Чешское посольство в Киеве переедет в новое место

Новый объект может быть расположен на улице Ярославов Вал в Киеве, как и сейчас, но напротив нынешнего. В период с 2025 по 2027 год ожидаются расходы в размере до 483 миллионов крон в связи с покупкой и ремонтом.



По словам сотрудницы департамента коммуникаций МИДа Марьяны Вернеровой, подходящее здание для посольства искали с 1993 года. «Нынешнее здание совершенно не соответствует требованиям, как с точки зрения вместимости, так и с технической точки зрения», — отметила она. Реконструкция нового здания, которая также необходима для обеспечения более высокого уровня защиты, должна быть завершена осенью 2027 года.



«Новое здание будет соответствовать требованиям для работы консульского отдела, который сейчас располагается в отдельном здании. Наша цель состоит в том, чтобы вся деятельность посольства в Киеве осуществлялась под одной крышей, включая использование здания Чешским центром и компанией CzechTrade», — добавила Вернерова.