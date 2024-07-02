Мирные планы сыплятся со всех сторон. Но Россия и Украина не согласны ни на что, комментируют в Чехии

Российский мирный план был представлен Вашингтону несколько дней назад министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, сообщает Unian. Согласно опубликованной информации, Россия предлагает гораздо больше уступок, чем Путин публично заявил. Однако, по словам Андрея Ермака, главы президентской канцелярии Украины, пострадавшая страна не готова идти на уступки и уступать России какие-либо территории.



В частности, по данным СМИ, российское предложение включает в себя следующие ключевые пункты:



Российский мирный план

Украина должна вывести войска из Донецкой и Луганской областей.





Россия передаст Украине Запорожскую атомную электростанцию и контроль над 100-километровой демилитаризованной зоной вдоль реки Днепр до Черного моря.





Украина должна взять на себя обязательство не прекращать подачу воды в Крым.





Украина должна записать в своей конституции, что она будет сохранять нейтралитет и не вступит в НАТО или любой другой альянс.





Украина также должна закрепить в своей конституции понятие армии, состоящей всего из 350 000 человек и ограниченного количества оружия. Например, она должна иметь не более 125 боевых самолетов.





Крым будет определен как особая демилитаризованная территория с двойным управлением, подчиняющаяся Украине и России.





Соединенные Штаты снимут запрет на поставки высокотехнологичной продукции в Российскую Федерацию, а также отменят санкции против нефтегазового комплекса и банковской системы.





Российская Федерация полностью готова к обсуждению вопроса о передаче Украине Запорожской и Херсонской областей.





Россия не будет возражать против вступления Украины в ЕС.





Перемирие будет обсуждаться в формате Россия — США — Китай — ЕС — Украина, и как только переговоры начнутся, на фронте установится режим прекращения огня.





Договор о ракетах малой и средней дальности должен быть возрожден, Украина должна его подписать.



План Эрдогана

Президент Турции Эрдоган представил свое предложение по достижению мира в Украине Путину во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Казахстане. Подробности этого предложения не разглашаются.



Однако, по сообщениям СМИ, Эрдоган считает, что Турция способна создать подходящую основу для соглашения о прекращении огня, которое затем приведет к прочному миру. «Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны», — подытожил Путин реакцию на турецкий план.



План Орбана

Еще одним миротворцем на этой неделе стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он представил свой мирный план президенту Зеленскому во время визита в Киев на следующий день после того, как Венгрия стала председателем Европейского союза.



По сообщению Unian, Орбан предложил «немедленное прекращение огня», которое заморозит текущий фронт боевых действий. Парадоксально, но Россия, таким образом, при его плане должна бы отступить меньше, чем при своем собственном. Неудивительно, что Зеленский отверг план Орбана.



Россия «через странных посредников буквально просит вернуть неофициальное решение о запрете оборонительных ударов для Украины», — прокомментировал венгерский план Михаил Подоляк, советник главы канцелярии президента Украины.



Без России не обойтись

Путин также встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Казахстане. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главы двух государств согласились с тем, что любые переговоры о прекращении огня бесполезны без России. «В контексте Украины была подчеркнута нежизнеспособность любых форматов без участия России», — говорится в заявлении Пескова.



Когда в июне Украина проводила мирный саммит в Швейцарии, Россия не была приглашена, а Китай отказался. И это несмотря на обещание, что на следующем мирном саммите уже будут представлены обе стороны конфликта.



Вместо того чтобы принять участие в саммите в Швейцарии, Китай лоббировал среди других участников саммита не украинский мирный план, а китайский. Последний был опубликован в феврале 2023 года и считается скорее примирительным жестом в сторону Запада, чем эффективным мирным планом, поскольку в нем нет подробного описания того, как его пункты должны быть реализованы на практике. Кроме того, в нем ни разу не упоминается конфликт в Украине как война.