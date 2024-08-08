В Словакии не утихают протесты. Очередная акция запланирована на сегодняшний вечер

Сегодня вечером в Братиславе пройдет очередная акция протеста против министра культуры Мартины Шимкович. На этот раз демонстрация в защиту культуры и справедливости была созвана двумя оппозиционными партиями. Уже в понедельник на улицах словацкой столицы собралась толпа деятелей искусства и других людей, выражающих свое несогласие с решениями Шимкович.



Последняя волна критики в адрес министра культуры была вызвана ее решением уволить директоров Словацкой национальной галереи и Словацкого национального театра. Шимковичова, бывшая телеведущая, выдвинутая в кабинет министров националистической Словацкой национальной партией, уже заслужила критику со стороны некоторых словацких деятелей культуры, когда заняла свой пост в прошлом году.



Сильнейшее оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия», созвавшее демонстрацию вместе с партией «Свобода и солидарность», объявило на прошлой неделе, что предпринимает шаги для созыва внеочередного заседания нижней палаты парламента по предложению об отставке Шимкович. Аналогичная инициатива оппозиционного меньшинства в парламенте провалилась в мае этого года.



Ранее словаки на площадях протестовали, например, против нового закона об общественном телевидении и радио, который, по мнению оппозиции, даст правительству контроль над станциями и который был протолкнут нынешним руководством Министерства культуры.