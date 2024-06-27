Германия заварила кашу. Последствия ощутят и в Чехии, говорит экономист

Уровень жизни чехов в огромной степени зависит от того, как обстоят дела в Германии. «Наш уровень жизни в Чехии полностью зависит от экспорта. И 80% экспорта идет на рынки Европейского союза, треть из них — в Германию. Если только мы не смиримся с уровнем жизни Беларуси или, со временем, Молдовы», — предупреждает экономист Яна Матесова.



Но экономический рост в Германии не набирает обороты. В первом квартале этого года ВВП гигантской экономики вырос всего на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом после полупроцентного падения в конце прошлого года.



Уход из Китая будет болезненным

Существует несколько причин стагнации Германии. Будучи чисто экспортной страной, Федеративная Республика страдает от глобальной нестабильности. Она в первую очередь зависит от Китая, и сокращение этой зависимости скоро настигнет немцев.



«Volkswagen дал понять, что снижение зависимости от китайского рынка — это вопрос как минимум десяти лет. Это будет большой успех. Вот почему я говорю, что немецкая экономика еще не преодолела своего худшего периода», — говорит Яна Матесова, бывший представитель Чехии во Всемирном банке.



Volkswagen, Porsche, BMW. Германия рождает бренды, известные во всем мире, причем не только в автомобильном секторе, но и во всех отраслях. Химический гигант BASF, технологические гиганты Siemens и ThyssenKrupp, Allianz в финансовой сфере.



«Немецкие топ-бренды по-прежнему сильны. Экономическая модель основана на том, что они очень грамотно производят что-то под своими брендами, у них есть субподрядчики в Германии и других странах мира, например в Чехии, и множество услуг, включая финансовые, объединено в общую сеть», — объясняет экономист Матесова.



Однако немецкая машина застопорилась, и, по словам Матесовой, «неправильная энергетическая политика» также замедлила развитие промышленности в стране. Цены на энергоносители в Германии значительно выросли и порой втрое превышают цены на энергоносители в Соединенных Штатах. Немцам трудно конкурировать с такими ценами.



«Химия — это очень энергоемкая отрасль, то же самое касается производства стекла для автомобильной промышленности, производства бетона, цемента и всей машиностроительной промышленности», — подсчитывает Матесова.



Немцы переборщили с «зеленой» энергией

По мнению экономиста Матесовой, немцы перестарались с Energiewende. Война в России и предшествовавший ей ковид осложнили энергетический переход.



«Германия очень сильно внедрила климатические проблемы в свою политику, до такой степени, что идеология взяла верх над целесообразностью. Если бы немцы планировали лучше, они бы точно не стали строить свою трансформацию к возобновляемым источникам энергии на российском газе. И если бы они мыслили рационально, а не идеологически, они бы не закрыли три последние АЭС в прошлом году», — считает Мейтс.



По мнению экономиста, Германия будет вынуждена изменить свою энергетическую политику. Возможно, она даже вернется к атомной энергетике. «Запуск атомных электростанций — дело непростое, так что, бы не стала полностью исключать такой вариант. Возможно, появятся небольшие модульные реакторы. И к тому времени немецкая промышленность будет производить атомную энергию, например, в Соединенных Штатах», — прогнозирует Матесова.



Германия также решает проблемы рынка труда, занимая второе место по уровню безработицы после Чехии. Однако на рубеже тысячелетий немцы при канцлере — социал-демократе Герхарде Шредере смело реформировали рынок труда. Но магия реформ Хартца, названных так в честь советника канцлера и тогдашнего менеджера VW Петера Хартца, иссякла.



«Эта живая вода закончилась, потому что в один прекрасный день к этому привыкаешь», — комментирует Матесова. Но, по ее мнению, Чешская Республика только выиграет от неполного рабочего дня, улучшения работы центров занятости и объединения социальных пособий.



Граждане второй категории

Расходы на социальную политику в Германии растут, в основном из-за старения населения. Даже огромный приток мигрантов со всего мира не решил проблему рынка труда, как на то наивно надеялись.



«Если немецкая экономика не будет эффективной, сплоченность общества станет огромной проблемой. В восточных странах она уже явно низка. Население там не получило того, чего ожидало. Люди, которые хотели активно взять свою жизнь в собственные руки, в основном мигрировали в западную Германию», — размышляет Яна Матесова.



В 1990-х годах западная часть Германии отправляла огромные суммы денег в восточную. А вместе с ними и менеджеров, которые знали, как ориентироваться в рыночной экономике.



«Люди на востоке чувствовали, что они — немцы второго сорта. Это до сих пор проявляется, потому что иначе не было бы такой большой любви к Die Linke и AfD. У нас есть „железный занавес“, и я бы восприняла это как предупреждение для бывшей Восточной Европы. Мы видим параллели в Карловых Варах, Усти-над-Лабем и Словакии», — говорит Яна Матесова.



Каковы же перспективы чешской и немецкой экономик в ближайшие годы?



«У нас еще есть возможности для повышения производительности труда. В этом отношении перспективы у нас лучше, чем у Германии. С другой стороны, у Германии уже есть крупные бренды, и ей нужно найти для них новые рынки. Некоторые из них ушли из России, например, Volkswagen, что, конечно, было хорошо со стратегической точки зрения и окупится в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе это означает большие потери, а в немецкой экономике они совсем не незначительны. Крупные компании там списали 90% стоимости своих активов», — резюмирует Яна Матесова.