Президент Сербии выразил сомнение в скором вступлении его страны в ЕС
31 августа 2024
17:00
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Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что его страна скоро станет частью Евросоюза, по его словам, различия в ряде областей сейчас слишком велики. Хотя интеграция в блок является стратегической целью Белграда, теперь он хочет сосредоточиться на экономике и повышении уровня жизни сербов.
Президент Черногории Яков Милатович, напротив, убежден, что его страна вступит в ЕС уже в 2028 году. Оба государственных деятеля заявили об этом сегодня в ходе дебатов на конференции по безопасности Globsec в Праге.
Сербия осознает, что она не станет частью ЕС, пока не согласует свою внешнюю политику с блоком, сказал Вучич, имея в виду позицию своей страны в отношении России или независимости Косово. Он признал, что самой Сербии предстоит много работы, например, в сфере судебной реформы.
«Я не буду лгать своему народу», — сказал он о возможности досрочного въезда. «Время от времени интересы ЕС отличаются от интересов Сербии», — добавил Вучич. По его словам, сейчас для Сербии важно улучшить качество жизни сербов. «Мечтать — это хорошо, но, в конце концов, мы должны сделать что-то реалистичное для нашего народа», — сказал он.
Милатович заявил, что его страна намного лучше, чем Сербия, подготовлена к вступлению в ЕС. Она является частью НАТО, использует евро, полностью согласовала свою внешнюю политику с ЕС, и, будучи небольшим государством с населением более 600 000 человек, ее легко интегрировать. Он призвал ЕС воспользоваться новой энергией в Брюсселе, вызванной российской агрессией в Украине, и больше сосредоточиться на интеграции Западных Балкан.
Сербия осознает, что она не станет частью ЕС, пока не согласует свою внешнюю политику с блоком, сказал Вучич, имея в виду позицию своей страны в отношении России или независимости Косово. Он признал, что самой Сербии предстоит много работы, например, в сфере судебной реформы.
«Я не буду лгать своему народу», — сказал он о возможности досрочного въезда. «Время от времени интересы ЕС отличаются от интересов Сербии», — добавил Вучич. По его словам, сейчас для Сербии важно улучшить качество жизни сербов. «Мечтать — это хорошо, но, в конце концов, мы должны сделать что-то реалистичное для нашего народа», — сказал он.
Милатович заявил, что его страна намного лучше, чем Сербия, подготовлена к вступлению в ЕС. Она является частью НАТО, использует евро, полностью согласовала свою внешнюю политику с ЕС, и, будучи небольшим государством с населением более 600 000 человек, ее легко интегрировать. Он призвал ЕС воспользоваться новой энергией в Брюсселе, вызванной российской агрессией в Украине, и больше сосредоточиться на интеграции Западных Балкан.
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