Правительства Украины и Чехии проведут переговоры в Праге во вторник
15 июля 2024
19:30
499
Правительства Чехии и Украины проведут встречу в Праге во вторник, сообщила сегодня правительственная канцелярия. Она последует за встречей, состоявшейся в Киеве в конце октября 2022 года. Чехия входит в число сторонников страны, которая уже более двух лет сталкивается с российским военным вторжением. Основными темами встречи станут сотрудничество в области обороны, миграция, сотрудничество в энергетическом секторе и поддержка чешского экспорта, а также участие чешских компаний в восстановлении Украины. Также состоятся двусторонние встречи между министрами.
Чешские министры во главе с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) провели переговоры с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским в Киеве 31 октября 2022 года.
Целью поездки было, в частности, поддержать стремление Украины вступить в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. Члены обоих кабинетов также обсудили послевоенное восстановление Украины. Фиала также посетил Киев в марте предыдущего года, вскоре после начала российского вторжения.
В конце мая этого года он принял в Праге премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, и они обсудили военную помощь Украине, сотрудничество в области обороны и развитие экономических отношений. В то время Шмыгаль прибыл в Прагу на рабочий ужин на вилле Крамаржа, где он вместе с Фиалой и другими европейскими государственными деятелями обсуждал вопросы безопасности. Именно тогда началась подготовка к совместному заседанию правительства во вторник.
«Премьер-министры договорились о встрече во время визита премьер-министра Шмыгаля в Прагу в мае. Меры безопасности адекватны ситуации», — сказал Томаш Пояр, советник премьер-министра по национальной безопасности, Чешскому агентству новостей, когда его спросили, как долго кабинет готовил это мероприятие и какими мерами безопасности оно будет сопровождаться.
Целью поездки было, в частности, поддержать стремление Украины вступить в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. Члены обоих кабинетов также обсудили послевоенное восстановление Украины. Фиала также посетил Киев в марте предыдущего года, вскоре после начала российского вторжения.
В конце мая этого года он принял в Праге премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, и они обсудили военную помощь Украине, сотрудничество в области обороны и развитие экономических отношений. В то время Шмыгаль прибыл в Прагу на рабочий ужин на вилле Крамаржа, где он вместе с Фиалой и другими европейскими государственными деятелями обсуждал вопросы безопасности. Именно тогда началась подготовка к совместному заседанию правительства во вторник.
«Премьер-министры договорились о встрече во время визита премьер-министра Шмыгаля в Прагу в мае. Меры безопасности адекватны ситуации», — сказал Томаш Пояр, советник премьер-министра по национальной безопасности, Чешскому агентству новостей, когда его спросили, как долго кабинет готовил это мероприятие и какими мерами безопасности оно будет сопровождаться.
С чешской стороны во встрече примут участие министр внутренних дел Вит Ракушан, министр регионального развития Иван Бартош, министр здравоохранения Властимил Валек, министр обороны Яна Чернохова и министр иностранных дел Ян Липавский, министр промышленности и торговли Йозеф Сикела, министр транспорта Мартин Купка, министр образования Микулаш Бек, министр сельского хозяйства Марек Выборный и министр науки, исследований и инноваций Марек Женишек.
В начале июля кабинет министров рассекретил материалы, согласно которым с начала российского вторжения и до конца мая этого года Чехия отправила в Украину с армейских складов военные материалы на сумму 6,75 млрд крон. Чехия также выступила с инициативой найти артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в ЕС. Первая партия из 50 000 единиц боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад, и в настоящее время цель состоит в том, чтобы доставить 500 000 единиц в Украину до конца года. По словам президента Петра Павела, ожидается, что 50 000 единиц боеприпасов прибудут в июле и августе, а с сентября и до конца года — по 80 000-100 000 единиц в месяц.
