Что, если Россия победит? Чешские СМИ цитируют мнение бывшего премьер-министра Швеции
9 июля 2024
18:00
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В аналитической статье для журнала Foreing Policy бывший правый премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт предупредил о том, что может произойти, если Запад потерпит неудачу и Россия победит в войне в Украине. Хотя, по его мнению, это будет пиррова победа, поскольку украинцы не согласятся с аннексией или марионеточным режимом, и в итоге может привести к очередному распаду России, это создаст чрезвычайно серьезную ситуацию для безопасности в Европе.
«Если бы России позволили победить в Украине, последствия могли бы быть катастрофическими для украинцев, чрезвычайно серьезными для безопасности в Европе и крайне дестабилизирующими для остального мира», — предупреждает Бильдт в своей статье.
Он описал возможное развитие событий после поражения: «Если Украина и ее западные сторонники утратят стойкость, Европа может столкнуться со сценарием, при котором Россия завоюет остальную часть Украины, установит там марионеточный режим и постепенно интегрирует большую часть или всю страну в новую Российскую империю».
Пиррова победа
«В долгосрочной перспективе это будет пиррова победа для Москвы. Деспотичная империя будет стремиться поглотить захваченные земли, покорить сопротивляющееся население и нести бремя очень высоких военных расходов в новую эпоху конфронтации», — считает Бильдт, утверждая, что Россия не выдержит этого в долгосрочной перспективе. «Рано или поздно Россия столкнется со своим третьим крахом за чуть более чем столетие», — сказал он.
Более того, Россия окажется в той же ситуации, что и Московская Русь, которая была вассалом монгольской Золотой Орды с момента ее основания в 1276 году до 1480 года, отметил Бильдт: «Москва променяет свое средневековое монгольское иго на китайское иго XXI века. Она действительно осталась позади, когда остальной мир вступил в новый зеленый и цифровой век».
Десятки миллионов новых беженцев
Бильдт также описал все чрезвычайно серьезные последствия победы России и падения Украины для Европы: «Для начала мы можем ожидать десятки миллионов новых беженцев. На оккупированных Россией украинских территориях — сначала в 2014 году, а затем после 2022 года — население сейчас составляет лишь малую часть от первоначального. Если мы применим то же соотношение к другим завоеванным территориям, то вполне реально насчитать от 10 до 15 миллионов беженцев в дополнение к более чем четырем миллионам, которые уже принимает Европа».
Но это будет не единственное воздействие на Европу, политика которой неизбежно изменится. Мысли о сосуществовании с этой новой Россией уйдут в прошлое. «Расходы на оборону — ожидается, что они достигнут 4% ВВП в Польше и не менее 2% ВВП в большинстве стран НАТО — придется снова удвоить, чтобы убедительно сдерживать угрозы со стороны все более отчаянной России», — говорит Бильдт.
Позволить России победить в итоге будет гораздо дороже для Европы, чем увеличить помощь Украине в достаточной степени, чтобы предотвратить победу Москвы.
Угроза дальнейшего конфликта
По мнению Бильдта, в случае поражения неминуемы новые конфликты, и, вероятно, не только в Европе: «На каких старых границах российский президент Владимир Путин хотел бы восстановить кремлевскую империю? Финляндия, Польша и страны Балтии когда-то находились под господством Москвы, и каждый, кто имеет доступ к санкционированным Кремлем телепередачам, может найти российских империалистических мечтателей, рассуждающих в этом ключе. Восстановление (российской) империи за пределами Украины может быть нереальным для перенапряженного, находящегося в затруднительном положении (российского) режима, но кто может осмелиться принять это как уверенность в Хельсинки, Риге или Варшаве? Новая эра европейского противостояния несомненна».
Бильдт напоминает, что Путин ведет войну не только за завоевание Украины, но и для того, чтобы изменить мировой порядок, перебалансировать его и избавить от того, что он считает доминированием США.
Цели Путина, по мнению Бильдта, могут лежать не только в Украине. Он отмечает, что, хотя китайская поддержка России в этой войне не слишком активна, у Путина есть сильный союзник в Пекине, который рассматривает любое ослабление Запада как укрепление своих позиций.
Аппетит будет расти
Бильдт также вспоминает слова японского премьер-министра Фумио Кисиды, который в апреле выступил в Конгрессе США с заявлением о том, что сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией.
