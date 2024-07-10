Злоумышленники в масках облили красной краской посольство Чехии в Москве
12 июля 2024
15:47
377
Люди в масках облили красной краской ворота посольства Чехии в Москве. Во время акции злоумышленники были задержаны полицией. Вероятно, это была реакция на инцидент, произошедший ранее на этой неделе, когда российское посольство в Праге облили кетчупом.
Чешское посольство в Москве облили красной краской. Пострадали ворота и забор посольства. Злоумышленники также водрузили и облили флаг США. Информация об этом появилась в социальной сети Telegram.
«Я могу подтвердить, что ворота посольства Чехии в Москве были облиты красной краской в 5:30 утра в пятницу», — сказал пресс-секретарь МИДа Даниэль Дрейк. «Виновные в масках были немедленно задержаны полицией, и серьезного ущерба имуществу нанесено не было», — добавил он.
Российское информационное агентство ТАСС пишет, что большая часть краски уже смыта, и работа посольства не нарушена в результате инцидента.
Чехия находится в списке недружественных России стран с 2021 года. Она заняла второе место в списке после США после того, как Чехия объявила, что агенты российской военной разведки ГРУ обоснованно подозреваются во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
«Я могу подтвердить, что ворота посольства Чехии в Москве были облиты красной краской в 5:30 утра в пятницу», — сказал пресс-секретарь МИДа Даниэль Дрейк. «Виновные в масках были немедленно задержаны полицией, и серьезного ущерба имуществу нанесено не было», — добавил он.
Российское информационное агентство ТАСС пишет, что большая часть краски уже смыта, и работа посольства не нарушена в результате инцидента.
Чехия находится в списке недружественных России стран с 2021 года. Она заняла второе место в списке после США после того, как Чехия объявила, что агенты российской военной разведки ГРУ обоснованно подозреваются во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
12 ИЮЛЯ 2024
295
В прошлом году сотрудники полиции выявили в Чехии около 14 000 мигрантов, которые находились в стране нелегально. По сравнению с 2022 годом их число сократилось более чем на 15 000, или на 52,4%....
15:00
12 ИЮЛЯ 2024
347
Похоже, что словацкие политики снова ведут себя за границей иначе, чем дома перед своими избирателями. В то время как премьер-министр Роберт Фицо заявил, что партия Směr ни в коем случае не...
11:30
12 ИЮЛЯ 2024
702
Мужчина из небольшой деревни в окрестностях Теплице почти три года незаконно пользовался электроэнергией. Энергетическая компания насчитала ущерб почти в 670 000 крон. По данным полиции, количество...
10:30
12 ИЮЛЯ 2024
517
В четверг оползень в долине Монкова в Белянских Татрах возле деревни Ждиар завалил нескольких человек. Две женщины погибли, одна из них — чешка, сообщило Министерство иностранных дел Чехии в...
09:30
12 ИЮЛЯ 2024
1013
Суд приговорил 37-летнего гражданина Украины Вячеслава Семьяновского к 16 месяцам лишения свободы условно на три года и оштрафовал его на 50 000 крон за взяточничество. Приговор является...
08:00
12 ИЮЛЯ 2024
832
Несмотря на то, что Чешская почта сократила количество отделений и увеличила время доставки писем, перед людьми открываются новые возможности благодаря нововведению — доставке посылок в домашние...
22:00
11 ИЮЛЯ 2024
569
Чехия может принять детей, которые были ранены или проходили лечение в детской больнице «Охматдит» в Киеве. Здание больницы было разрушено в результате массированной атаки в начале этой недели....
18:00
11 ИЮЛЯ 2024
3029
В пятницу температура вновь поднимется до уровня невероятной жары: на юге Моравии будет до 34 градусов по Цельсию, зато на западе — лишь около 25 градусов. Вернутся сильные грозы, которые могут...
16:30
11 ИЮЛЯ 2024
1521
«Я приехал в Украину, чтобы умереть», — говорит чешский легионер Ондржей среди руин разбомбленной русскими деревни над Харьковом. Однако он все еще жив и уже выполнил более 200 заданий. Село Липцы...
13:00
11 ИЮЛЯ 2024
1753
Бизнесмен Радим Янчура хочет продать компанию RegioJet, которая управляет желтыми поездами и автобусами. Он уже собирает предложения от инвесторов, хотя и не намерен продавать компанию немедленно....
11:30
11 ИЮЛЯ 2024
828
Психиатр, у которого молодой человек был на приеме четыре раза в позапрошлом году, описала полиции будущего массового убийцу с философского факультета Карлова университета в Праге как замкнутого и...
10:30
11 ИЮЛЯ 2024
770
В среду в Вашингтоне президент Чехии Петр Павел провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросам реализации мирного плана, ситуации на поле боя и чешской инициативы...
09:30
11 ИЮЛЯ 2024
835
Средняя пенсия по старости с января в Чехии вырастет на 356 крон — до 21 078 крон. В июне она составляла 20 704 кроны. Об этом заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
08:00
11 ИЮЛЯ 2024
689
Президент Чехии Петр Павел назвал поставку систем противовоздушной обороны в Украину, которая уже третий год сопротивляется российскому вторжению, крайне важной. По его словам, укрепление таких...
21:00
10 ИЮЛЯ 2024
2289
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к работе после майского покушения, и, по словам политолога Радослава Штефанчика, он полон ненависти и продолжает поляризовать общество. В пятницу Фицо...