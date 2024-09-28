Чехия заблокировала совместное заявление ЕС, призывающее к прекращению огня в Ливане
1 октября 2024
20:10
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Чехия заблокировала совместное заявление Евросоюза, призывающее к «немедленному прекращению огня» между Израилем и «Хезболлой». Таким образом, 27 стран не смогли выступить с единым заявлением по поводу обостряющегося конфликта. Информацию, представленную сервером Euronews, впоследствии подтвердили в МИД.
«Заявление в одностороннем порядке ограничило право Израиля на самооборону от террористов из „Хезболлы“, которые в течение нескольких месяцев обстреливали гражданское население на севере Израиля», — заявила пресс-секретарь министерства Мариана Вернерова. «В то же время мы потребовали вывода „Хезболлы“ от границ Израиля», — добавила она.
«Я уважаю это решение», — заявил министр по европейским делам Мартин Дворжак, добавив, что сам он не готовит позицию для переговоров.
Чехия, Венгрия и Австрия являются одними из самых сильных сторонников Израиля в Евросоюзе. «В последние месяцы эти страны настаивали на ослаблении коллективных действий, которые они считали откровенно критическими по отношению к Израилю», — заявил сервер.
Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу событий в Ливане.
«Мы осуждаем многочисленные жертвы среди гражданского населения в Ливане, разрушение гражданской инфраструктуры, которое будет иметь долгосрочные последствия, а также большое количество внутренне перемещенных лиц с обеих сторон, и повторяем наш призыв к постоянному уважению международного гуманитарного права», — сказал Боррель.
Он также призвал к «немедленному прекращению огня» и выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 году, которая призывает к прекращению боевых действий, выводу израильских войск из южного Ливана и разоружению «Хезболлы».
«Суверенитет Израиля и Ливана должен быть гарантирован», — добавил он.
«Я уважаю это решение», — заявил министр по европейским делам Мартин Дворжак, добавив, что сам он не готовит позицию для переговоров.
Чехия, Венгрия и Австрия являются одними из самых сильных сторонников Израиля в Евросоюзе. «В последние месяцы эти страны настаивали на ослаблении коллективных действий, которые они считали откровенно критическими по отношению к Израилю», — заявил сервер.
Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу событий в Ливане.
«Мы осуждаем многочисленные жертвы среди гражданского населения в Ливане, разрушение гражданской инфраструктуры, которое будет иметь долгосрочные последствия, а также большое количество внутренне перемещенных лиц с обеих сторон, и повторяем наш призыв к постоянному уважению международного гуманитарного права», — сказал Боррель.
Он также призвал к «немедленному прекращению огня» и выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 году, которая призывает к прекращению боевых действий, выводу израильских войск из южного Ливана и разоружению «Хезболлы».
«Суверенитет Израиля и Ливана должен быть гарантирован», — добавил он.
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