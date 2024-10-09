Китай притворяется другом, но готовится к войне, предупреждает глава контрразведки Чехии

Поэтому необходимо снизить зависимость в стратегических областях, где Чехию можно было бы шантажировать после начала конфликта. Он также обратил внимание на то, что Китай массово получает персональные данные о чехах из интернет-магазинов с дешевыми товарами и не стесняется их использовать.





«Это диктатура, готовящаяся к будущему военному столкновению. В рамках законного академического и делового сотрудничества мы также должны осознавать это», — сказал Куделка.





Он напомнил, что Китай — цивилизация, которая делает все, чтобы стать великой державой. Согласно законам страны, каждый гражданин страны обязан сотрудничать со спецслужбами, если к нему обращаются и просят об этом.





В этом также заключается риск шпионажа в чешской академической среде, которая основана на открытом обмене знаниями. Но это работает в одностороннем порядке, китайские институты не делятся ноу-хау с западными странами. В то же время, по его словам, Китай укрепляет свой положительный имидж на Западе посредством пропаганды, причем не только посредством пропаганды, но и посредством бизнес-инвестиций и политики.





Куделка подчеркнул, что Китай представляет собой постоянную угрозу и существует необходимость укрепления собственной самодостаточности в сфере технологий и критической инфраструктуры.





«Если был конфликт, где, я предполагаю, мы будем на стороне демократического мира, то мы будем в такой же зависимости, как были с газом после начала конфликта в Украине, только это будет с технологиями», — сказал генерал Куделка.





Он имел в виду долгосрочное давление, оказываемое Китаем на Тайвань, суверенитет которого чешские политики громко и открыто поддерживают. «Китай целенаправленно предпринимает шаги, которые позволили бы ему аннексировать Тайвань в будущем», — заявил глава BIS, добавив, что Чехия не должна допустить сценария, подобного украинскому.





По его словам, единственный способ сдержать потенциального злоумышленника — помочь потенциальным жертвам укрепить свою защиту и не поддаться давлению и угрозам со стороны Китая. «Мы всегда должны давать понять Китаю, что Чехия не поддастся угрозам и давлению», — добавил он.





Возможный конфликт и последующее введение санкций против Китая ощутит и Чехия. «Китай будет сражаться с нами», — предупредил он. По его словам, технологическая зависимость может проявиться, например, в больничном оборудовании. Он также видит большой риск в китайских технологиях, собирающих большие объемы данных.





«NUKIB назвал Huawei рискованной компанией, и это по-прежнему справедливо. Это должны знать все, кто работает в сфере IT, и учитывать это во всех своих шагах», — призвал Куделка. По его словам, это касается и простых граждан.





Директор Национального управления кибер- и информационной безопасности (NUKIB) Лукаш Кинтр обратил внимание на растущую зависимость общества от технологий и на шпионскую тактику китайских компаний, которые являются частью цепочек поставок или стремятся нанести им ущерб.





По его словам, то, что частные компании в Чехии пытаются углублять промышленные связи, на данный момент является невежеством, а не наивностью. Он обратил внимание на торговую войну, в которой Китай пытается нанести ущерб западным странам чрезмерно низкими ценами.





Например, он упомянул платформу Temu, с которой чехи в изобилии заказывают товары по ценам, по которым они не смогут получить товар ни в Чехии, ни где-либо еще в Европе. Однако они добровольно передают свои персональные данные Китаю, где 75 процентов компаний принадлежат государству.





«Ценовая война, продажи ниже себестоимости — эффективный способ углубить нашу зависимость. Мы нация дисконт-маньяков, у нас всегда есть ощущение, что мы где-то сэкономим. Однако в долгосрочной перспективе мы знаем, что бесплатно нам никто ничего не даст», — подчеркнул он, добавив, что цель продавцов — прибыль.





«Temu наводняет рынок некачественными товарами и получает огромные данные о пользователях», — добавил Куделка. «Они фактически контролируют нас», — призвал он к ответственности жителей.





Депутат парламента Хелена Лангшадлова (ТОП 09) обратила внимание на проблемную социальную сеть TikTok, через которую молодые люди делятся большим количеством личных данных, фотографий и видео, не зная, могут ли через несколько лет эти данные стать препятствием, например, при устройстве на работу. «Это не только политическое дело: в Чехии также есть случаи членовредительства и самоубийств под влиянием TikTok», — предупредила она.





