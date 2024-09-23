Бартош будет снят с поста министра за провал цифровизации управления строительством
24 сентября 2024
13:30
351
Премьер-министр Чехии Петр Фиала предложит уволить главу партии "Пираты" Ивана Бартоша с поста вице-премьера и министра регионального развития. По его словам, Бартошу как менеджеру не удалось справиться с цифровизацией управления строительством, и, по словам премьера, он даже себе не признается, в каком состоянии находится этот процесс.
«После тщательного рассмотрения я решил предложить президенту освободить Ивана Бартоша от должности министра регионального развития и вице-премьера по вопросам цифровизации с 30 сентября этого года», — сообщил о своем решении Фиала.
Премьер-министр встретился с Бартошем во вторник утром, чтобы обсудить ситуацию с «Пиратами» после того, как правящая партия потерпела поражение на региональных выборах, а все руководство партии ушло в отставку в воскресенье вечером. В ходе встречи Фиала и Бартош обсудили приоритеты правительства, а также проблемы с цифровизацией управления строительством.
«После обсуждения анализа управления строительством в правительстве в прошлую среду и после сегодняшнего утреннего разговора, я, к сожалению, пришел к уверенности, что он не сможет довести эту цифровизацию до успешного завершения. Я думаю, он даже не осознает, насколько реален процесс цифровизации управления строительством», — оправдал шаг премьер-министр.
Цифровизацию возьмет на себя Купка
«Хотя я неоднократно давал Ивану Бартошу время урегулировать ситуацию, сначала до конца августа, затем до сентября, я должен констатировать, что успешный исход еще не заметен. Как человек, который несет ответственность за выполнение программного заявления и работу правительства, я не вижу другого решения, кроме того, которое мы представили», — добавил премьер.
Уже сегодня он попросит «Пиратов» предложить другого кандидата, который сможет «управлять» ведомством. По словам премьер-министра, сферу цифровизации возьмет на себя команда под руководством министра транспорта Мартина Купки (ODS).
Премьер-министр встретился с Бартошем во вторник утром, чтобы обсудить ситуацию с «Пиратами» после того, как правящая партия потерпела поражение на региональных выборах, а все руководство партии ушло в отставку в воскресенье вечером. В ходе встречи Фиала и Бартош обсудили приоритеты правительства, а также проблемы с цифровизацией управления строительством.
«После обсуждения анализа управления строительством в правительстве в прошлую среду и после сегодняшнего утреннего разговора, я, к сожалению, пришел к уверенности, что он не сможет довести эту цифровизацию до успешного завершения. Я думаю, он даже не осознает, насколько реален процесс цифровизации управления строительством», — оправдал шаг премьер-министр.
Цифровизацию возьмет на себя Купка
«Хотя я неоднократно давал Ивану Бартошу время урегулировать ситуацию, сначала до конца августа, затем до сентября, я должен констатировать, что успешный исход еще не заметен. Как человек, который несет ответственность за выполнение программного заявления и работу правительства, я не вижу другого решения, кроме того, которое мы представили», — добавил премьер.
Уже сегодня он попросит «Пиратов» предложить другого кандидата, который сможет «управлять» ведомством. По словам премьер-министра, сферу цифровизации возьмет на себя команда под руководством министра транспорта Мартина Купки (ODS).
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
373
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
746
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
652
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
507
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
466
08:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
463
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
735
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
2407
19:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
493
15:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1040
11:15
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1274
10:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
5833
09:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
898
08:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1098