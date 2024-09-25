Бабиш может праздновать. Впервые он существенно преуспел в борьбе за кресла в Сенате
28 сентября 2024
17:00
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Андрей Бабиш может танцевать даже после второго тура выборов в Сенат. На этот раз, пусть и не с Еленой Валковой, которая проиграла во втором туре борьбу с сенатором Зденеком Грабой, но в остальном у главы движения ANO есть веские основания для радости.
Впервые в истории большего масштаба он добился на выборах в Сенат, когда, по предварительным подсчетам, получил восемь мандатов — два в первом туре, шесть во втором. Затем с SocDem «делится» еще один кандидат.
Второй тур выборов в Сенат 2024 года состоялся в пятницу, 27 сентября (с 14:00 до 22:00) и в субботу, 28 сентября (с 8:00 до 14:00). Движение может особенно радоваться победе мэра Опавы Томаша Навратила, который победил сенатора от Сполу Герберта Павера. В Злине кандидат от ANO Олдржих Гаек прекратил полномочия Патрика Кунчара в сенате.
Комфортное большинство останется в руках правящей коалиции
Успех Бабиша пока не приведет к каким-либо значительным изменениям во власти в Сенате. Всего от ANO будет 12 сенаторов, а правящие партии сохранят комфортное большинство. Но для Бабиша выборы этого года могут стать трамплином для большего влияния в верхней палате.
С другой стороны, партии правительственной коалиции уже не уверены в том, что они сохранят свое доминирование в Сенате практически без борьбы в будущем.
И кроме того, для них это еще один важный посыл после региональных выборов, касающийся настроений в обществе. Либо Андрей Бабиш смог беспрецедентным образом мобилизовать своих избирателей, либо его противники не пришли голосовать.
Второй тур выборов в Сенат 2024 года состоялся в пятницу, 27 сентября (с 14:00 до 22:00) и в субботу, 28 сентября (с 8:00 до 14:00). Движение может особенно радоваться победе мэра Опавы Томаша Навратила, который победил сенатора от Сполу Герберта Павера. В Злине кандидат от ANO Олдржих Гаек прекратил полномочия Патрика Кунчара в сенате.
Комфортное большинство останется в руках правящей коалиции
Успех Бабиша пока не приведет к каким-либо значительным изменениям во власти в Сенате. Всего от ANO будет 12 сенаторов, а правящие партии сохранят комфортное большинство. Но для Бабиша выборы этого года могут стать трамплином для большего влияния в верхней палате.
С другой стороны, партии правительственной коалиции уже не уверены в том, что они сохранят свое доминирование в Сенате практически без борьбы в будущем.
И кроме того, для них это еще один важный посыл после региональных выборов, касающийся настроений в обществе. Либо Андрей Бабиш смог беспрецедентным образом мобилизовать своих избирателей, либо его противники не пришли голосовать.
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