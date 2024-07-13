Правительства Украины и Чехии проведут переговоры в Праге во вторник

Чешские министры во главе с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) провели переговоры с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским в Киеве 31 октября 2022 года.



Целью поездки было, в частности, поддержать стремление Украины вступить в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. Члены обоих кабинетов также обсудили послевоенное восстановление Украины. Фиала также посетил Киев в марте предыдущего года, вскоре после начала российского вторжения.



В конце мая этого года он принял в Праге премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, и они обсудили военную помощь Украине, сотрудничество в области обороны и развитие экономических отношений. В то время Шмыгаль прибыл в Прагу на рабочий ужин на вилле Крамаржа, где он вместе с Фиалой и другими европейскими государственными деятелями обсуждал вопросы безопасности. Именно тогда началась подготовка к совместному заседанию правительства во вторник.



«Премьер-министры договорились о встрече во время визита премьер-министра Шмыгаля в Прагу в мае. Меры безопасности адекватны ситуации», — сказал Томаш Пояр, советник премьер-министра по национальной безопасности, Чешскому агентству новостей, когда его спросили, как долго кабинет готовил это мероприятие и какими мерами безопасности оно будет сопровождаться.





С чешской стороны во встрече примут участие министр внутренних дел Вит Ракушан, министр регионального развития Иван Бартош, министр здравоохранения Властимил Валек, министр обороны Яна Чернохова и министр иностранных дел Ян Липавский, министр промышленности и торговли Йозеф Сикела, министр транспорта Мартин Купка, министр образования Микулаш Бек, министр сельского хозяйства Марек Выборный и министр науки, исследований и инноваций Марек Женишек.



В начале июля кабинет министров рассекретил материалы, согласно которым с начала российского вторжения и до конца мая этого года Чехия отправила в Украину с армейских складов военные материалы на сумму 6,75 млрд крон. Чехия также выступила с инициативой найти артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в ЕС. Первая партия из 50 000 единиц боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад, и в настоящее время цель состоит в том, чтобы доставить 500 000 единиц в Украину до конца года. По словам президента Петра Павела, ожидается, что 50 000 единиц боеприпасов прибудут в июле и августе, а с сентября и до конца года — по 80 000-100 000 единиц в месяц.



По состоянию на середину июня 350 000 беженцев из Украины имели временную защиту в Чешской Республике. Чешское правительство также проводит регулярные встречи с польским кабинетом, а в случае со Словакией оно приостановило межправительственные консультации в марте этого года из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики. В основном они проявляются в отношении Украины. Межправительственные переговоры с Израилем, которые уже несколько раз откладывались, были запланированы в прошлом году, но незадолго до выбранной даты ХАМАС совершил масштабную террористическую атаку на Израиль, и местный кабинет отменил поездку.