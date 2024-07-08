Роберт Фицо вернулся полный ненависти, говорит политолог

«Это было послание, полное ненависти, и неудивительно, что Роберт Фицо считается одним из тех словацких политических деятелей, которые раскалывают общество. Он, как и другие лидеры направления, встал на путь, который он уже проходил. Это контрастирует с тем, что сейчас представляет президент Петер Пеллегрини», — сказал Штефанчик в интервью tvnoviny.sk. По мнению политолога, Фицо показывает, что не собирается идти по пути примирения. «В конце концов, именно этот высокий уровень поляризации общества приносит им политические очки, и они не хотят внезапно стать иными политиками и представить себя с новой политикой. Это прежний Фицо, если не более агрессивный», — сказал Штефанчик. Политолог отметил, что приоритетом Фицо является поиск врага, постоянная борьба с ним, даже если этот враг вымышленный. «Если заглянуть в учебники радикального популизма, то его проявления похожи на копирование из методичек. Похоже, что у него внутри накопилось большое количество агрессии и злопамятности, и ему нужно их выплеснуть», — сказал Штефанчик. Помимо упомянутого выступления в Девине, в понедельник Фицо ознакомился с ходом сбора урожая в сельскохозяйственном кооперативе Agro Voderady в гмине Словенска Нова Вес в Трнавском округе, а во вторник и среду он председательствовал на заседаниях кабинета министров. «Дорогие прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция, простите, что я выжил, но я вернулся», — написал Фицо в Facebook, где опубликовал фотографию с заседания кабинета министров Словакии.



Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка объявил на прошлой неделе, что убийство премьер-министра расследуется как особо тяжкое преступление — террористический акт. До сих пор дело, потрясшее всю Словакию, расследовалось как покушение. 71-летний Юрай Цинтула воспользовался выездным заседанием словацкого правительства в городе Хандлова, чтобы произвести в общей сложности пять выстрелов в премьер-министра из пистолета ČZ 75, которым он легально владел с 1992 года. Он был арестован сразу после покушения. Премьер-министра на вертолете доставили в больницу в Банска-Быстрице, где врачи спасли ему жизнь в ходе пятичасовой операции. Через две недели Фицо был перевезен на вертолете из Банска-Быстрицы в Братиславу, где он восстанавливается на дому. Фико назвал убийцу «активистом словацкой оппозиции». Вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк (Směr) признал, что после убийства у Фико будут необратимые повреждения опорно-двигательного аппарата. У премьер-министра также есть проблемы с брюшной полостью.