Почти две пятых чехов придерживаются правых взглядов, четверть — левых
27 сентября 2024
18:00
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Почти 40% чехов относят себя к правым, а около 25% — к левым. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (CVVM). 28% респондентов отнесли себя к центру, а менее 10% не смогли себя классифицировать. За последний год доля левоцентристов начала расти, а доля правоцентристов — падать.
«С 2013 по 2020 год доля левоцентристов неуклонно снижалась с исторического максимума более 40% до исторического минимума ниже 25%, где затем выровнялась и начала немного расти в прошлом году. Доля правых, напротив, периодически росла в течение последнего десятилетия, но в текущем опросе наблюдается некоторый спад», — говорится в сообщении CVVM. В нынешнем опросе доля правых и правоцентристов опустилась ниже 40%, что происходит лишь во второй раз с конца 2021 года. «В 2016 и 2017 годах, а также в 2019 году представительство в обществе центра росло за счет снижения доли левых, но в последние три года оно снова немного снизилось». Избиратели Коммунистической партии Чехословакии (KSČM) в основном находятся на левом фланге спектра, в то время как среди избирателей ANO также наблюдается небольшое преобладание левой ориентации над правой. Избиратели движения SPD практически равномерно представлены в левой и правой частях спектра, с относительно высокой представленностью центра. Сторонники коалиции Spolu, в частности, имеют сильную правую ориентацию. Среди тех, кто отдает предпочтение движениям STAN или «Пираты», преобладает лишь слегка правая ориентация. Избиратели с низким уровнем жизни и пожилые люди тяготеют к левым, в то время как среди образованных и людей со средним образованием без диплома о высшем образовании также больше тех, кто левее центра. С точки зрения пола, самоидентификация с крайне правыми взглядами была значительно более распространена среди мужчин. «Женщины чаще относили себя к середине шкалы и имели более высокую долю неопределенных ответов», — говорится в исследовании. Опрос проводился с 15 марта по 2 июня, в нем принял участие 951 респондент старше 15 лет.
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