Бартош будет снят с поста министра за провал цифровизации управления строительством

«После тщательного рассмотрения я решил предложить президенту освободить Ивана Бартоша от должности министра регионального развития и вице-премьера по вопросам цифровизации с 30 сентября этого года», — сообщил о своем решении Фиала.



Премьер-министр встретился с Бартошем во вторник утром, чтобы обсудить ситуацию с «Пиратами» после того, как правящая партия потерпела поражение на региональных выборах, а все руководство партии ушло в отставку в воскресенье вечером. В ходе встречи Фиала и Бартош обсудили приоритеты правительства, а также проблемы с цифровизацией управления строительством.



«После обсуждения анализа управления строительством в правительстве в прошлую среду и после сегодняшнего утреннего разговора, я, к сожалению, пришел к уверенности, что он не сможет довести эту цифровизацию до успешного завершения. Я думаю, он даже не осознает, насколько реален процесс цифровизации управления строительством», — оправдал шаг премьер-министр.



Цифровизацию возьмет на себя Купка



«Хотя я неоднократно давал Ивану Бартошу время урегулировать ситуацию, сначала до конца августа, затем до сентября, я должен констатировать, что успешный исход еще не заметен. Как человек, который несет ответственность за выполнение программного заявления и работу правительства, я не вижу другого решения, кроме того, которое мы представили», — добавил премьер.



Уже сегодня он попросит «Пиратов» предложить другого кандидата, который сможет «управлять» ведомством. По словам премьер-министра, сферу цифровизации возьмет на себя команда под руководством министра транспорта Мартина Купки (ODS).