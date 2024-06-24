«Россия сражается на два фронта», — говорят чешские СМИ
26 июня 2024
18:00
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Почти все знают, что самое худшее — это вести войну на два фронта. Это означает разделение сил, размышления о том, куда кого направить. В результате всегда оказывается, что где-нибудь да не хватает своих сил. Об этой дилемме знают все, даже те, кто не связан с военной наукой или стратегией. Но есть кое-что похуже войны на два фронта — не осознавать, что вы сражаетесь с двумя разными врагами, один из которых — внутренний.
Именно это и происходит с Россией, в которой в этом году произошло два крупных теракта. В первом из них 22 марта в зале «Крокус» в Красногорске были убиты 144 человека. В выходные террористы убили 20 человек в Дагестане, напав на церкви, синагогу и полицейский пост. Ответственность за первое нападение, совершенное таджиками, открыто взяла на себя афганская ячейка «ИГ» — «Вилаят Хорасан». Второе нападение пока не было отнесено ни к кому, но «Исламское государство Хорасан» восхваляло братьев с Кавказа, которые послушали Аллаха.
Тем не менее, в России оба нападения приписывают Киеву. Российская секретная служба, ФСБ, до сих пор убеждена, что ниточки красногорского теракта ведут в Украину. В случае с нападениями в Дагестане несколько высокопоставленных российских чиновников, таких как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев, уже говорили о том, что за ними стоит Украина.
Поскольку они произошли во время ракетного обстрела Крыма, «заказчики одни и те же».
Все должно быть брошено на заклятого врага, которым является Украина, чтобы поддержка войны не уменьшилась. Однако есть одна загвоздка — это оставит исламских террористов вне поля зрения и позволит им воспользоваться ситуацией — совершить теракты, которые не заслуживают ничего, кроме полного осуждения.
Для России ситуация тем хуже, что это не внешний враг, а внутренний, который хорошо знает систему, в том числе и систему безопасности. Враг, который лучше знает, где находятся слабые места и как их использовать.
Россия любит заявлять о себе как о мультикультурном, мультирелигиозном обществе, где русские и тувинцы, чукчи, дагестанцы, якуты, мордвины или чеченцы, и особенно православные христиане, мусульмане и иудеи или буддисты счастливо живут бок о бок. Российское руководство хвастается тем, что времена второй чеченской войны давно прошли, а общество сплочено, как никогда. Руководство Кремля полагало, что население объединится во время войны в Украине, которую оно описывает как войну с коварным и гораздо более сильным Западом.
Однако нападение в Дагестане показало нечто совершенно иное. Может быть, его и оценило афганское отделение Исламского Государства, но корни его были внутри страны. Это не были рабочие-мигранты в отчаянном положении, которых наняли за две копейки. Среди нападавших были два сына и племянник главы одного из районов Дагестана, который, как предполагается, также является членом правящей партии «Единая Россия». Это не очень похоже на единство нации; скорее, это похоже на то, что внутренние проблемы России начали всплывать на поверхность.
Кавказ начал завоевываться Российской империей в конце XVIII века во время Русско-турецкой войны и продолжился в XIX веке во время Русско-персидской войны и долгой Кавказской войны, которая закончилась в 1864 году. Девять лет спустя после Крымской войны, которую Россия проиграла, потому что Османская империя пришла на помощь Франции, Великобритании и Сардинскому королевству.
Господство России на Северном Кавказе длилось не так долго, чтобы его жители забыли о том, что они были насильно присоединены к царской империи. Таким образом, тот факт, что она так и не деколонизировалась, снова давит на Россию. Хотя Россия отрицает, что она была колониальной, у нее никогда не было заморских колоний, но она постоянно расширяла свою империю за счет своих соседей, которых она подчиняла силой. На мусульманском Кавказе это наиболее очевидно, как уже было показано в двух чеченских войнах, когда Москва вмешивалась в дела чеченцев, пытавшихся отделиться.
