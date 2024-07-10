Злоумышленники в масках облили красной краской посольство Чехии в Москве

Чешское посольство в Москве облили красной краской. Пострадали ворота и забор посольства. Злоумышленники также водрузили и облили флаг США. Информация об этом появилась в социальной сети Telegram.



«Я могу подтвердить, что ворота посольства Чехии в Москве были облиты красной краской в 5:30 утра в пятницу», — сказал пресс-секретарь МИДа Даниэль Дрейк. «Виновные в масках были немедленно задержаны полицией, и серьезного ущерба имуществу нанесено не было», — добавил он.



Российское информационное агентство ТАСС пишет, что большая часть краски уже смыта, и работа посольства не нарушена в результате инцидента.



Чехия находится в списке недружественных России стран с 2021 года. Она заняла второе место в списке после США после того, как Чехия объявила, что агенты российской военной разведки ГРУ обоснованно подозреваются во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице.