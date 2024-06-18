Редакционный совет журнала министерства иностранных дел возглавлял русский шпион

МИД хвастался тем, что редакционный совет его журнала возглавляет российский профессор Вячеслав Морозов. Теперь выяснилось, что он долгое время был шпионом российской военной разведки, ГРУ. Во вторник в Эстонии он был приговорен к шести годам тюремного заключения.



51-летний Вячеслав Морозов имеет российское гражданство. Он переехал в Эстонию из Санкт-Петербурга в 2010 году и начал плодотворную карьеру на Западе. Он стал профессором европейско-российских исследований в Тартуском университете в Эстонии, где он весьма критически отзывался о путинской России.



Академическая карьера Морозова также позволила ему сблизиться с Министерством иностранных дел Чехии. Уже в 2017 году Институт международных отношений (ÚMV), входящий в структуру Министерства иностранных дел, организовал для профессора лекцию в Праге. Два года спустя это же учреждение пригласило Морозова войти в состав редакционной коллегии своего научного журнала «Международные отношения», издающегося в Праге. А к 2021 году ÚMV хвастался, что Морозов стал полноправным главой редколлегии издания, которое также освещает вопросы европейской безопасности, и что он с нетерпением ждет начала работы с командой.



Загвоздка? Вячеслав Морозов в течение 30 лет был шпионом российской военной разведки ГРУ. Во вторник эстонский суд отправил Морозова в тюрьму на шесть лет и три месяца. Согласно заявлению эстонской контрразведки KAPO, российский профессор уже был заключен под стражу в январе — секретная служба обосновала это тем, что опасалась, что он продолжит работать на русских или может сбежать.



Россияне раскрыли Морозова как «спящего» агента в 2010 году, когда он решил переехать в Эстонию, страну — член НАТО. Они предоставили ему дальнейшую подробную подготовку и задание: он должен был собирать иногда кажущуюся безобидной информацию на конференциях, лекциях, в рабочих группах или у коллег, которую затем передавал русским. Его обнаружили эстонцы, которые опубликовали информацию о его деятельности и выступили в суде.



Морозов также установил контакты с любопытными источниками в Чехии. Например, его лекцию на Мала-Стране в 2017 году посетили сотрудники чешского министерства, представители словацкого, норвежского и итальянского посольств, а также представители русской эмигрантской общины и Карлова университета.



«Министр (Липавский) обсудит этот вопрос с директором Института международных отношений», — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк без дальнейших подробностей.



Министерство настаивает на том, что Морозов не получал доступа к секретной информации в Праге. «Редакционная коллегия собрана Институтом международных отношений, и их сотрудники не имеют доступа к секретной информации Министерства иностранных дел», — сказал Дрейк.



Руководство самого Института международных отношений говорит аналогичным образом. Он функционирует как исследовательское учреждение для Государственного департамента.



В 2017 году Институт международных отношений опубликовал интервью с Морозовым. С ним беседовал Ондржей Хорки-Хлухань, тогдашний заместитель директора института. Сегодня он не хочет давать комментарии.



«Г-н Морозов не сотрудничал с нами по деликатным вопросам, у него не было доступа ни к одной из наших систем, он работал только на внешнем уровне в редакционном совете журнала. Благодаря своей работе в редакционной коллегии он не имел доступа к какой-либо конфиденциальной информации», — говорит Йиржи Мах, директор по операциям Института международных отношений.



Эстонское предупреждение

По словам Йиржи Маха, в задачи редакционного совета, который возглавлял российский агент, «входит обеспечение высокого качества публикуемых статей».



«Это лишь консультативный орган, гарантирующий профиль, структуру и профессиональный уровень журнала. Как только мы узнали об обвинении (Морозова), мы немедленно приостановили его членство», — сказал директор по операциям.



Эстонцы сообщают, что даже дома Морозов не имел доступа к секретной информации. Однако во время своих поездок в Россию, которые он оправдывал тем, что навещал родителей, он якобы передавал данные и анализ о безопасности страны и ее слабых местах, например, или информацию об эстонцах, которую русские могли использовать для подготовки других целей, говорится в обвинении.



«Российские спецслужбы поручили Морозову собирать информацию о внутренней политике Эстонии, ее обороне и безопасности, а также о людях и инфраструктуре, связанной с этими областями в Эстонии», — сказал прокурор Эстонии Таави Перн.



Институт международных отношений оправдывает связь с российским профессором, утверждая, что установил с ним сотрудничество благодаря его выдающимся научным достижениям.



«Г-н Морозов был председателем редакционной коллегии журнала „Международные отношения“ во время своей работы в престижном и солидном Тартуском университете. Сотрудничество было внешним и основывалось на его научной работе и опыте публикаций в престижных научных журналах», — заявил Йиржи Мах.



Коллеги Морозова по университету были ошеломлены его арестом, рассказали они СМИ. В конце концов, академик был одним из критиков современной России. «Российские агенты всегда скрывают свои истинные симпатии. Они не показывают, что думают на самом деле, им приходится вести себя так, чтобы соответствовать обстановке и выглядеть убедительно», — пояснила прокурор Эстонии Марго Паллосон.



Морозов мог получить небольшую сумму денег от русских, согласно информации, опубликованной эстонскими службами безопасности, но его мотивация была иной: он, как говорят, был русским патриотом, и хотя он не соглашался со всем, что делала Россия, он работал на нее.



Чешская контрразведка также предупредила о российских операциях в академических кругах в своем последнем публичном ежегодном отчете за 2022 год. Согласно ему, русские также нацелены на членов российской оппозиции.



«Высокая конспиративность сотрудников российской службы разведки и их соратников, с одной стороны, и значительная открытость академической среды, в которой представители российской оппозиции обычно вызывают подозрения, с другой стороны, делают обнаружение любой российской операции против них очень трудным», — говорится в докладе BIS.



Российские операции в Чешской Республике

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью подробно задокументировал, что за взрывами складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояли агенты российской секретной службы ГРУ. В результате взрывов погибли два человека. В ответ на это Чехия выслала большое количество российских дипломатов.



В марте этого года Служба информации безопасности (BIS) раскрыла российскую сеть влияния вокруг новостного сайта «Голос Европы». Друг Путина Виктор Владимирович Медведчук руководил операцией, которая пыталась сорвать выборы в Европе из Праги и финансировать политиков, отвечающих российским интересам. Сайт попал в чешские и европейские санкционные списки, но пытается продолжать работу. Его представители исчезли за границей. Они не могут быть привлечены к ответственности в Чешской Республике.



В мае, впервые в истории, Чехия также связала хакерские атаки, с которыми столкнулись десятки учреждений — например, в сфере безопасности и энергетики — с ГРУ. Помимо Чехии, под прицел попала и Германия. Страны получили поддержку от США, ЕС и НАТО.



В июне полиция арестовала южноамериканского поджигателя, который пытался поджечь большой автобусный парк Пражской транспортной компании. По мнению полиции и спецслужб, он сделал этодля русского клиента. Они связывают его неудачную попытку с серией диверсионных операций, инициированных российской разведкой в ряде западных стран. Мужчина обвиняется в терроризме, за что ему грозит максимальное наказание.



В прошлом году стало известно, что BIS разоблачила в качестве шпиона радиста Министерства иностранных дел, работавшего в ряде посольств. В течение многих лет он сливал секретные данные российской разведке, СВР. Все началось с того, что он познакомился с дантисткой, выполнявшей задание в Ливии, муж которой был агентом российской секретной службы. Этот человек покинул ряды дипломатии. Он не был привлечен к ответственности.