У России много недвижимости в Чехии для непонятных целей, заявил «Капутин»

Анастасия Князева 18 июля 2024 22:00 191

Привлечь внимание к большому количеству недвижимости, принадлежащей Российской Федерации в Чехии, «Капутин» хотел после того, как в феврале его представители нарисовали украинский флаг на территории российских домов в Праге. Семь членов ассоциации теперь преследуются по закону. Ассоциация утверждает, что у России слишком много недвижимости в Чехии для непонятных целей. Один из преследуемых, Вацлав Немец, заявил об этом сегодня на пресс-конференции перед комплексом русских домов в Бубенче. По его словам, это был не вандализм — краску можно было смыть с помощью очистителя высокого давления без последствий, — а политическая акция, которая не является общественно опасной и не должна рассматриваться как уголовное преступление. В экспертном заключении ущерб оценивается примерно в 45 000 чешских крон.