Половина жителей Чехии приветствовали бы падение правительства Фиалы
23 сентября 2024
08:00
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Половина людей недовольна нынешним правительством Петра Фиалы и приветствовала бы его конец. Это показал опрос, проведенный компанией Data Collect для Чешского телевидения. Две трети людей хотят, чтобы результаты региональных выборов, на которых победила оппозиционная партия ANO, нашли отражение в национальной политике.
68% респондентов считают, что результаты региональных выборов с большей вероятностью или уверенностью отразятся на национальной политике. Отставки или смены правительства желают 53% респондентов, в то время как 51% был бы рад переменам в кабинете Фиалы.
«В первую очередь избиратели недовольны работой правительства. В первую очередь это представители внепарламентских движений, оппозиции, а также в большей степени жители небольших городов с низким уровнем образования и пожилые избиратели», — сказал ČT Мирослав Фоус, соавтор исследования.
Почти 60% людей хотят, чтобы правительство уделяло больше внимания региональным вопросам и местным проблемам. 45% хотели бы, чтобы оппозиция усилилась.
Вице-премьер Вит Ракушан (STAN) в ходе дискуссии на ČT заявил, что единственное изменение в правительстве, о котором он знает на данный момент, — это пост министра промышленности. Нынешний глава ведомства Йозеф Сикела получил пост комиссара ЕС, и ожидается, что его заменит первый заместитель председателя СТАН Лукаш Влчек.
Движение ANO набрало 35,38 процента голосов на региональных выборах — больше всех партий. Оно победило в 10 регионах. Ожидается, что движение укрепит свои позиции и в Сенате, где два представителя ANO уже победили в первом туре, а еще 18 вышли во второй тур. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) после подсчета голосов заявил, что результат «не является ни успехом, ни провалом».
«В первую очередь избиратели недовольны работой правительства. В первую очередь это представители внепарламентских движений, оппозиции, а также в большей степени жители небольших городов с низким уровнем образования и пожилые избиратели», — сказал ČT Мирослав Фоус, соавтор исследования.
Почти 60% людей хотят, чтобы правительство уделяло больше внимания региональным вопросам и местным проблемам. 45% хотели бы, чтобы оппозиция усилилась.
Вице-премьер Вит Ракушан (STAN) в ходе дискуссии на ČT заявил, что единственное изменение в правительстве, о котором он знает на данный момент, — это пост министра промышленности. Нынешний глава ведомства Йозеф Сикела получил пост комиссара ЕС, и ожидается, что его заменит первый заместитель председателя СТАН Лукаш Влчек.
Движение ANO набрало 35,38 процента голосов на региональных выборах — больше всех партий. Оно победило в 10 регионах. Ожидается, что движение укрепит свои позиции и в Сенате, где два представителя ANO уже победили в первом туре, а еще 18 вышли во второй тур. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) после подсчета голосов заявил, что результат «не является ни успехом, ни провалом».
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