Большинство депутатов Европарламента от движения ANO не пришли на голосование в поддержку Украины

За принятие резолюции проголосовали 425 депутатов, против — 131, воздержались — 63. Из семи депутатов Европарламента от движения ANO в голосовании приняли участие только двое — Ярослава Покорна Ерманова и Яна Нагева — обе воздержались. Клара Досталова, Ярослав Бжох, Ондржей Кнотек, Ондржей Коваржик и Мартин Главачек не принимали участия в голосовании.





Это предложение поддержала Маркета Грегорова, а также депутаты Европарламента от коалиции SPOLU Александр Вондра, Людек Нидермайер, Вероника Врекионова, Ондржей Крутилек и Ондржей Коларж. Томаш Здеховский не участвовал, он заявил в сети X, что был на похоронах в Чехии. Дануше Нерудова и Ян Фарский (оба STAN) также подняли руки.





Депутаты Европарламента от движения Stačilo! Катерина Конечна и Ондржей Достал были против этого предложения, а также Иван Давид (SPD a Trikolór) и Филип Турек (Motoristé a Přísaha). Никола Бартушек (Motoristé a Přísaha) воздержался.





В тексте резолюции говорится, что без снятия действующих ограничений Украина не сможет в полной мере реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой для нападений на свое население и инфраструктуру, пишет Европарламент в пресс-релизе.





Снятие запрета с Украины широко обсуждалось в последние недели, и, по данным СМИ, эта тема также должна обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.







