Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

В Словакии не утихают протесты. Очередная акция запланирована на сегодняшний вечер

Анастасия Князева
13 августа 2024
16:30
782
Неблагоприятной ситуацией в Словакии обеспокоены и многие чешские деятели, призывающие принимать меры и помогать словацким коллегам.
Сегодня вечером в Братиславе пройдет очередная акция протеста против министра культуры Мартины Шимкович. На этот раз демонстрация в защиту культуры и справедливости была созвана двумя оппозиционными партиями. Уже в понедельник на улицах словацкой столицы собралась толпа деятелей искусства и других людей, выражающих свое несогласие с решениями Шимкович.

Последняя волна критики в адрес министра культуры была вызвана ее решением уволить директоров Словацкой национальной галереи и Словацкого национального театра. Шимковичова, бывшая телеведущая, выдвинутая в кабинет министров националистической Словацкой национальной партией, уже заслужила критику со стороны некоторых словацких деятелей культуры, когда заняла свой пост в прошлом году.

Сильнейшее оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия», созвавшее демонстрацию вместе с партией «Свобода и солидарность», объявило на прошлой неделе, что предпринимает шаги для созыва внеочередного заседания нижней палаты парламента по предложению об отставке Шимкович. Аналогичная инициатива оппозиционного меньшинства в парламенте провалилась в мае этого года.

Ранее словаки на площадях протестовали, например, против нового закона об общественном телевидении и радио, который, по мнению оппозиции, даст правительству контроль над станциями и который был протолкнут нынешним руководством Министерства культуры.
Словакия протест

