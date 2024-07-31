Петр Павел не считает прорывом обмен 26 заключенными между Россией и Западом

В рамках обмена шестнадцать человек из России и Беларуси отправились на запад, а десять человек — восемь взрослых и двое детей — в обратном направлении. По данным Турции, событие состоялось в аэропорту Анкары.



«Мы договорились об освобождении в общей сложности 16 человек из России — в том числе пяти немецких и семи российских граждан, которые были политическими заключенными в своей стране. Сегодня их мучения закончились», — говорится в заявлении Байдена. В коммюнике Кремль поблагодарил иностранные правительства за успешную акцию. Помимо двух сверхдержав, к обмену присоединились Германия, куда направлялись 13 человек, а также Беларусь, Польша, Словения и Норвегия.



Берлин согласился освободить осужденного убийцу Вадима Красикова, и это решение, по словам представителя немецкого правительства, далось ему нелегко. Красиков отбывал пожизненное заключение в немецкой тюрьме за убийство чеченца с грузинским гражданством, который был противником российского режима.



В обмен на него и еще девять человек, задержанных на Западе, Москва освободила, помимо упомянутой троицы, российских оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова из ассоциации «Мемориал», а также нескольких соратников покойного оппозиционера Алексея Навального.



Наибольший известный обмен заключенными с момента окончания холодной войны произошел в 2010 году, в нем участвовали 14 человек, включая бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.



Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшний обмен, заявив, что предатели его страны должны гнить и умирать в тюрьмах, но для Москвы полезнее вернуть своих людей домой.



Российско-американские отношения значительно ухудшились после вторжения России в Украину в позапрошлом году, и высокопоставленные чиновники с обеих сторон не поддерживают никаких отношений. Президент Чехии Петр Павел назвал сегодняшнюю акцию позитивным сигналом того, что две страны могут общаться. Но он сказал, что это не ознаменовало бы серьезного прорыва во внешней политике.