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Максимальная жара. Предупреждение о сильных грозах и жаре в Чехии продлено на выходные

Анастасия Князева
28 июня 2024
19:30
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Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) продлил предупреждение. Метеорологи расширили его на субботу в связи с сильными грозами и высокими температурами в пятницу. Жара ожидается во всех регионах, кроме Карловарского и Моравско-Силезского краев.
Сегодня на всей территории страны есть вероятность сильных гроз. Предупреждение распространяется на чешские края и Высочину с 12 часов дня, на Моравию и Силезию — с 15:00 до 20:00 и 22:00 соответственно.

Сильные грозы могут сопровождаться  ветром, проливными дождями с общим количеством осадков около 30 миллиметров и градом до 2 сантиметров, как и в четверг.

Во второй половине дня в Полаби температура достигла 32°C.

Жара будет максимальна
«В субботу небольшая область повышенного давления воздуха будет продвигаться на восток через центральную Европу, а на ее обратной стороне возобновится приток жаркого воздуха с юга», — сообщают метеорологи, добавляя, что они ожидают температуру от 31 до 33°C. Предупреждение будет распространяться, по крайней мере частично, на все регионы, кроме Карловых Вар и Моравско-Силезского края.

Чешская метеорологическая служба прогнозирует дальнейшие погодные колебания на воскресенье, когда температура должна достигнуть 30-35°C на большей части страны, за исключением западной Чехии, при этом ожидаются сильные и очень сильные грозы, сопровождаемые другими опасными явлениями в виде ливневых дождей, порывов ветра и града, вызванных прохождением холодного фронта.

В этом случае прогноз будет уточнен, и позднее будет выпущено предупреждение.
погода Чехия

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