Генсек НАТО: Стоимость поддержки Украины ниже, чем победа Путина

«Я был в Украине несколько раз и видел жестокость российского режима и храбрость украинского народа. Поддержка Украины — это также инвестиция в нашу собственную безопасность», — заявил Марк Рютте в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Он подчеркнул, что его целью будет и дальше продвигать Украину на пути к НАТО.



Новый генсек также прокомментировал роль Китая, который стал помощником России в войне и снабжает ее оружием. «Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не затрагивая его интересы и репутацию», — сказал Рютте.



Что касается продолжения помощи Украине в ближайшие месяцы, генсек НАТО настроен «абсолютно оптимистично». По его словам, официальным лицам США также ясно, что если Россия победит и Владимир Путин получит то, что хочет, это окажет «прямое влияние на нашу безопасность».



В последние месяцы в странах НАТО идут широкие дебаты относительно смягчения ограничений на применение переданного Украине оружия. Безусловно, самым важным поставщиком ракет большой дальности для Украины являются США. Президент США Джо Байден недавно заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отмены действующего ограничения. Подобный шаг поддерживают и некоторые европейские страны, особенно Великобритания, но Германия и Франция, например, колеблются.



«Украина имеет право на самооборону, которая включает в себя нападения на законные военные объекты на территории России», — повторил сегодня Марк Рютте слова, которые недавно произнес его предшественник Йенс Столтенберг. «Война не заканчивается на границах», — добавил он. Однако он подчеркнул, что решения остаются за отдельными союзниками и их правительствами.



Новый генсек признал, что ситуация на украинском поле боя непростая. По его словам, в этом году русским удалось продвинуться на некоторых направлениях, но ценой больших потерь. «По последним имеющимся у меня оценкам, потери русских составляют около 1 000 убитых и раненых в день», — добавил Марк Рютте.