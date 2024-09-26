Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Конец «Пиратов» в правительстве: замминистры покинут свои посты, Пекарова ждет ухода Рихтеровой из парламента

Новости 420on
30 сентября 2024
11:30
368
Конец «Пиратов» в правительстве будет также означать их уход с должностей заместителей в министерствах труда, окружающей среды, культуры, финансов, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, внутренних дел и местного развития. Однако даже Ольга Рихтерова не уверена в своей позиции. Спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова (ТОП 09) предполагает, что Рихтерова покинет свой пост вице-спикера парламента.
Предложение отстранить Ивана Бартоша от должности министра регионального развития и последующий уход пиратских министров окажет влияние в общей сложности на десять политических депутатов, которых «Пираты» назначили в свои собственные и коалиционные министерства.

Пришедшие пиратские депутаты считают, что с уходом из правительства их миссия закончится. Заместитель Бартоша Ондржей Профант также намерен проголосовать за выход на национальном форуме, голосование сейчас идет.

Точно так же считает и заместитель министра труда Зузана Фрейтас Лопесова. Однако он хочет сначала передать разделенную работу своему преемнику. «Вместе с Минрегионом я разработала Закон о жилье. Я готова помочь ему завершить и принять. Я считаю это своей ответственностью», — сказала она.

Она еще не говорила с Юречкой о своем уходе. «Но я поговорю с ним, чтобы передача повестки дня прошла гладко и работа могла быть завершена», — добавила она.

На аналогичную процедуру рассчитывает заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович, который выступал, например, за принятие для больниц методики, четко определяющей право детей на сопровождение родителей.

Однако судьба Ольги Рихтеровой на посту вице-спикера Палаты депутатов неясна. 

Рихтерова не собирается уходить сама. «Это будет зависеть от решения правительственной коалиции. Для меня важна работа, которую я делаю. И я буду продолжать ее в любом случае», — написала она.

Если Рихтерова уйдет, ее позиция может быть ликвидирована. Это сэкономило бы несколько десятков тысяч крон, зарплата вице-спикеров парламента составляет 187 654 крон плюс многоцелевое пособие в размере более 51 тысячи крон. Базовая зарплата рядового члена парламента составляет 102 357 крон, а компенсация — десятки тысяч в зависимости от удаленности места жительства. Сейчас в верхней палате шесть вице-президентов.
Чехия политика Парламент ЧР
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
707
ОБЩЕСТВО
ОСЕННЯЯ ПОГОДА В ЧЕХИИ ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ
08:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
776
ОБЩЕСТВО
ОТДАШЬ КРОНУ, ПОЛУЧИШЬ СОТНЮ. ЧЕШСКАЯ КОРРУПЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ДОКАЗАНА
17:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
2418
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ СТАРЕЕТ И СКОРО УЖЕ НЕ СПРАВИТСЯ С ЭТИМ ЭКОНОМИЧЕСКИ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
09:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
1021
ОБЩЕСТВО
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ КРЫСИНОЙ ЖЕЛТУХИ ПОДТВЕРЖДЕН В ЧЕХИИ. ПРИЧИНА — НАВОДНЕНИЕ
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2024
1142
ПОЛИТИКА
БАБИШ МОЖЕТ ПРАЗДНОВАТЬ. ВПЕРВЫЕ ОН СУЩЕСТВЕННО ПРЕУСПЕЛ В БОРЬБЕ ЗА КРЕСЛА В СЕНАТЕ
11:00
28 СЕНТЯБРЯ 2024
3364
ОБЩЕСТВО
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО НЕ ВЫПЛАТИТ НИ ОДНОЙ КРОНЫ ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ НАВОДНЕНИЯ СЕМЬЕ В ЕСЕНИКЕ
19:30
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1405
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ РАБОТАЮТ И ВЕДУТ БИЗНЕС, ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ХОЧЕТ ЛИШЬ ПЯТАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ
18:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
971
ПОЛИТИКА
ПОЧТИ ДВЕ ПЯТЫХ ЧЕХОВ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРАВЫХ ВЗГЛЯДОВ, ЧЕТВЕРТЬ — ЛЕВЫХ
14:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
2356
ОБЩЕСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ЗАСТАЛ СОТРУДНИКА НА БОЛЬНИЧНОМ ДОМА. ЧТО ЕМУ ГРОЗИТ?
13:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1290
ОБЩЕСТВО
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ ЧЕХИИ СОКРАТИЛОСЬ НА 21 500 ЧЕЛОВЕК
09:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1748
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1585
ЭКОНОМИКА
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВИД ТОПЛИВА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДОМОВ В ЧЕХИИ
19:30
26 СЕНТЯБРЯ 2024
800
ОБЩЕСТВО
NISSAN GT-R МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ
18:00
26 СЕНТЯБРЯ 2024
1700
ЭКОНОМИКА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТЕПЕННО ПЕРЕЙДЕТ К ГРАЖДАНАМ
16:30
26 СЕНТЯБРЯ 2024
671
ОБЩЕСТВО
БУДУТ ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАКЖЕ СЛЕДИТЬ ЗА ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ? ВЕДУТСЯ АКТИВНЫЕ СПОРЫ