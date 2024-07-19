Фицо звонил украинскому премьеру по поводу приостановки поставок российской нефти
22 июля 2024
16:30
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо связался на выходных со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем по поводу проблем с поставками российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба словацкого правительства. Фицо предупредил, что проблема может привести к прекращению поставок нефти из Словакии в Украину.
На этой неделе Словакия и Венгрия объявили, что не получают нефть от российского «Лукойла» из-за санкций, введенных Украиной. Фицо раскритиковал этот шаг в телефонном разговоре со Шмыгалем. По его мнению, это бессмысленная санкция, которая вредит не России, а главным образом некоторым странам-членам ЕС.
«Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений», — подчеркнул Фицо, отметив, что решение Украины означает, что братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской группе MOL, будет получать на 40% меньше нефти, чем ему необходимо. «Это будет иметь последствия не только для словацкого рынка, но и может привести к прекращению поставок дизельного топлива, производимого Slovnaft, в Украину», — предупредил премьер-министр, как сообщает сайт Denník N, отмечая, что поставки из Словакии покрывают почти десятую часть потребностей Украины.
Фицо уже давно критикует санкции против России, призванные заставить Москву вывести войска из Украины, куда она вторглась в феврале 2022 г. Став премьер-министром в четвертый раз после прошлогодних выборов, он прекратил прямую военную помощь Украине из государственных поставок, за что столкнулся с критикой, что он слишком приблизил внешнюю политику к Москве, отмечает Reuters.
Нефть российской компании «Лукойл» перестала поступать в Словакию через Украину по трубопроводу «Дружба», подтвердил в четверг представитель министерства экономики Словакии. По данным Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращались, были прерваны только поставки «Лукойла». В среду агентство Bloomberg сообщило, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию через Украину были прерваны.
Южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Основными российскими экспортерами нефти по этому маршруту являются «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть». Источники сообщили Reuters, что поставки российской нефти марки Urals в Словакию по трубопроводу «Дружба» значительно отстают от запланированных объемов. Поставки в Чехию, по словам источников, идут нормально, в то время как поставки в Венгрию немного отстают от запланированных объемов.
Украина ужесточила санкции против «Лукойла» в июне, фактически запретив ему использовать Украину в качестве транзитной страны для своей продукции, напоминает Bloomberg. Венгерская энергетическая компания MOL работает с «Лукойлом» над решением проблемы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке.
Запрет Украины на поставки нефти российской компании «Лукойл» через украинскую территорию может оказать значительное влияние на Венгрию. Стране, которая на 70% покрывает потребление нефти за счет импорта из России, грозит значительный рост цен и остановка заводов. Проблемы могут возникнуть уже через несколько недель, сообщает сегодня Politico со ссылкой на аналитиков, с которыми удалось связаться. Примерно половина импорта нефти в Венгрию из России приходится на закупки у компании «Лукойл».
«Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений», — подчеркнул Фицо, отметив, что решение Украины означает, что братиславский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской группе MOL, будет получать на 40% меньше нефти, чем ему необходимо. «Это будет иметь последствия не только для словацкого рынка, но и может привести к прекращению поставок дизельного топлива, производимого Slovnaft, в Украину», — предупредил премьер-министр, как сообщает сайт Denník N, отмечая, что поставки из Словакии покрывают почти десятую часть потребностей Украины.
Фицо уже давно критикует санкции против России, призванные заставить Москву вывести войска из Украины, куда она вторглась в феврале 2022 г. Став премьер-министром в четвертый раз после прошлогодних выборов, он прекратил прямую военную помощь Украине из государственных поставок, за что столкнулся с критикой, что он слишком приблизил внешнюю политику к Москве, отмечает Reuters.
Нефть российской компании «Лукойл» перестала поступать в Словакию через Украину по трубопроводу «Дружба», подтвердил в четверг представитель министерства экономики Словакии. По данным Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращались, были прерваны только поставки «Лукойла». В среду агентство Bloomberg сообщило, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию через Украину были прерваны.
Южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Основными российскими экспортерами нефти по этому маршруту являются «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть». Источники сообщили Reuters, что поставки российской нефти марки Urals в Словакию по трубопроводу «Дружба» значительно отстают от запланированных объемов. Поставки в Чехию, по словам источников, идут нормально, в то время как поставки в Венгрию немного отстают от запланированных объемов.
Украина ужесточила санкции против «Лукойла» в июне, фактически запретив ему использовать Украину в качестве транзитной страны для своей продукции, напоминает Bloomberg. Венгерская энергетическая компания MOL работает с «Лукойлом» над решением проблемы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке.
Запрет Украины на поставки нефти российской компании «Лукойл» через украинскую территорию может оказать значительное влияние на Венгрию. Стране, которая на 70% покрывает потребление нефти за счет импорта из России, грозит значительный рост цен и остановка заводов. Проблемы могут возникнуть уже через несколько недель, сообщает сегодня Politico со ссылкой на аналитиков, с которыми удалось связаться. Примерно половина импорта нефти в Венгрию из России приходится на закупки у компании «Лукойл».
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