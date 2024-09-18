Большинство депутатов Европарламента от движения ANO не пришли на голосование в поддержку Украины
19 сентября 2024
19:10
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19 сентября Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую все государства Европейского Союза снять действующие ограничения Украины на стрельбу западным оружием по территории России. Большинство присутствовавших чешских депутатов Европарламента проголосовали за это предложение, однако никто из движения ANO его не поддержал, большинство его представителей даже не участвовали в голосовании.
За принятие резолюции проголосовали 425 депутатов, против — 131, воздержались — 63. Из семи депутатов Европарламента от движения ANO в голосовании приняли участие только двое — Ярослава Покорна Ерманова и Яна Нагева — обе воздержались. Клара Досталова, Ярослав Бжох, Ондржей Кнотек, Ондржей Коваржик и Мартин Главачек не принимали участия в голосовании.
Это предложение поддержала Маркета Грегорова, а также депутаты Европарламента от коалиции SPOLU Александр Вондра, Людек Нидермайер, Вероника Врекионова, Ондржей Крутилек и Ондржей Коларж. Томаш Здеховский не участвовал, он заявил в сети X, что был на похоронах в Чехии. Дануше Нерудова и Ян Фарский (оба STAN) также подняли руки.
Депутаты Европарламента от движения Stačilo! Катерина Конечна и Ондржей Достал были против этого предложения, а также Иван Давид (SPD a Trikolór) и Филип Турек (Motoristé a Přísaha). Никола Бартушек (Motoristé a Přísaha) воздержался.
В тексте резолюции говорится, что без снятия действующих ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой для нападений на свое население и инфраструктуру, пишет Европарламент в пресс-релизе.
Снятие запрета с Украины широко обсуждалось в последние недели, и, по данным СМИ, эта тема также должна обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.
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