По состоянию на середину июня 350 000 беженцев из Украины имели временную защиту в Чешской Республике. Чешское правительство также проводит регулярные встречи с польским кабинетом, а в случае со Словакией оно приостановило межправительственные консультации в марте этого года из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики. В основном они проявляются в отношении Украины. Межправительственные переговоры с Израилем, которые уже несколько раз откладывались, были запланированы в прошлом году, но незадолго до выбранной даты ХАМАС совершил масштабную террористическую атаку на Израиль, и местный кабинет отменил поездку.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
15 ИЮЛЯ 2024
354
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗА 500 КРОН, ТРАКТОР ЗА 10 ТЫСЯЧ. В ЛИБЕРЦЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАСПРОДАЛИ АВТО С РАЗБОРКИ
Потертый капот, треснутое стекло или кривой бампер. Citroen, Peugeot, Fiat, Audi, Mercedes Benz, а также трактор Daf или полуприцепы. Восемнадцать автомобилей привлекли десятки покупателей на...
21:00
15 ИЮЛЯ 2024
701
Изменения в законах, вступающие в силу с этого месяца, будут стоить людям до нескольких тысяч крон в год. Максимальная почасовая оплата социальных услуг была увеличена, плата за строительство...
18:00
15 ИЮЛЯ 2024
687
Чешские города могут заимствовать опыт борьбы с жарой у Южной Европы, например, у Барселоны, которая имеет эффективные планы и лучше приспособлена к высоким температурам. Например, в городе есть...
16:30
15 ИЮЛЯ 2024
698
Гуманитарные пособия для семей беженцев могут увеличиться с августа. Сумма расходов на жилье, которая учитывается при определении размера помощи, может вырасти. Это следует из готовящегося...
15:00
15 ИЮЛЯ 2024
1019
Эва боится будущего, ожидая, что после окончания фиксации ее и без того ограниченный бюджет станет еще более скудным из-за ипотеки и коммунальных платежей. Ей приходится думать не только о жилье,...
13:40
15 ИЮЛЯ 2024
1334
Полиция разыскивает гражданина Украины, которого подозревают в нападении с ножом в пражском районе Жижков. В ночь на 15 июля преступник тяжело ранил другого иностранца, а еще один получил ранение,...
13:00
15 ИЮЛЯ 2024
789
Массовый убийца Давид К. намеревался расстрелять еще больше людей в Клановицком лесу 15 декабря прошлого года. Это следует из его письма, копия которого имеется в распоряжении Novinky.cz. Мужчина и...
11:30
15 ИЮЛЯ 2024
401
Министры иностранных и европейских дел Ян Липавский и Мартин Дворжак обсудят сегодня в Праге с главой сербской дипломатии Марко Джуричем двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии и...
10:30
15 ИЮЛЯ 2024
539
Около 40% насильственных преступлений в Чехии остаются нераскрытыми. Чаще всего такие преступления расследуют полицейские Моравско-Силезского края, а наименее успешными в их раскрытии в прошлом...
08:00
15 ИЮЛЯ 2024
811
Моравско-силезские спасатели в субботу вечером оказали помощь мужчине, который вдохнул кусок драника на мероприятии в одной из деревень в районе Фрыдек-Мистек и начал задыхаться. На место...
12:30
14 ИЮЛЯ 2024
582
Летний отпуск может оказаться неожиданно затратным, если кто-то ограбит ваш номер в отеле, похитит ваши вещи на пляже или повредит ваши чемоданы и одежду. Однако ущерб может быть нанесен по...
11:00
14 ИЮЛЯ 2024
1019
Чешские политики из разных партий резко осудили субботнее покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Андрей Бабиш, бывший кандидат в президенты Чехии и глава...
19:00
13 ИЮЛЯ 2024
1239
На словацком фестивале Pohoda в пятницу во время сильной грозы пострадали трое чехов, сообщает Министерство иностранных дел Чехии. В общей сложности 15 человек получили в основном легкие ранения...
13:00
13 ИЮЛЯ 2024
873
Позиции сберегательных счетов снова укрепились среди чешских вкладчиков. Доля чешских домохозяйств, имеющих сбережения на этом накопительном продукте, подскочила с 52% в прошлом году до 58% в...
11:00
13 ИЮЛЯ 2024
1525
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОТЕЛ ТАЙНО ЭКСПОРТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ ИЗ ЧЕХИИ В РОССИЮ В ОБХОД САНКЦИЙ, СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
Владимир Лихутин — первый человек в Чехии, осужденный за нарушение антироссийских санкций. Остальные дела в основном находятся на стадии полицейского расследования. Прокуроры говорят, что...