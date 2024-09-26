Конец «Пиратов» в правительстве: замминистры покинут свои посты, Пекарова ждет ухода Рихтеровой из парламента
30 сентября 2024
11:30
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Конец «Пиратов» в правительстве будет также означать их уход с должностей заместителей в министерствах труда, окружающей среды, культуры, финансов, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, внутренних дел и местного развития. Однако даже Ольга Рихтерова не уверена в своей позиции. Спикер Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова (ТОП 09) предполагает, что Рихтерова покинет свой пост вице-спикера парламента.
Предложение отстранить Ивана Бартоша от должности министра регионального развития и последующий уход пиратских министров окажет влияние в общей сложности на десять политических депутатов, которых «Пираты» назначили в свои собственные и коалиционные министерства.
Пришедшие пиратские депутаты считают, что с уходом из правительства их миссия закончится. Заместитель Бартоша Ондржей Профант также намерен проголосовать за выход на национальном форуме, голосование сейчас идет.
Точно так же считает и заместитель министра труда Зузана Фрейтас Лопесова. Однако он хочет сначала передать разделенную работу своему преемнику. «Вместе с Минрегионом я разработала Закон о жилье. Я готова помочь ему завершить и принять. Я считаю это своей ответственностью», — сказала она.
Она еще не говорила с Юречкой о своем уходе. «Но я поговорю с ним, чтобы передача повестки дня прошла гладко и работа могла быть завершена», — добавила она.
На аналогичную процедуру рассчитывает заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович, который выступал, например, за принятие для больниц методики, четко определяющей право детей на сопровождение родителей.
Однако судьба Ольги Рихтеровой на посту вице-спикера Палаты депутатов неясна.
Рихтерова не собирается уходить сама. «Это будет зависеть от решения правительственной коалиции. Для меня важна работа, которую я делаю. И я буду продолжать ее в любом случае», — написала она.
Если Рихтерова уйдет, ее позиция может быть ликвидирована. Это сэкономило бы несколько десятков тысяч крон, зарплата вице-спикеров парламента составляет 187 654 крон плюс многоцелевое пособие в размере более 51 тысячи крон. Базовая зарплата рядового члена парламента составляет 102 357 крон, а компенсация — десятки тысяч в зависимости от удаленности места жительства. Сейчас в верхней палате шесть вице-президентов.
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