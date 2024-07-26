В среду в Прагу прибудут военнослужащие 3-й бригады полка «Азов», прославившейся упорной обороной металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.





Полк «Азов» часто становится мишенью не только российской пропаганды, но и сторонников режима Владимира Путина. Они называют их нацистами. И то же самое сейчас подчеркнула глава партии KSČM и депутат Европарламента Катержина Конечна в письме, адресованном министру иностранных дел Чехии Яну Липавскому.





«Полк „Азов“ — худшее проявление украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом „Правого сектора“ Андреем Билецким по прозвищу Белый лидер (ныне командир вышеупомянутой 3-й штурмовой бригады), возглавляет неонацист и футбольный хулиган „Динамо Киев” Денис Прокопенко. Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в том числе, со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», — пишет Конечна в письме.





По ее словам, некоторые европейские города, такие как Берлин или Брюссель, отменили визит этой «ультранационалистической части украинской армии» из-за противодействия части общественности, и, по ее словам, Чехия должна сделать то же самое.





Полк «Азов» был создан вскоре после аннексии Крыма в 2014 году как один из первых ответов на оккупацию Донбасса. К ним также присоединились сторонники национализма и крайне правые. Сегодня состав и восприятие бригады «Азов» другие, она прошла реорганизацию и входит в состав украинской армии. Сейчас это считается элитным подразделением, которое украинское руководство, например, отправило в ожесточенные бои за Авдеевку.





Ответ главы чешской дипломатии Липавского не заставил себя долго ждать. В сети Х он напомнил, что именно Россия совершает предосудительные действия в Украине.





«Катержина, хватит. Читая, я сомневался, за какое государство вы выступаете и кто вас избрал. Скоро мы будем отмечать годовщину оккупации советскими танками. Те же самые танки сейчас уничтожают людей в Украине, и Путин хотел бы, чтобы это продолжалось», — ответил министр иностранных дел Ян Липавский, намекая на коалицию «Хватит!», от которой она успешно баллотировалась в Европейский парламент.





«Если кто-то и подражает нацистам, убивая и похищая детей, так это Россия», — добавил министр.