«Россия сражается на два фронта», — говорят чешские СМИ

Именно это и происходит с Россией, в которой в этом году произошло два крупных теракта. В первом из них 22 марта в зале «Крокус» в Красногорске были убиты 144 человека. В выходные террористы убили 20 человек в Дагестане, напав на церкви, синагогу и полицейский пост. Ответственность за первое нападение, совершенное таджиками, открыто взяла на себя афганская ячейка «ИГ» — «Вилаят Хорасан». Второе нападение пока не было отнесено ни к кому, но «Исламское государство Хорасан» восхваляло братьев с Кавказа, которые послушали Аллаха.



Тем не менее, в России оба нападения приписывают Киеву. Российская секретная служба, ФСБ, до сих пор убеждена, что ниточки красногорского теракта ведут в Украину. В случае с нападениями в Дагестане несколько высокопоставленных российских чиновников, таких как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев, уже говорили о том, что за ними стоит Украина.



Поскольку они произошли во время ракетного обстрела Крыма, «заказчики одни и те же».



Все должно быть брошено на заклятого врага, которым является Украина, чтобы поддержка войны не уменьшилась. Однако есть одна загвоздка — это оставит исламских террористов вне поля зрения и позволит им воспользоваться ситуацией — совершить теракты, которые не заслуживают ничего, кроме полного осуждения.



Для России ситуация тем хуже, что это не внешний враг, а внутренний, который хорошо знает систему, в том числе и систему безопасности. Враг, который лучше знает, где находятся слабые места и как их использовать.



Россия любит заявлять о себе как о мультикультурном, мультирелигиозном обществе, где русские и тувинцы, чукчи, дагестанцы, якуты, мордвины или чеченцы, и особенно православные христиане, мусульмане и иудеи или буддисты счастливо живут бок о бок. Российское руководство хвастается тем, что времена второй чеченской войны давно прошли, а общество сплочено, как никогда. Руководство Кремля полагало, что население объединится во время войны в Украине, которую оно описывает как войну с коварным и гораздо более сильным Западом.



Однако нападение в Дагестане показало нечто совершенно иное. Может быть, его и оценило афганское отделение Исламского Государства, но корни его были внутри страны. Это не были рабочие-мигранты в отчаянном положении, которых наняли за две копейки. Среди нападавших были два сына и племянник главы одного из районов Дагестана, который, как предполагается, также является членом правящей партии «Единая Россия». Это не очень похоже на единство нации; скорее, это похоже на то, что внутренние проблемы России начали всплывать на поверхность.



Кавказ начал завоевываться Российской империей в конце XVIII века во время Русско-турецкой войны и продолжился в XIX веке во время Русско-персидской войны и долгой Кавказской войны, которая закончилась в 1864 году. Девять лет спустя после Крымской войны, которую Россия проиграла, потому что Османская империя пришла на помощь Франции, Великобритании и Сардинскому королевству.



Господство России на Северном Кавказе длилось не так долго, чтобы его жители забыли о том, что они были насильно присоединены к царской империи. Таким образом, тот факт, что она так и не деколонизировалась, снова давит на Россию. Хотя Россия отрицает, что она была колониальной, у нее никогда не было заморских колоний, но она постоянно расширяла свою империю за счет своих соседей, которых она подчиняла силой. На мусульманском Кавказе это наиболее очевидно, как уже было показано в двух чеченских войнах, когда Москва вмешивалась в дела чеченцев, пытавшихся отделиться.