Пока Европа разбирается с Россией, Канада опасается Китая, заявила Йоурова

Вице-президент Еврокомиссии, находящаяся в Канаде с многодневным визитом, обсудила тему иностранного вмешательства, безопасности выборов, а также ситуацию в СМИ с несколькими местными политиками и главой избирательной комиссии. «Канадский министр Паскаль Сент-Онж очень интересовалась тем, какое законодательство существует в Европе в отношении цифровых технологий и СМИ, потому что она пытается провести аналогичное законодательство в Канаде, а в этой стране существует большое сопротивление», — сказала Вера Йоурова. «Для меня очень важно поддерживать наших партнеров в других демократических странах, но, конечно, также прислушиваться к тому, что они говорят и какие решения у них есть», — добавила она.



В последние годы Европейский союз принял несколько ключевых стандартов, направленных на повышение устойчивости ЕС к дезинформации и иностранному вмешательству, включая Положение о цифровых услугах ЕС (DSA), Положение о цифровом рынке (DMA), новые правила прозрачности политической рекламы, Положение об искусственном интеллекте и Положение о свободе СМИ.



«В Канаде ситуация иная из-за нашего географического положения: мы находимся близко к России, у нас много связей с ней, и Россия выбрала Европу в качестве основного поля битвы для ведения информационной войны. Канада, с другой стороны, не так заинтересована в России, и они не выявили никаких крупных случаев целенаправленных дезинформационных кампаний со стороны Кремля», — рассказала Йоурова, которая является комиссаром ЕС по ценностям и прозрачности. А вот с Китаем, по мнению канадских политиков, ситуация иная. «Китай вызывает здесь наибольшее беспокойство, и не только из-за дезинформации, но и из-за подозрений в кибератаках», — сказала она.



Канадские парламентарии, входящие в комитет по этике и безопасности, также подтвердили ей, что их беспокоит финансирование Китаем различных организаций — от университетов до юридических агентств, от различных лоббистов до политиков. В связи с этим в стране недавно был принят закон о прозрачности, который должен привести к раскрытию всех финансовых потоков в Канаду. «Это очень вдохновляет меня, потому что мы также предложили аналогичную директиву о защите демократии, которая должна повысить прозрачность финансовых потоков в Европе», — сказала чешский комиссар.



В декабре прошлого года Европейская комиссия представила так называемый «Пакет защиты демократии», который, в частности, включает идею о том, что в будущем некоммерческие организации и даже университеты должны раскрывать информацию о финансировании, которое они получают из-за пределов Европейского союза. Однако окончательная форма предложений должна стать результатом переговоров между Комиссией, странами — членами ЕС и Европарламентом.



Еще одной темой, которую вице-президент ЕК обсудил в Канаде, стала защита детей в интернете и социальных сетях. «У нас защита детей прописана в нескольких законах, но нам предстоит оценить, достаточно ли этого», — сказала Йоурова, добавив, что Канада также готовит аналогичное законодательство. В практике ЕС эта тема частично регулируется Положением о цифровых услугах (DSA), а также так называемой стратегией «Лучший интернет для детей» (BIK+), которая существует и частично реализуется по всему ЕС, чтобы обеспечить защиту и уважение детей в новом цифровом десятилетии.



«Более того, этот вопрос будет становиться все более актуальным, поскольку мы подозреваем, и это пока не подтверждено серьезными исследованиями, что детские проблемы, депрессия, ухудшение способности концентрироваться или запоминать тексты связаны с новым способом поведения детей, когда они на несколько часов в день погружаются в цифровое пространство», — отметила чешский комиссар.