«Если война закончится во время полномочий этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и стандартные отношения с Российской Федерацией. Европейский союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском союзе. И нам будут очень важны дружеские отношения с Украиной», — сказал Фицо, полномочия нынешнего правительства которого истекают в 2027 году. Он добавил, что военного решения конфликта в Украине не существует.



По словам Фицо, многие политики говорят о необходимости компромиссов в отношении Украины, а о президенте Чехии он сказал, что тот значительно изменил свою позицию по войне в Украине. Подробности он не сообщил. Так, ранее в интервью американской газете The New York Times Павел заявил, что Украина должна быть реалистичной в отношении своих военных целей и признать, что некоторые территории могут хотя бы временно остаться под контролем России.



В преддверии встречи словацкого и украинского правительств, запланированной на следующую неделю, словацкий премьер-министр также заявил, что хотел бы, чтобы Украина оставалась транзитной страной для сырья, в котором, по его словам, нуждается Европа.



Ранее страны Европейского союза уже начали снижать свою зависимость от природного газа из России. Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце этого года.



Киев неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. ЕС, в свою очередь, запретил импорт российской нефти после вторжения России в Украину; Венгрия, Словакия и Чехия получили исключение для поставок по трубопроводу «Дружба».