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
12 АВГУСТА 2024
2576
ОБЩЕСТВО
НАСТУПАЕТ САМАЯ ЖАРКАЯ НЕДЕЛЯ В ЭТОМ ГОДУ. КОГДА ОЖИДАТЬ ПИК ЖАРЫ?
В Чехии ожидается, вероятно, самая жаркая неделя в этом году: днем температура будет подниматься выше 30 градусов Цельсия, а в среду в южной Моравии она достигнет более 35 градусов. Со вторника...
16:30
12 АВГУСТА 2024
857
ПОЛИТИКА
ЧИСТКИ В СЛОВАКИИ ОСТАВЛЯЮТ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ БЕЗ РАБОТЫ. ЧЕХИ ХОТЯТ СПАСТИ КОЛЛЕГ
Чешские творческие деятели призвали помочь коллегам в Словакии, которые теряют работу из-за изменений, введенных министром культуры Словакии Мартиной Шимковичовой. С соответствующим обращением,...
14:00
12 АВГУСТА 2024
1354
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА В ИЮЛЕ
Рост потребительских цен в Чехии немного ускорился. Годовой уровень инфляции в июле достиг 2,2%, что на 0,2% выше, чем в июне. Это произошло в основном за счет замедления снижения цен на продукты...
10:00
12 АВГУСТА 2024
6894
ОБЩЕСТВО
«В МАГАЗИНАХ УЖЕ НЕ СЛЫШНО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА», — ЖАЛУЮТСЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ТРЕТЬ ТАХОВА СОСТАВЛЯЮТ ИНОСТРАНЦЫ
В чешском городе Тахов сложилась чрезвычайная ситуация. В последние годы здесь резко возросло число иностранцев. К 11 000 постоянных жителей добавилось 4 500 человек из-за рубежа, из которых менее...
09:00
12 АВГУСТА 2024
732
ЭКОНОМИКА
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА 355 КРОН
План коалиции по повышению средней пенсии на 355 крон в месяц в январе является окончательным, как стало известно Чешскому телевидению из заявлений различных правительственных партий. По словам их...
17:00
11 АВГУСТА 2024
3023
ОБЩЕСТВО
МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ ОШТРАФОВАЛИ ПОЧТИ НА 6 МИЛЛИОНОВ ЗА ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ
Чешское управление торговой инспекции продолжает свои проверки, направленные на защиту прав потребителей при предложении и продаже товаров в связи с предоставлением скидок. Во втором квартале...
13:00
11 АВГУСТА 2024
1027
ОБЩЕСТВО
ЗАКОНЫ В ЧЕХИИ НАПИСАНЫ ТАК, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЛО. ОСОБЕННО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Транспорт — это сфера, которая затрагивает всех нас. Неважно, кто вы: велосипедист, автомобилист или пользователь общественного транспорта, железнодорожного или автобусного. Это проблема даже для...
18:00
10 АВГУСТА 2024
1337
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: КЕНГУРУ, СБЕЖАВШИЙ ИЗ ТЮРЬМЫ В ЧЕХИИ, ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ
Кенгуру, сбежавший из Иржицкой тюрьмы в Нимбуркском районе, сам вернулся через неделю. Животное в порядке, только очень голодное. Оно находится в своем вольере с другими кенгуру, сообщило...
22:00
9 АВГУСТА 2024
1139
ОБЩЕСТВО
ШТРАФ ЗА ВЕЧЕРИНКУ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ МИНИСТР ЮРЕЧКА?
История с проблемной рождественской вечеринкой в Министерстве труда и социальных дел получила продолжение: трудовая инспекция, которая расследовала это событие, наложила штраф. Однако платить его...
21:00
9 АВГУСТА 2024
658
ЭКОНОМИКА
В ИЮЛЕ ЧЕХИ ПРИОБРЕЛИ КРИПТОВАЛЮТЫ НА СУММУ ОКОЛО 300 МИЛЛИОНОВ ЧЕШСКИХ КРОН
Это на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июнем это означает падение примерно на 50 миллионов чешских крон. За первые семь месяцев года объем транзакций вырос на 6% по...
13:30
9 АВГУСТА 2024
1343
ОБЩЕСТВО
ОПЕРАТОР 17 ПАРТНЕРСКИХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИСВОИЛ МИЛЛИОНЫ КРОН, ФИЛИАЛЫ ЗАКРЫТЫ
По данным Česká pošta, один из операторов партнерских почтовых отделений, присвоил миллионы крон. Средства предназначались для оплаты почтовых переводов и пенсий. У компании было 17 партнерских...
11:45
9 АВГУСТА 2024
1906
ОБЩЕСТВО
АКТ ОТЧАЯНИЯ. УКРАИНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ, НЕ ПОЛУЧИВШИЙ ЗАРПЛАТУ, УГРОЖАЛ ПОДЖЕЧЬ СЕБЯ У КПП РАБОТОДАТЕЛЯ
Отчаявшийся украинский водитель угрожал поджечь себя бутылкой с бензином у КПП своего работодателя. По другим данным, он хотел поджечь штаб-квартиру компании. Компания должна ему зарплату за...
09:00
9 АВГУСТА 2024
2210
ОБЩЕСТВО
ЗДАНИЕ В ПРАГЕ, С КОТОРОГО УПАЛ КУСОК ЛЕПНИНЫ И УБИЛ ЧЕЛОВЕКА, ПРИНАДЛЕЖИТ POJIŠT’OVNA VZP. НЕДАВНО В НЕМ БЫЛ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ
Здание, с которого в четверг упал кусок лепнины и убил человека на трамвайной остановке «Лазарска», принадлежит компании Pojišt’ovna VZP (Страховое общество VZP), согласно земельному кадастру. Это...
08:00
9 АВГУСТА 2024
2241
ОБЩЕСТВО
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ В АВСТРИИ, СОВЕТУЕТ ЧЕХАМ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Министерство иностранных дел (МИД) советует чешским гражданам, находящимся в Австрии, соблюдать повышенную осторожность, особенно в оживленных местах. Это сделано в ответ на угрозу теракта в среду,...
22:00
8 АВГУСТА 2024
6929
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА БЕЗРАБОТИЦА — КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ?
Уровень безработицы в Чехии в июле достиг 3,8%, что на 0,2% выше, чем в июне и мае. Рост связан с традиционным затуханием эффекта сезонного всплеска занятости. Число безработных на конец июля...