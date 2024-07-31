«Обложить налогом лишние метры, а потом подселить мигрантов». Бабиш поплатился за свои слова судом

«В настоящее время мы ждем письменной версии решения, поэтому у меня пока нет более подробной информации», — сказала Томичкова.



Спор разгорелся в 2021 году перед парламентскими выборами из-за дебатов об общей экономике. Бабиш выступил против партии Piráti, сказав: «Мы не хотим делить нашу страну». Однако несколькими годами ранее в своей книге о перспективах он написал, что вскоре люди будут совместно использовать автомобили, квартиры и загородные дома.



Затем он объяснил разницу, сказав, что речь идет о добровольном совместном использовании. «Не принудительном, как это планируют сделать Piráti, которые хотят сначала составить общую карту квартир, обложить налогом лишние метры, а потом заселить кого-нибудь. Предпочтительно мигранта», — написал он в посте, который больше нельзя увидеть в социальной сети.



Региональный суд Праги первоначально постановил, что это высказывание не является необоснованным вмешательством, поскольку Бабиш произнес его во время предвыборной кампании и оно не было грубым. Апелляционный суд придерживался иного мнения. Судья Роман Горачек заявил тогда, что, хотя часть заявления о нанесении на карту и налогообложении квартир имеет под собой реальную основу, поскольку метод налогообложения пустых квартир в то время действительно обсуждался, утверждение о переселении мигрантов способно нанести вред репутации партии.



Адвокат Бабиша утверждал в суде, что сообщение следует рассматривать в контексте других заявлений политика и что оно было преувеличением, которое, по его словам, Piráti также использовали в своей кампании.