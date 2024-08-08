Чистки в Словакии оставляют работников культуры без работы. Чехи хотят спасти коллег

На днях Шимковичова уволила, среди прочих, главу Словацкой национальной галереи Александру Кусу и директора Словацкого национального театра Матея Дрличку. Оппозиция критикует ее действия и планирует акции протеста.



«Мы с большой тревогой следим за действиями Министерства культуры соседней Словакии. Чистки, которые оно проводит и намерено продолжать в учреждениях культуры, осуществляются примитивными методами, с прозрачно жалкими и ложными причинами», — говорится в заявлении деятелей, чьи подписи, помимо Рыхлика, гарантируют социолог Федор Гал и издатель Петр Минаржик.



«Не нам вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Словакии, но мы имеем полное право думать о ней самое плохое. Прежде всего, мы обязаны протянуть руку помощи», — говорится в заявлении. В нем предлагается, чтобы организации, учреждения и частные лица в Чешской Республике предложили работу способным людям и оказали поддержку важным проектам, которые не могут быть продолжены в Словакии. В нем содержится призыв к созданию сети контактов и пространства для совместной работы.



«В то же время мы хотели бы выразить надежду, что деловые круги и частные лица могли бы учредить чешско-словацкий культурный фонд для финансовой поддержки пострадавших людей и семей в Словакии», — говорится в заявлении. Руководство Ассоциации профессиональных театров Чешской Республики и Чешского центра Международного PEN-клуба также выразили свою поддержку.



«Поскольку на дворе 2024 год, а не 1950-й, я думаю, что ваше правительство что-то перепутало», — сказал Сухи своим словацким коллегам. Заявление также поддержали режиссер Ольга Зоммерова, актеры Болеслав Поливка и Иван Троян, певица Ива Биттова и писатель Йиржи Кратохвил.



Шимковичова была выдвинута в правительство Роберта Фицо от Словацкой национальной партии. Помимо кадровых перестановок в учреждениях культуры, словацкая оппозиция критикует ее за новый закон об общественном словацком телевидении и радио, а также за другие действия и заявления. Министр уволила главу Словацкой национальной галереи (SNG) Александру Кусу и директора Словацкого национального театра (SND) Матея Дрличку, вызвав критику со стороны некоторых деятелей искусства и словацкой оппозиции. Министерство культуры Словакии раскритиковало, в частности, управленческие решения уволенных людей.