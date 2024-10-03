Фицо хочет восстановить отношения с Россией после окончания войны в Украине
4 октября 2024
19:30
298
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет восстановить стандартные отношения с Россией после окончания войны в Украине, которая сопротивляется российскому военному вторжению с февраля 2022 года. Об этом Фицо, который давно критикует антироссийские санкции и западную военную помощь Украине, заявил журналистам. Он также высказался за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину. В своей речи, не раскрывающей подробностей, он также заявил, что президент Чехии Петр Павел уже изменил свою позицию по поводу войны в Украине.
«Если война закончится во время полномочий этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и стандартные отношения с Российской Федерацией. Европейский союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском союзе. И нам будут очень важны дружеские отношения с Украиной», — сказал Фицо, полномочия нынешнего правительства которого истекают в 2027 году. Он добавил, что военного решения конфликта в Украине не существует.
По словам Фицо, многие политики говорят о необходимости компромиссов в отношении Украины, а о президенте Чехии он сказал, что тот значительно изменил свою позицию по войне в Украине. Подробности он не сообщил. Так, ранее в интервью американской газете The New York Times Павел заявил, что Украина должна быть реалистичной в отношении своих военных целей и признать, что некоторые территории могут хотя бы временно остаться под контролем России.
В преддверии встречи словацкого и украинского правительств, запланированной на следующую неделю, словацкий премьер-министр также заявил, что хотел бы, чтобы Украина оставалась транзитной страной для сырья, в котором, по его словам, нуждается Европа.
Ранее страны Европейского союза уже начали снижать свою зависимость от природного газа из России. Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце этого года.
Киев неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. ЕС, в свою очередь, запретил импорт российской нефти после вторжения России в Украину; Венгрия, Словакия и Чехия получили исключение для поставок по трубопроводу «Дружба».
По словам Фицо, многие политики говорят о необходимости компромиссов в отношении Украины, а о президенте Чехии он сказал, что тот значительно изменил свою позицию по войне в Украине. Подробности он не сообщил. Так, ранее в интервью американской газете The New York Times Павел заявил, что Украина должна быть реалистичной в отношении своих военных целей и признать, что некоторые территории могут хотя бы временно остаться под контролем России.
В преддверии встречи словацкого и украинского правительств, запланированной на следующую неделю, словацкий премьер-министр также заявил, что хотел бы, чтобы Украина оставалась транзитной страной для сырья, в котором, по его словам, нуждается Европа.
Ранее страны Европейского союза уже начали снижать свою зависимость от природного газа из России. Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце этого года.
Киев неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. ЕС, в свою очередь, запретил импорт российской нефти после вторжения России в Украину; Венгрия, Словакия и Чехия получили исключение для поставок по трубопроводу «Дружба».
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
238
16:15
4 ОКТЯБРЯ 2024
432
15:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
756
13:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
485
10:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1448
08:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1011
22:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
1050
19:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
1544
18:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
1320
16:30
3 ОКТЯБРЯ 2024
1133
15:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
1072
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
1964
11:30
3 ОКТЯБРЯ 2024
1445
10:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2501