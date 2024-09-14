Чех хотел свергнуть правительство в Венесуэле

Испанская дипломатия запросила у Венесуэлы дополнительную информацию, сообщило сегодня агентство Reuters. Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что в Венесуэле был задержан чешский гражданин.



Согласно полученной на данный момент информации, венесуэльские власти утверждают, что иностранцы были частью заговора, возглавляемого Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), с целью свержения правительства и убийства нескольких членов его руководства.





По данным сайта Neovlivní.cz, задержанный — 33-летний чех Ян Дармоврзал, действующий резервист 43-го полка в Хрудиме. В течение пяти лет он служил в Сингапуре, где заочно изучал право в Лондонском университете. После возвращения в Чехию он работал в чешской государственной администрации, а затем служил в армии.



В ходе операции было изъято около 400 винтовок, произведенных в Соединенных Штатах.



Новости о задержании иностранцев появились после того, как на этой неделе правительство Венесуэлы отозвало своего посла в Испании для консультаций и вызвало испанского посла в Венесуэле. Это привело к эскалации дипломатической напряженности после президентских выборов в конце июля, на которых, по мнению венесуэльских властей, вновь победил Мадуро. Оппозиция оспаривает это, а западные страны в основном поддерживают их. Венесуэлу возмутило, в частности, решение премьер-министра Испании Педро Санчеса встретиться с кандидатом в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутией, который, по мнению оппозиции, победил на президентских выборах. На прошлой неделе Гонсалес Уррутиа отправился в изгнание в Испанию под угрозой ареста со стороны венесуэльского режима.