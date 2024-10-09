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Зеленский готов смягчить свои условия для окончания войны, заявляют союзники

Новости 420on
10 октября 2024
14:00
657
Президент Украины Владимир Зеленский готов проявить «большую гибкость» в вопросе прекращения войны, развязанной Россией в Украине, и западные союзники Киева уже это заметили. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству НАТО.
Зеленский по-прежнему публично исключает возможность того, что он «обменяет» украинский суверенитет или территорию на прекращение войны. Однако, по данным Bloomberg, украинские чиновники дали понять, что готовы признать, что война должна закончиться.

Зеленский должен был представить изменение позиции на заседании контактной группы по защите Украины в четверг в Рамштайне. Однако этого не произойдет, поскольку президент США Джо Байден вместо этого будет курировать подготовку к последствиям урагана Милтон и последующие кризисные операции и отменил визит в Германию. Зеленский, вероятно, продемонстрирует свою гибкость через несколько недель.

По данным Bloomberg, давление со стороны западных союзников растет с требованием разработать более конкретный план прекращения войны. Это связано с ситуацией на фронте, трудностями с финансированием помощи Украине и, не в последнюю очередь, с неопределенностью относительно результатов президентских выборов в США.

Как пишет агентство, центральным элементом любых переговоров должно стать членство Украины в НАТО. По словам Байдена, некоторые страны Запада оказывают давление с целью направить Киеву прямое приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. Однако, по мнению Bloomberg, это маловероятно, хотя может стать потенциальным козырем в переговорах с Кремлем, который считает Украину «очень» нежелательной в НАТО.

Россия требует, чтобы Украина отказалась от вступления в Альянс. В июне президент Владимир Путин заявил, что готов начать мирные переговоры, если Киев согласится на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также признает Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области российскими.

Тогда Зеленский назвал эти условия очередным ультиматумом. Однако, по мнению Bloomberg, теперь он стал более гибким.
Чехия Украина США война Россия
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