«Подобно падению Сайгона и падению Кабула, победа России в Украине будет воспринята во всем мире как еще более значительный признак ослабления могущества Соединенных Штатов. Аппетит к рискованным авантюрам со стороны многих игроков возрос бы», — сказал он.
Тем не менее Бильдт не верит, что Россия сможет одержать победу в Украине, но это не уменьшает угрозы для Европы, сказал он.
Он описал возможное развитие событий после поражения: «Если Украина и ее западные сторонники утратят стойкость, Европа может столкнуться со сценарием, при котором Россия завоюет остальную часть Украины, установит там марионеточный режим и постепенно интегрирует большую часть или всю страну в новую Российскую империю».
Пиррова победа
«В долгосрочной перспективе это будет пиррова победа для Москвы. Деспотичная империя будет стремиться поглотить захваченные земли, покорить сопротивляющееся население и нести бремя очень высоких военных расходов в новую эпоху конфронтации», — считает Бильдт, утверждая, что Россия не выдержит этого в долгосрочной перспективе. «Рано или поздно Россия столкнется со своим третьим крахом за чуть более чем столетие», — сказал он.
Более того, Россия окажется в той же ситуации, что и Московская Русь, которая была вассалом монгольской Золотой Орды с момента ее основания в 1276 году до 1480 года, отметил Бильдт: «Москва променяет свое средневековое монгольское иго на китайское иго XXI века. Она действительно осталась позади, когда остальной мир вступил в новый зеленый и цифровой век».
Десятки миллионов новых беженцев
Бильдт также описал все чрезвычайно серьезные последствия победы России и падения Украины для Европы: «Для начала мы можем ожидать десятки миллионов новых беженцев. На оккупированных Россией украинских территориях — сначала в 2014 году, а затем после 2022 года — население сейчас составляет лишь малую часть от первоначального. Если мы применим то же соотношение к другим завоеванным территориям, то вполне реально насчитать от 10 до 15 миллионов беженцев в дополнение к более чем четырем миллионам, которые уже принимает Европа».
Но это будет не единственное воздействие на Европу, политика которой неизбежно изменится. Мысли о сосуществовании с этой новой Россией уйдут в прошлое. «Расходы на оборону — ожидается, что они достигнут 4% ВВП в Польше и не менее 2% ВВП в большинстве стран НАТО — придется снова удвоить, чтобы убедительно сдерживать угрозы со стороны все более отчаянной России», — говорит Бильдт.
Позволить России победить в итоге будет гораздо дороже для Европы, чем увеличить помощь Украине в достаточной степени, чтобы предотвратить победу Москвы.
Угроза дальнейшего конфликта
По мнению Бильдта, в случае поражения неминуемы новые конфликты, и, вероятно, не только в Европе: «На каких старых границах российский президент Владимир Путин хотел бы восстановить кремлевскую империю? Финляндия, Польша и страны Балтии когда-то находились под господством Москвы, и каждый, кто имеет доступ к санкционированным Кремлем телепередачам, может найти российских империалистических мечтателей, рассуждающих в этом ключе. Восстановление (российской) империи за пределами Украины может быть нереальным для перенапряженного, находящегося в затруднительном положении (российского) режима, но кто может осмелиться принять это как уверенность в Хельсинки, Риге или Варшаве? Новая эра европейского противостояния несомненна».
Бильдт напоминает, что Путин ведет войну не только за завоевание Украины, но и для того, чтобы изменить мировой порядок, перебалансировать его и избавить от того, что он считает доминированием США.
Цели Путина, по мнению Бильдта, могут лежать не только в Украине. Он отмечает, что, хотя китайская поддержка России в этой войне не слишком активна, у Путина есть сильный союзник в Пекине, который рассматривает любое ослабление Запада как укрепление своих позиций.
Аппетит будет расти
Бильдт также вспоминает слова японского премьер-министра Фумио Кисиды, который в апреле выступил в Конгрессе США с заявлением о том, что сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией.
«Подобно падению Сайгона и падению Кабула, победа России в Украине будет воспринята во всем мире как еще более значительный признак ослабления могущества Соединенных Штатов. Аппетит к рискованным авантюрам со стороны многих игроков возрос бы», — сказал он.
Тем не менее Бильдт не верит, что Россия сможет одержать победу в Украине, но это не уменьшает угрозы для Европы, сказал он.
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