Тем не менее, в России оба нападения приписывают Киеву. Российская секретная служба, ФСБ, до сих пор убеждена, что ниточки красногорского теракта ведут в Украину. В случае с нападениями в Дагестане несколько высокопоставленных российских чиновников, таких как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев, уже говорили о том, что за ними стоит Украина.
Поскольку они произошли во время ракетного обстрела Крыма, «заказчики одни и те же».
Все должно быть брошено на заклятого врага, которым является Украина, чтобы поддержка войны не уменьшилась. Однако есть одна загвоздка — это оставит исламских террористов вне поля зрения и позволит им воспользоваться ситуацией — совершить теракты, которые не заслуживают ничего, кроме полного осуждения.
Для России ситуация тем хуже, что это не внешний враг, а внутренний, который хорошо знает систему, в том числе и систему безопасности. Враг, который лучше знает, где находятся слабые места и как их использовать.
Россия любит заявлять о себе как о мультикультурном, мультирелигиозном обществе, где русские и тувинцы, чукчи, дагестанцы, якуты, мордвины или чеченцы, и особенно православные христиане, мусульмане и иудеи или буддисты счастливо живут бок о бок. Российское руководство хвастается тем, что времена второй чеченской войны давно прошли, а общество сплочено, как никогда. Руководство Кремля полагало, что население объединится во время войны в Украине, которую оно описывает как войну с коварным и гораздо более сильным Западом.
Однако нападение в Дагестане показало нечто совершенно иное. Может быть, его и оценило афганское отделение Исламского Государства, но корни его были внутри страны. Это не были рабочие-мигранты в отчаянном положении, которых наняли за две копейки. Среди нападавших были два сына и племянник главы одного из районов Дагестана, который, как предполагается, также является членом правящей партии «Единая Россия». Это не очень похоже на единство нации; скорее, это похоже на то, что внутренние проблемы России начали всплывать на поверхность.
Кавказ начал завоевываться Российской империей в конце XVIII века во время Русско-турецкой войны и продолжился в XIX веке во время Русско-персидской войны и долгой Кавказской войны, которая закончилась в 1864 году. Девять лет спустя после Крымской войны, которую Россия проиграла, потому что Османская империя пришла на помощь Франции, Великобритании и Сардинскому королевству.
Господство России на Северном Кавказе длилось не так долго, чтобы его жители забыли о том, что они были насильно присоединены к царской империи. Таким образом, тот факт, что она так и не деколонизировалась, снова давит на Россию. Хотя Россия отрицает, что она была колониальной, у нее никогда не было заморских колоний, но она постоянно расширяла свою империю за счет своих соседей, которых она подчиняла силой. На мусульманском Кавказе это наиболее очевидно, как уже было показано в двух чеченских войнах, когда Москва вмешивалась в дела чеченцев, пытавшихся отделиться.
Комментарии:
paylina 26 июня 2024 18:44
Да причем тут внутренние проблемы России, когда то же самое происходит во всех странах, где присутствуют мигранты и мусульмане, среди которых много радикалов. Или автор хочет сказать, что башни-близнецы или сожженный Нотр-Дам и отрезанные головы - это "внутренние проблемы США" или Франции? То есть, это конечно, проблемы, но вполне определенного рода. Когда недавно во французском городе По выходец из Судана сжег 16 квартир, дюжину автомобилей, часть церкви и поджег здание, в котором на тот момент находились десятки студентов - проблема тоже в том, что Судан так и не "деколонизировался"? Когда конце мая в немецком Мангейме исламист, выкрикивая экстремистские лозунги, напал с ножом на активистов, ранил нескольких человек, убил полицейского - это потому, что Германия колонизировала Афганистан? И подобные, хоть и менее громкие, криминальные новости происходят практически каждый день: то афганец ни с того ни с сего напал на украинку, то алжирец пытался поджечь школу, то снова афганец набросился на автобус и распугал пассажиров... Тут не поможет даже отделение региона и объявление независимости с одновременным отлучением от кормушки. Потому что все эти "независимые" в итоге почему-то не спешат развивать свои страны, а быстро оказываются в Нью-Йорке, Париже, Берлине и в той же Москве.
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