Президент Чехии обсудил с Зеленским мирный план, инициативу по боеприпасам и вступление в ЕС
11 июля 2024
10:30
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В среду в Вашингтоне президент Чехии Петр Павел провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросам реализации мирного плана, ситуации на поле боя и чешской инициативы по боеприпасам. На повестке дня также стоял вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщили журналистам в отделе коммуникаций канцелярии президента.
Союзники на саммите НАТО сделали еще один шаг к тому, чтобы сделать альянс сильнее, а граждан — безопаснее, заявил в Вашингтоне президент Чехии Павел.
На встрече делегаций также присутствовали глава чешской дипломатии Ян Липавский, министр обороны Яна Чернохова и начальник Генерального штаба Карел Ржегха.
«На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским президент обсудил реализацию мирного плана президента Зеленского по итогам переговоров на высшем уровне в Швейцарии, текущую ситуацию на поле боя, чешскую инициативу по боеприпасам, а также начало переговоров о вступлении в ЕС», — говорится в сообщении канцелярии президента.
Украинский президент сообщил в сети X, что государственные деятели, среди прочего, согласовали свои позиции перед сегодняшним заседанием Совета НАТО-Украина.
Среди тем встречи он назвал инициативу по боеприпасам и путь Украины в ЕС и НАТО. «Спасибо за вашу помощь в усилиях по сближению Украины с НАТО и восстановлению справедливого мира», — сказал Зеленский.
Переговоры в Швейцарии в середине июня в основном основывались на плане Зеленского из 10 пунктов, в котором в качестве одного из условий мира указан вывод русских из оккупированных частей Украины, включая аннексированный Крым.
В конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что первая партия боеприпасов, полученная по чешской инициативе, уже прибыла в Украину. Затем министр Чернохова уточнила, что речь идет о 50 000 единиц боеприпасов. Чехия сотрудничала с Германией по вопросам поставки. На данный момент к инициативе присоединились 18 стран, 15 из которых выделили деньги. Чешская Республика, которая ищет боеприпасы на рынках стран, не входящих в ЕС, внесла в эту инициативу около 866 миллионов чешских крон. Цель — поставить Украине 500 000 единиц боеприпасов в этом году.
Украина начала переговоры о вступлении в Европейский Союз в конце июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал это событие историческим днем для Украины и Европы.
Участники саммита также говорили о Китае и в контексте Украины. По словам Столтенберга, Пекин позволяет России продолжать вторжение в соседнюю страну, поставляя технологии двойного назначения, особенно микроэлектронику, используемую в передовых системах вооружений. По словам главы НАТО, именно Европейский союз и другие институты должны ввести экономические санкции против Китая.
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