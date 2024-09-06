Чешские СМИ: Русским в Латвии было приказано покинуть страну
9 сентября 2024
15:00
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В Чехии активно обсуждают политическое решение Латвии. Граждане России, постоянно проживающие в Латвии, но не сдавшие экзамен по латышскому языку А2, начали получать письма с предписанием покинуть страну. На это им отводится 30 дней с момента вручения.
Письма рассылает Миграционная служба Латвии. Они адресованы бывшим гражданам Советского Союза, в основном людям старше 60 лет, которые приехали в Латвию в советское время, а после восстановления независимости решили не получать латвийский паспорт, а принять российское гражданство.
Вопрос активно обсуждается чешскими читателями на страницах чешских СМИ. Например, читатели Novinky.cz в целом согласны с решением, а некоторые и вовсе считают, что подобные правила стоит ввести везде в ЕС.
Эти русские живут в Латвии на основании постоянного вида на жительство, но, как правило, не говорят по-латышски и не очень интересуются латышской культурой. Они получают информацию из российских СМИ и часто настроены пророссийски.
После получения письма у русских есть 30 дней, чтобы покинуть страну, иначе начнется процедура их принудительного выдворения. На данный момент Латвия насильно выслала в общей сложности девять россиян. Еще 632 человека, не прошедших тест, покинули страну добровольно и отправились в Россию самостоятельно, не дожидаясь распоряжения миграционных властей.
В настоящее время около 1 000 человек, которые не сдали языковой экзамен и не подали документы на продление вида на жительство в Латвии, находятся под угрозой депортации. Миграционная служба ждет от них объяснений, почему они этого не сделали.
«Люди дают разные объяснения, например, говорят, что не получали писем от миграционной службы. Но у нас есть подтверждение, что они получили предупредительные письма», — подчеркивает представитель Службы гражданства и миграции. «Люди также говорят, что поверили политикам, которые уверяли их, что Конституционный суд вынесет решение в их пользу и что новые правила их не коснутся. Многие действительно до последнего момента верили, что их это не коснется, поэтому существует множество оправданий», — добавила она.
По данным миграционной службы, более 85% россиян, которых затронет новый закон, уже оформили все необходимые документы и либо уже сдали экзамен, либо учат язык и получили разрешение на временное проживание.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, парламент Латвии принял поправки к миграционному закону, согласно которым все обладатели российских паспортов должны подтвердить знание латышского языка на уровне A2, чтобы продлить вид на жительство в Латвии. Однако многие русские, живущие в Латвии, не прошли этот тест. Некоторые жаловались, что в пожилом возрасте трудно учить иностранный язык, а некоторые просто отказывались.
За последние 12 месяцев Латвийское управление по делам гражданства и миграции выдало 63 предписания русским покинуть Латвию.
Комментарии:
jonny 9 сентября 2024 17:30
так внж или пмж? Вначале статьи говорится о людях приехавших в Латвию во время советского союза (те у кого есть пмж, которое является постоянным и продливается только документ), и кроме того старше 60 лет. Потом в статье говорится о продлении внж и вида на жительство. Чтото вы все подряд перемешали и совсем непонятно что там происходит. PS: В Чехии даже при подаче на гражданство, людям старше 60 - сдавать экзамены по языку не нужно.
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