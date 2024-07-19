Чешская инициатива направит в Украину еще 100 000 единиц боеприпасов

Липавский подтвердил в Брюсселе, что 15 из 18 стран-участниц уже выполнили свои обещания. До конца года Украина может получить 500 000 единиц боеприпасов.



«В течение июля и августа мы отправим в общей сложности 100 000 дополнительных единиц боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы эта инициатива могла быть продолжена в 2025 году», — сказал министр.





О первой поставке боеприпасов объявил премьер-министр Петр Фиала в конце июня. Чешская Республика выступает в качестве посредника в инициативе, в которой участвуют почти два десятка стран. На данный момент удалось собрать около 1,6 миллиарда евро. Цель — поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые должны помочь компенсировать огневое превосходство русских. Чешская Республика закупает оружие по всему миру.