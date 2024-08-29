Президент Черногории Яков Милатович, напротив, убежден, что его страна вступит в ЕС уже в 2028 году. Оба государственных деятеля заявили об этом сегодня в ходе дебатов на конференции по безопасности Globsec в Праге.



Сербия осознает, что она не станет частью ЕС, пока не согласует свою внешнюю политику с блоком, сказал Вучич, имея в виду позицию своей страны в отношении России или независимости Косово. Он признал, что самой Сербии предстоит много работы, например, в сфере судебной реформы.



«Я не буду лгать своему народу», — сказал он о возможности досрочного въезда. «Время от времени интересы ЕС отличаются от интересов Сербии», — добавил Вучич. По его словам, сейчас для Сербии важно улучшить качество жизни сербов. «Мечтать — это хорошо, но, в конце концов, мы должны сделать что-то реалистичное для нашего народа», — сказал он.



Милатович заявил, что его страна намного лучше, чем Сербия, подготовлена ​​к вступлению в ЕС. Она является частью НАТО, использует евро, полностью согласовала свою внешнюю политику с ЕС, и, будучи небольшим государством с населением более 600 000 человек, ее легко интегрировать. Он призвал ЕС воспользоваться новой энергией в Брюсселе, вызванной российской агрессией в Украине, и больше сосредоточиться на интеграции Западных Балкан.