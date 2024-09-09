Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил прибыл в Киев на саммит Крымской платформы
11 сентября 2024
09:00
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Председатель Сената Милош Выстрчил прибыл 11 сентября в Киев на четвертый саммит Крымской платформы. Целью проекта является объединение и координация всех существующих национальных и международных усилий, направленных на прекращение российской оккупации Крымского полуострова. Выстрчил в Украине также почтит память жертв насильственных депортаций тоталитарного советского режима, сообщил Сенат Чехии.
«В августе 2021 года на первом саммите "Крымской платформы"» я сказал, что аннексия Крыма не может быть похожа на наш Мюнхен "про нас без нас"», — заявил Выстрчил. «Я тогда представлял Чехию и подчеркивал, что мы должны встать на защиту Украины. События после аннексии Крыма показывают нам, что, если наша поддержка будет недостаточной, Россия не остановится», — добавил он. «И еще надо иметь в виду, что мирные переговоры не могут состояться без участия Украины, и результаты переговоров должны быть приемлемыми для Украины», — заявил председатель Сената.
Последний раз Выстрчил посещал Киев в ноябре 2023 года, когда почтил память жертв по случаю 90-летия голода в Украине 1932-1933 годов. В августе 2021 года принял участие в первом саммите Крымской платформы в украинской столице; он также поддержал территориальную целостность Украины, посетив административную границу Крыма в Херсонской области. Второй ежегодный саммит на парламентском уровне состоялся в Праге в октябре 2023 года.
Крымская платформа была создана летом 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Он объединяет около 70 стран и международных организаций и направлен на координацию всех существующих национальных и международных усилий по прекращению оккупации Крымского полуострова.
Последний раз Выстрчил посещал Киев в ноябре 2023 года, когда почтил память жертв по случаю 90-летия голода в Украине 1932-1933 годов. В августе 2021 года принял участие в первом саммите Крымской платформы в украинской столице; он также поддержал территориальную целостность Украины, посетив административную границу Крыма в Херсонской области. Второй ежегодный саммит на парламентском уровне состоялся в Праге в октябре 2023 года.
Крымская платформа была создана летом 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Он объединяет около 70 стран и международных организаций и направлен на координацию всех существующих национальных и международных усилий по прекращению оккупации Крымского полуострова.
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