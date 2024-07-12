Глава сербской дипломатии проведет в Праге переговоры об отношениях с Чехией и интеграции в ЕС

По словам представителей МИДа Чехии, они также должны обсудить отношения в регионе Западных Балкан.





Сербия подала официальную заявку на вступление в Европейский союз в конце 2009 года. В конце прошлого года глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил европейскую перспективу Сербии и пяти других стран региона после саммита ЕС — Западные Балканы. Он подчеркнул важность так называемой постепенной интеграции в ЕС, то есть включения балканских стран в определенные сферы сотрудничества.





В конце июня Министерство иностранных дел объявило, что новым послом Чехии в Сербии станет Ян Бонди, который ранее возглавлял дипломатические миссии в Греции и на Кипре. Бонди поступил на чешскую дипломатическую службу в 2007 году и ранее возглавлял чешские центры. Он неоднократно возглавлял департамент общественной дипломатии в МИДе.