Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чистки в Словакии оставляют работников культуры без работы. Чехи хотят спасти коллег

Анастасия Князева
12 августа 2024
16:30
74
Чешские творческие деятели призвали помочь коллегам в Словакии, которые теряют работу из-за изменений, введенных министром культуры Словакии Мартиной Шимковичовой. С соответствующим обращением, озаглавленным «Пора протянуть руку помощи!», обратился к Чешскому агентству новостей режиссер и преподаватель университета Бржетислав Рыхлик. Заявление поддержали театральный режиссер Йиржи Сухи, актер и сценарист Зденек Сверак и бывший конституционный судья Элишка Вагнерова.
На днях Шимковичова уволила, среди прочих, главу Словацкой национальной галереи Александру Кусу и директора Словацкого национального театра Матея Дрличку. Оппозиция критикует ее действия и планирует акции протеста.

«Мы с большой тревогой следим за действиями Министерства культуры соседней Словакии. Чистки, которые оно проводит и намерено продолжать в учреждениях культуры, осуществляются примитивными методами, с прозрачно жалкими и ложными причинами», — говорится в заявлении деятелей, чьи подписи, помимо Рыхлика, гарантируют социолог Федор Гал и издатель Петр Минаржик.

«Не нам вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Словакии, но мы имеем полное право думать о ней самое плохое. Прежде всего, мы обязаны протянуть руку помощи», — говорится в заявлении. В нем предлагается, чтобы организации, учреждения и частные лица в Чешской Республике предложили работу способным людям и оказали поддержку важным проектам, которые не могут быть продолжены в Словакии. В нем содержится призыв к созданию сети контактов и пространства для совместной работы.

«В то же время мы хотели бы выразить надежду, что деловые круги и частные лица могли бы учредить чешско-словацкий культурный фонд для финансовой поддержки пострадавших людей и семей в Словакии», — говорится в заявлении. Руководство Ассоциации профессиональных театров Чешской Республики и Чешского центра Международного PEN-клуба также выразили свою поддержку.

«Поскольку на дворе 2024 год, а не 1950-й, я думаю, что ваше правительство что-то перепутало», — сказал Сухи своим словацким коллегам. Заявление также поддержали режиссер Ольга Зоммерова, актеры Болеслав Поливка и Иван Троян, певица Ива Биттова и писатель Йиржи Кратохвил.

