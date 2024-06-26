Максимальная жара. Предупреждение о сильных грозах и жаре в Чехии продлено на выходные

Сегодня на всей территории страны есть вероятность сильных гроз. Предупреждение распространяется на чешские края и Высочину с 12 часов дня, на Моравию и Силезию — с 15:00 до 20:00 и 22:00 соответственно.



Сильные грозы могут сопровождаться ветром, проливными дождями с общим количеством осадков около 30 миллиметров и градом до 2 сантиметров, как и в четверг.



Во второй половине дня в Полаби температура достигла 32°C.



Жара будет максимальна

«В субботу небольшая область повышенного давления воздуха будет продвигаться на восток через центральную Европу, а на ее обратной стороне возобновится приток жаркого воздуха с юга», — сообщают метеорологи, добавляя, что они ожидают температуру от 31 до 33°C. Предупреждение будет распространяться, по крайней мере частично, на все регионы, кроме Карловых Вар и Моравско-Силезского края.



Чешская метеорологическая служба прогнозирует дальнейшие погодные колебания на воскресенье, когда температура должна достигнуть 30-35°C на большей части страны, за исключением западной Чехии, при этом ожидаются сильные и очень сильные грозы, сопровождаемые другими опасными явлениями в виде ливневых дождей, порывов ветра и града, вызванных прохождением холодного фронта.



В этом случае прогноз будет уточнен, и позднее будет выпущено предупреждение.