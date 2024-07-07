Беларусь и Китай проводят совместные учения вблизи границы с Польшей
9 июля 2024
15:00
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В понедельник Беларусь и Китай начали совместные военные учения всего в нескольких километрах от границы Польши, страны-члена Организации Североатлантического договора. Учения начались накануне саммита НАТО, сообщило сегодня агентство Reuters, ссылаясь на коммюнике министерств обороны Беларуси и Китая. Неясно, сколько военнослужащих принимает участие в учениях, добавляет Reuters.
«События в мире вызывают тревогу, ситуация безрадостная, поэтому мы будем отрабатывать новые формы и методы выполнения тактических задач», — цитирует Министерство обороны Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко, командующего белорусскими силами специальных операций. Министерство также разместило в своей социальной сети снимки прибытия китайских солдат. Это был первый случай, когда китайский самолет приземлился на белорусском военном аэродроме, отметили наблюдатели из оппозиционного проекта «Беларускі Гаюн», который следит за перемещениями преимущественно российской военной техники в стране.
Учения под кодовым названием «Атакующий сокол» проходят в военном районе недалеко от города Брест и продлятся до 19 июля. В рамках «антитеррористических учений» солдатам предстоит отработать ночные высадки, преодоление водных преград и действия в населенных пунктах.
«Совместные учения направлены на улучшение согласованности действий участвующих подразделений и углубление практического сотрудничества между двумя армиями», — говорится в сообщении китайского министерства.
В другом сообщении, размещенном в социальной сети Telegram, Министерство обороны Беларуси заявило, что группировка сил НАТО на границе с Беларусью быстро увеличивается, повышая напряженность в регионе. «Наша страна принимает все возможные меры для предотвращения эскалации. Однако если кто-то пересечет нашу границу, ответ будет жестким», — говорится в сообщении.
Reuters напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры 32 стран-членов собираются обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российской агрессии. Беларусь позволила России использовать свою территорию в качестве плацдарма для вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Учения под кодовым названием «Атакующий сокол» проходят в военном районе недалеко от города Брест и продлятся до 19 июля. В рамках «антитеррористических учений» солдатам предстоит отработать ночные высадки, преодоление водных преград и действия в населенных пунктах.
«Совместные учения направлены на улучшение согласованности действий участвующих подразделений и углубление практического сотрудничества между двумя армиями», — говорится в сообщении китайского министерства.
В другом сообщении, размещенном в социальной сети Telegram, Министерство обороны Беларуси заявило, что группировка сил НАТО на границе с Беларусью быстро увеличивается, повышая напряженность в регионе. «Наша страна принимает все возможные меры для предотвращения эскалации. Однако если кто-то пересечет нашу границу, ответ будет жестким», — говорится в сообщении.
Reuters напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры 32 стран-членов собираются обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российской агрессии. Беларусь позволила России использовать свою территорию в качестве плацдарма для вторжения в Украину в феврале 2022 года.
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