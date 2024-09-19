Министр иностранных дел Польши предлагает провести референдум по Крыму. Украина и Россиия не согласны
21 сентября 2024
11:00
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Крым может стать ключевым пунктом в возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он предлагает демилитаризировать полуостров и подготовиться к повторному референдуму, на котором законные жители сами определят, к какому государству они хотят принадлежать.
«Мы могли бы передать Крым под мандат ООН и подготовить честный референдум, — предложил Сикорский. Первым шагом было бы выяснение того, кто является законными жителями, имеющими право голоса. «И мы могли бы отложить его на 20 лет», — предложил Сикорский на конференции в Киеве, сообщает сайт Kyiv Independent.
«Крым символически важен для России, особенно для (президента России Владимира) Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут достичь соглашения без демилитаризации Крыма», — пояснил свою позицию Сикорский. По его словам, Запад совершил ошибку в 2014 году, когда якобы сказал Украине не воевать за Крым.
Ведь если бы украинцы в 2014 году воевали в Крыму, пусть даже символически, Путин, возможно, не стал бы нападать на Донбасс, считает польский политик.
Украинцы: Абсолютно неприемлемо
Это предложение вызвало противодействие со стороны Украины, которая отвергает любые компромиссы в отношении территориальной целостности страны. Украинские власти вновь заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мирные усилия должны начаться с вывода российских войск.
Александр Мережко, председатель комитета Верховного Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, заявил, что высказывания Сикорского «абсолютно неприемлемы».
«Честно говоря, я был очень расстроен и удивлен этим (заявлением Сикорского). Мы ожидали понимания ситуации и поддержки со стороны министра иностранных дел дружественной нам страны, нашего союзника», — сказал Мережко.
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором говорится, что «...территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромисса. Крым — это Украина». Даже представитель президента в Крыму Тамила Ташева назвала высказывания Сикорского неудачными.
Однако реакция россиян на заявление Сикорского не заставила себя долго ждать. «Это довольно абсурдное заявление», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. «Российская территория и российские регионы не могут быть предметом обсуждения или передачи кому бы то ни было», — сказал он.
По данным украинских властей, до 800 000 российских граждан незаконно поселились в Крыму с начала оккупации в 2014 году.
Русские аннексировали Крым, который до сих пор является международно признанной украинской территорией, в 2014 году. После падения украинского правительства и протестов на Майдане в том году русские быстро установили контроль над территорией, разместив там военные силы.
Последовал спорный референдум, на котором крымчане, как сообщается, проголосовали за присоединение к России. Этот шаг не был признан на международном уровне и вызвал широкомасштабные санкции и напряженность в отношениях между Россией и Западом.
«Крым символически важен для России, особенно для (президента России Владимира) Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут достичь соглашения без демилитаризации Крыма», — пояснил свою позицию Сикорский. По его словам, Запад совершил ошибку в 2014 году, когда якобы сказал Украине не воевать за Крым.
Ведь если бы украинцы в 2014 году воевали в Крыму, пусть даже символически, Путин, возможно, не стал бы нападать на Донбасс, считает польский политик.
Украинцы: Абсолютно неприемлемо
Это предложение вызвало противодействие со стороны Украины, которая отвергает любые компромиссы в отношении территориальной целостности страны. Украинские власти вновь заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мирные усилия должны начаться с вывода российских войск.
Александр Мережко, председатель комитета Верховного Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, заявил, что высказывания Сикорского «абсолютно неприемлемы».
«Честно говоря, я был очень расстроен и удивлен этим (заявлением Сикорского). Мы ожидали понимания ситуации и поддержки со стороны министра иностранных дел дружественной нам страны, нашего союзника», — сказал Мережко.
Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором говорится, что «...территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромисса. Крым — это Украина». Даже представитель президента в Крыму Тамила Ташева назвала высказывания Сикорского неудачными.
Однако реакция россиян на заявление Сикорского не заставила себя долго ждать. «Это довольно абсурдное заявление», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. «Российская территория и российские регионы не могут быть предметом обсуждения или передачи кому бы то ни было», — сказал он.
По данным украинских властей, до 800 000 российских граждан незаконно поселились в Крыму с начала оккупации в 2014 году.
Русские аннексировали Крым, который до сих пор является международно признанной украинской территорией, в 2014 году. После падения украинского правительства и протестов на Майдане в том году русские быстро установили контроль над территорией, разместив там военные силы.
Последовал спорный референдум, на котором крымчане, как сообщается, проголосовали за присоединение к России. Этот шаг не был признан на международном уровне и вызвал широкомасштабные санкции и напряженность в отношениях между Россией и Западом.
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