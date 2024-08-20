Один из участников обмена заключенными — российский шпион Рубцов — читал лекции в Карловом университете в Праге
22 августа 2024
18:00
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Испанско-российский журналист Павел Рубцов, он же Пабло Гонсалес — один из 26 участников недавнего обмена заключенными между Россией и Западом — ездил в Прагу в 2018 и 2019 годах, чтобы читать лекции в летней школе на философском факультете Карлова университета (FF UK). В Праге он встречался с представителями российской оппозиции, о которых как российский агент передал информацию командному составу, выяснило Чешское радио Radiožurnál. Рубцов даже выбирал студентов, которые могли бы участвовать в летней школе в Праге.
Испанско-российский журналист Рубцов по прозвищу Пабло Гонсалес был среди десяти видных заключенных, выбранных Кремлем в обмен на 16 своих собственных. Ранее он провел два с половиной года под стражей после того, как польские власти задержали его в феврале 2022 года, через четыре дня после вторжения российских войск в Украину. "Мужчина был идентифицирован как агент Главного разведывательного управления Генштаба России. Используя свой журналистский статус, он вел деятельность в интересах России. Благодаря этому он имел возможность свободно передвигаться по Европе и миру, включая зоны, затронутые вооруженным конфликтом и зоны политической напряженности», - сообщило польское правительство.
Будучи военным корреспондентом, специализирующимся на постсоветском пространстве, в 2018 году Рубцов стал одним из преподавателей Летней школы журналистики Бориса Немцова на философском факультете в Праге. По словам CRo, он даже входил в узкую группу людей, выбравших 30 участников для трехнедельного курса. Рубцов также читал лекции в Праге в рамках летней школы в 2019 году, но пандемия Covid-19 помешала дальнейшим встречам. «Прежде всего его интересовала Жанна Немцова как на одно из лиц российской оппозиции. Он познакомился с ней в 2016 году и завоевал ее доверие», — рассказал один из главных организаторов летней школы Марек Пржихода, который от имени факультета Кандидат философии, спонсирует сотрудничество с Фондом Бориса Немцова и возглавляет Академический центр российских исследований имени Бориса Немцова на факультете искусств Великобритании.
По данным чешской стороны, Рубцов также собирал и передал информацию о других представителях российской оппозиции России. Одним из них был российский политик Илья Яшин, который также был в числе политзаключенных, которыми Россия обменялась с Западом 1 августа.
Рубцов родился в 1981 году в России, его мать происходила из семьи, бежавшей из Испании еще до режима Франко. В девятилетнем возрасте Рубцов и его мать вернулись в Испанию. Ему выдали новый паспорт на имя Пабло Гонсалеса Ягуэ, и с тех пор он живет на Западе под этим именем. Как журналист он писал для местных газет репортажи о событиях в Сирии, Нагорном Карабахе, Крыму и Донбассе. Свой идеальный русский язык он объяснял университетским образованием в области славистики.
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