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У России много недвижимости в Чехии для непонятных целей, заявил «Капутин»

Анастасия Князева
18 июля 2024
22:00
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Привлечь внимание к большому количеству недвижимости, принадлежащей Российской Федерации в Чехии, «Капутин» хотел после того, как в феврале его представители нарисовали украинский флаг на территории российских домов в Праге. Семь членов ассоциации теперь преследуются по закону. Ассоциация утверждает, что у России слишком много недвижимости в Чехии для непонятных целей. Один из преследуемых, Вацлав Немец, заявил об этом сегодня на пресс-конференции перед комплексом русских домов в Бубенче. По его словам, это был не вандализм — краску можно было смыть с помощью очистителя высокого давления без последствий, — а политическая акция, которая не является общественно опасной и не должна рассматриваться как уголовное преступление. В экспертном заключении ущерб оценивается примерно в 45 000 чешских крон.
Немец заявил, что район расположения русских домов был выбран не случайно. 

«Этот жилой комплекс является предметом спора между чешским государством и Российской Федерацией, поскольку предприятие по управлению недвижимостью за рубежом сдает его в коммерческую аренду в нарушение договора. Кроме того, нам неизвестно, платит ли оно за него налоги, так что это, вероятно, связано с уклонением от уплаты налогов. Поэтому МИД лишил дом статуса дипломатического представительства и требует от Российской Федерации арендную плату за последние три года», — сказал он.

По его словам, он считает поступок группы не вандализмом, а общественно полезной политической акцией. 

«Мы хотим продолжить привлекать внимание к проблеме, которую мы пытаемся осветить. Привлечь внимание общественности и политиков к проблеме использования Российской Федерацией огромного количества недвижимости в Чехии в очень непонятных, а иногда и откровенно незаконных целях, представляющих угрозу безопасности нашей страны», — сказал Немец.

Окрашенное место попадает в природоохранную зону, что увеличило оцененный ущерб. Михаил Саруханов, руководитель предприятия по управлению имуществом за рубежом Управления делами Президента Российской Федерации, оценил ущерб более чем в 100 000 крон, а в экспертном заключении, заказанном полицией, ущерб составил чуть менее 45 000 крон.
политика Акции Чехия Украина Россия

Комментарии:
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paylina 18 июля 2024 22:41
Уголовное дело - это перебор, но штраф и компенсацию за отмывание краски следует требовать и с них, и с любых хулиганов, портящих город своими каракулями, иначе Прага скоро зарастет. Просто акцию ведь не провести, флаг не повесить, надо непременно изгадить тротуар. Что называется, "их борьба". А в итоге чехи в соцсетях опять недовольны: почему нарисовали украинский флаг, везде эти украинские флаги, а не чешские, мы чувствуем себя оккупированными... Привлекли внимание так привлекли. У этих актерской группы семь пятниц на неделе: то они якобы этим привлекали внимание к проблеме недостаточной военной поддержки Украины со стороны западных стран (непонятно только, почему именно там, а не перед посольством Германии или  США), то их вдруг взволновала недвижимость. А то никто в Чехии прямо не знает о существовании этой недвижимости. А то Коларж каждый год в нее пальцем не тычет. Хотят помочь - лучше бы помогали ЗСУ материально.
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