Шимковичова была выдвинута в правительство Роберта Фицо от Словацкой национальной партии. Помимо кадровых перестановок в учреждениях культуры, словацкая оппозиция критикует ее за новый закон об общественном словацком телевидении и радио, а также за другие действия и заявления. Министр уволила главу Словацкой национальной галереи (SNG) Александру Кусу и директора Словацкого национального театра (SND) Матея Дрличку, вызвав критику со стороны некоторых деятелей искусства и словацкой оппозиции. Министерство культуры Словакии раскритиковало, в частности, управленческие решения уволенных людей.
культура Министерство культуры Словакия Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
12 АВГУСТА 2024
301
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА В ИЮЛЕ
Рост потребительских цен в Чехии немного ускорился. Годовой уровень инфляции в июле достиг 2,2%, что на 0,2% выше, чем в июне. Это произошло в основном за счет замедления снижения цен на продукты...
10:00
12 АВГУСТА 2024
2058
ОБЩЕСТВО
«В МАГАЗИНАХ УЖЕ НЕ СЛЫШНО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА», — ЖАЛУЮТСЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ТРЕТЬ ТАХОВА СОСТАВЛЯЮТ ИНОСТРАНЦЫ
В чешском городе Тахов сложилась чрезвычайная ситуация. В последние годы здесь резко возросло число иностранцев. К 11 000 постоянных жителей добавилось 4 500 человек из-за рубежа, из которых менее...
09:00
12 АВГУСТА 2024
454
ЭКОНОМИКА
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 355 КРОН
План коалиции по повышению средней пенсии на 355 крон в месяц в январе является окончательным, как стало известно Чешскому телевидению из заявлений различных правительственных партий. По словам их...
17:00
11 АВГУСТА 2024
1625
ОБЩЕСТВО
МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ ОШТРАФОВАЛИ ПОЧТИ НА 6 МИЛЛИОНОВ ЗА ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ
Чешское управление торговой инспекции продолжает свои проверки, направленные на защиту прав потребителей при предложении и продаже товаров в связи с предоставлением скидок. Во втором квартале...
13:00
11 АВГУСТА 2024
899
ОБЩЕСТВО
ЗАКОНЫ В ЧЕХИИ НАПИСАНЫ ТАК, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЛО. ОСОБЕННО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Транспорт — это сфера, которая затрагивает всех нас. Неважно, кто вы: велосипедист, автомобилист или пользователь общественного транспорта, железнодорожного или автобусного. Это проблема даже для...
18:00
10 АВГУСТА 2024
1148
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: КЕНГУРУ, СБЕЖАВШИЙ ИЗ ТЮРЬМЫ В ЧЕХИИ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ
Кенгуру, сбежавший из Иржицкой тюрьмы в Нимбуркском районе, сам вернулся через неделю. Животное в порядке, только очень голодное. Оно находится в своем вольере с другими кенгуру, сообщило...
22:00
9 АВГУСТА 2024
1065
ОБЩЕСТВО
ШТРАФ ЗА ВЕЧЕРИНКУ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ МИНИСТР ЮРЕЧКА?
История с проблемной рождественской вечеринкой в Министерстве труда и социальных дел получила продолжение: трудовая инспекция, которая расследовала это событие, наложила штраф. Однако платить его...
21:00
9 АВГУСТА 2024
620
ЭКОНОМИКА
В ИЮЛЕ ЧЕХИ ПРИОБРЕЛИ КРИПТОВАЛЮТЫ НА СУММУ ОКОЛО 300 МИЛЛИОНОВ ЧЕШСКИХ КРОН
Это на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июнем это означает падение примерно на 50 миллионов чешских крон. За первые семь месяцев года объем транзакций вырос на 6% по...
13:30
9 АВГУСТА 2024
1291
ОБЩЕСТВО
ОПЕРАТОР 17 ПАРТНЕРСКИХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИСВОИЛ МИЛЛИОНЫ КРОН, ФИЛИАЛЫ ЗАКРЫТЫ
По данным Česká pošta, один из операторов партнерских почтовых отделений, присвоил миллионы крон. Средства предназначались для оплаты почтовых переводов и пенсий. У компании было 17 партнерских...
11:45
9 АВГУСТА 2024
1773
ОБЩЕСТВО
АКТ ОТЧАЯНИЯ. УКРАИНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ, НЕ ПОЛУЧИВШИЙ ЗАРПЛАТУ, УГРОЖАЛ ПОДЖЕЧЬ СЕБЯ У КПП РАБОТОДАТЕЛЯ
Отчаявшийся украинский водитель угрожал поджечь себя бутылкой с бензином у КПП своего работодателя. По другим данным, он хотел поджечь штаб-квартиру компании. Компания должна ему зарплату за...
09:00
9 АВГУСТА 2024
2080
ОБЩЕСТВО
ЗДАНИЕ В ПРАГЕ, С КОТОРОГО УПАЛ КУСОК ЛЕПНИНЫ И УБИЛ ЧЕЛОВЕКА, ПРИНАДЛЕЖИТ POJIŠT’OVNA VZP. НЕДАВНО В НЕМ БЫЛ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ
Здание, с которого в четверг упал кусок лепнины и убил человека на трамвайной остановке «Лазарска», принадлежит компании Pojišt’ovna VZP (Страховое общество VZP), согласно земельному кадастру. Это...
08:00
9 АВГУСТА 2024
2141
ОБЩЕСТВО
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ В АВСТРИИ, СОВЕТУЕТ ЧЕХАМ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Министерство иностранных дел (МИД) советует чешским гражданам, находящимся в Австрии, соблюдать повышенную осторожность, особенно в оживленных местах. Это сделано в ответ на угрозу теракта в среду,...
22:00
8 АВГУСТА 2024
6814
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА БЕЗРАБОТИЦА — КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ?
Уровень безработицы в Чехии в июле достиг 3,8%, что на 0,2% выше, чем в июне и мае. Рост связан с традиционным затуханием эффекта сезонного всплеска занятости. Число безработных на конец июля...
20:50
8 АВГУСТА 2024
1011
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАШЛА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖ В САМОЛЕТЕ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ЛЕТЕТЬ В ЛОНДОН
В аэропорту имени Вацлава Гавела полиция задержала самолет, который направлялся в Лондон. Сообщается, что на борту самолета был обнаружен подозрительный предмет багажа. Самолет и прилегающая...
20:00
8 АВГУСТА 2024
6057
ОБЩЕСТВО
МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ В ЧЕСКА-ЛИПЕ. КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧЕХЛОВ ДЛЯ АВТОКРЕСЕЛ УВОЛЬНЯЕТ СОТНИ ЛЮДЕЙ
До прошлого года на заводе Adient в Ческа-Липе покрытие для автомобильных сидений производилось в три смены, включая ночную. Но затем компания, расположенная в промышленной зоне Ческа-Липа —...