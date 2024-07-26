«Катержина, хватит», — Липавский реагирует на жалобы коммунистов на визит украинской бригады полка «Азов» в Прагу
30 июля 2024
11:30
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Лидер коммунистов и депутат Европарламента Катержина Конечна выступила против визита членов украинской бригады полка «Азов» в Прагу. По ее словам, они неонацисты. Российская пропаганда использует ту же риторику. Министр иностранных дел Ян Липавский («Пираты») напомнил ей об этом, ответив риторическим замечанием, что он не уверен, какое государство на самом деле защищает Конечна.
В среду в Прагу прибудут военнослужащие 3-й бригады полка «Азов», прославившейся упорной обороной металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Полк «Азов» часто становится мишенью не только российской пропаганды, но и сторонников режима Владимира Путина. Они называют их нацистами. И то же самое сейчас подчеркнула глава партии KSČM и депутат Европарламента Катержина Конечна в письме, адресованном министру иностранных дел Чехии Яну Липавскому.
«Полк „Азов“ — худшее проявление украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом „Правого сектора“ Андреем Билецким по прозвищу Белый лидер (ныне командир вышеупомянутой 3-й штурмовой бригады), возглавляет неонацист и футбольный хулиган „Динамо Киев” Денис Прокопенко. Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в том числе, со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», — пишет Конечна в письме.
По ее словам, некоторые европейские города, такие как Берлин или Брюссель, отменили визит этой «ультранационалистической части украинской армии» из-за противодействия части общественности, и, по ее словам, Чехия должна сделать то же самое.
Полк «Азов» был создан вскоре после аннексии Крыма в 2014 году как один из первых ответов на оккупацию Донбасса. К ним также присоединились сторонники национализма и крайне правые. Сегодня состав и восприятие бригады «Азов» другие, она прошла реорганизацию и входит в состав украинской армии. Сейчас это считается элитным подразделением, которое украинское руководство, например, отправило в ожесточенные бои за Авдеевку.
Ответ главы чешской дипломатии Липавского не заставил себя долго ждать. В сети Х он напомнил, что именно Россия совершает предосудительные действия в Украине.
«Катержина, хватит. Читая, я сомневался, за какое государство вы выступаете и кто вас избрал. Скоро мы будем отмечать годовщину оккупации советскими танками. Те же самые танки сейчас уничтожают людей в Украине, и Путин хотел бы, чтобы это продолжалось», — ответил министр иностранных дел Ян Липавский, намекая на коалицию «Хватит!», от которой она успешно баллотировалась в Европейский парламент.
«Если кто-то и подражает нацистам, убивая и похищая детей, так это Россия», — добавил министр.
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