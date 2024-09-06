Чешские СМИ: Русским в Латвии было приказано покинуть страну

Письма рассылает Миграционная служба Латвии. Они адресованы бывшим гражданам Советского Союза, в основном людям старше 60 лет, которые приехали в Латвию в советское время, а после восстановления независимости решили не получать латвийский паспорт, а принять российское гражданство.





Вопрос активно обсуждается чешскими читателями на страницах чешских СМИ. Например, читатели Novinky.cz в целом согласны с решением, а некоторые и вовсе считают, что подобные правила стоит ввести везде в ЕС.





Эти русские живут в Латвии на основании постоянного вида на жительство, но, как правило, не говорят по-латышски и не очень интересуются латышской культурой. Они получают информацию из российских СМИ и часто настроены пророссийски.



После получения письма у русских есть 30 дней, чтобы покинуть страну, иначе начнется процедура их принудительного выдворения. На данный момент Латвия насильно выслала в общей сложности девять россиян. Еще 632 человека, не прошедших тест, покинули страну добровольно и отправились в Россию самостоятельно, не дожидаясь распоряжения миграционных властей.



В настоящее время около 1 000 человек, которые не сдали языковой экзамен и не подали документы на продление вида на жительство в Латвии, находятся под угрозой депортации. Миграционная служба ждет от них объяснений, почему они этого не сделали.



«Люди дают разные объяснения, например, говорят, что не получали писем от миграционной службы. Но у нас есть подтверждение, что они получили предупредительные письма», — подчеркивает представитель Службы гражданства и миграции. «Люди также говорят, что поверили политикам, которые уверяли их, что Конституционный суд вынесет решение в их пользу и что новые правила их не коснутся. Многие действительно до последнего момента верили, что их это не коснется, поэтому существует множество оправданий», — добавила она.



По данным миграционной службы, более 85% россиян, которых затронет новый закон, уже оформили все необходимые документы и либо уже сдали экзамен, либо учат язык и получили разрешение на временное проживание.



В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, парламент Латвии принял поправки к миграционному закону, согласно которым все обладатели российских паспортов должны подтвердить знание латышского языка на уровне A2, чтобы продлить вид на жительство в Латвии. Однако многие русские, живущие в Латвии, не прошли этот тест. Некоторые жаловались, что в пожилом возрасте трудно учить иностранный язык, а некоторые просто отказывались.



За последние 12 месяцев Латвийское управление по делам гражданства и миграции выдало 63 предписания русским покинуть Латвию.