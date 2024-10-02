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Европейцев больше всего беспокоит рост цен и расходов, выяснил Евробарометр

Новости и статьи
4 октября 2024
16:15
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В начале нового парламентского срока граждане Европейского союза больше всего обеспокоены ростом цен и стоимостью жизни, о чем говорится в опубликованном сегодня опросе «Евробарометра».
Другие вопросы касаются экономической ситуации и международной обстановки. Рост цен и стоимость жизни также стали основными проблемами, побудившими граждан Чехии прийти на выборы в Европейский парламент в июне этого года. Почти половина из них (48%) отметили это в ходе опроса.

«Рост цен и стоимости жизни (42%) и экономическая ситуация (41%) были основными вопросами, которые побудили граждан Европы прийти на европейские выборы в июне этого года. Треть избирателей (34%) назвали в качестве причины для голосования международную ситуацию, и столько же — защиту демократии и верховенства закона (32%)», — говорится в заявлении Европейского парламента для прессы.

Рост цен и стоимость жизни также стали стимулом для чешских избирателей, но международная ситуация оказалась на втором месте (47%). В качестве мотива для голосования экономическая ситуация была названа 40% избирателей. За ней следуют оборона и безопасность ЕС (38%), затем миграция и убежище (35%).

«В июне европейцы выразили свое мнение, и мы стали свидетелями самой высокой явки на выборах в Европейский парламент за последние 30 лет. Граждане дали нам полномочия действовать, давать ответы и решения и оказывать положительное влияние на их повседневную жизнь. Мы выполним это обязательство», — прокомментировала результаты опроса Роберта Метсола, глава Европейского парламента. «В ближайшие недели Европарламент будет тщательно изучать работу новой Европейской комиссии, чтобы убедиться, что она решает вопросы, которые являются приоритетными для людей: стоимость жизни, состояние нашей экономики, демократия, верховенство закона, миграция и безопасность. Европейский парламент продолжит добиваться того, чтобы голос народа в ЕС имел вес», — добавила она.

Респонденты также отметили, что в целом поддерживают Европейский союз. Согласно результатам «Евробарометра», этот показатель остается высоким, несмотря на экономические проблемы. Результаты опроса показывают, что европейские граждане с оптимизмом смотрят на будущее ЕС (65%) и продолжают позитивно относиться к ЕС (48%, и только 16% заявили, что ЕС вызывает у них негативное отношение).

В Чешской Республике «абсолютно оптимистично» настроены меньше респондентов — 57%, а «абсолютно пессимистично» — 32%.

Семь из десяти (70%) европейцев считают, что членство в ЕС выгодно их стране. Эта доля остается стабильной в последние годы. В целом называются четыре основные причины, по которым членство в ЕС считается выгодным: улучшение сотрудничества между странами-членами (36%), защита мира и укрепление безопасности (32%), вклад ЕС в экономический рост (28%) и создание новых рабочих мест (24%).

В Чехии 65% респондентов считают, что членство в ЕС принесло Чехии пользу и выгоду, в то время как 31% опрошенных заявили, что это не так.

Послевыборный опрос «Евробарометра» Европейского парламента был проведен исследовательским агентством Verian (ранее Kantar Public) с 13 июня по 8 июля 2024 года во всех 27 государствах-членах ЕС. Опрос проводился очно. Также использовались видеоинтервью в Чехии, Дании, Финляндии и на Мальте. Всего было проведено 26 349 интервью, из них 1008 — в Чехии.
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