причастности российской разведки расследуется, и вероятность этого высока.



«То, что следы этой атаки ведут в Россию, — не просто предположение, конечно, за этим стоит разведка. Хотя — в общих чертах — сам злоумышленник может даже не знать, что в подобных случаях он был завербован российской стороной», — цитирует Куделку сервер. По его словам, такая тактика позволяет русским внешне дистанцироваться от действий нападающих. Куделка отметил, что исламисты, вербующие через интернет, поступают аналогично. «Если исламисты пытаются радикализировать их через религию, то русские — через деньги, но суть одна и та же», — сказал директор BIS.



Поджог произошел на позапрошлой неделе в четверг вечером. Впоследствии, благодаря общественности, полиция получила фоторобот подозреваемого и задержала его в субботу утром, после чего было возбуждено уголовное дело. Задержание проводится для того, чтобы он не смог сбежать, не смог повлиять на возможных свидетелей и не смог довести преступление до конца.



По словам полицейских, иностранец находился в Чехии уже пять дней, когда его задержали. Он родом из Южной Америки и говорит по-испански. Офицеры не уточнили, до какой степени он успел довести свое преступление.



Информационная служба безопасности (BIS) написала в сети X, что, как и спецслужбы других стран, она получает все более определенную информацию о деятельности российских спецслужб, пытающихся завербовать за пределами России людей, готовых за деньги совершать диверсии на территории европейских стран.