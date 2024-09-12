Обсуждается предложение ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену

На вопрос, почему предложение о встрече министров иностранных дел стран союза не прошло и почему Германия его отвергла, Вагнер ответил, что Шенгенская зона со свободой передвижения сама по себе не облегчает ситуацию.



«Мы приняли к сведению письмо министров иностранных дел — это была не только Чехия, но и другие коллеги. Сейчас об этом идут переговоры на европейском уровне. Поэтому я не могу вдаваться в подробности по этому поводу», — сказал Вагнер.



Липавский неоднократно говорит о необходимости ограничить передвижение российских дипломатов в Евросоюзе. Например, в апреле этого года на встрече министров иностранных дел ЕС он заявил, что спустя два года после вторжения России в Украину настало время сделать такой шаг. Министр заявляет, что российские владельцы дипломатических паспортов пользуются льготами, которые ЕС не обязан им предоставлять согласно международным соглашениям.



В недавнем интервью немецкой общественной телекомпании Deutsche Welle (DW) он повторил это предложение. «Мы даем им льготы и, конечно, знаем, что российские дипломатические миссии вовлечены в гибридную войну против Европы», — сказал Липавский DW. Он отметил, что в Евросоюзе около 3 000 граждан России имеют дипломатические паспорта.