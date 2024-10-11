Чехия заплатила России за газ и нефть в пять раз больше, чем за помощь Украине, утверждается в докладе
14 октября 2024
22:00
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С начала российского вторжения в Украину и до июня этого года Чехия потратила 7 миллиардов евро (177 миллиардов крон) на нефть и газ из России, что более чем в пять раз превышает чешскую помощь Киеву. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Организации заявляют, что у Чешской Республики есть варианты избавиться от зависимости от энергетического сырья из России, среди прочего, за счет более эффективного использования Трансальпийского нефтепровода (TAL), газа из Норвегии и глобальных поставок сжиженного природного газа.
CSD и CREA также предупредили, что растущая зависимость от поставок энергетического сырья из России представляет значительный риск для безопасности и приводит к ценовым шокам, как это произошло в августе этого года, когда Украина захватила насосную станцию Сужа в Курской области России.
Платежи Чехии за нефть и газ из России после вторжения, которое Москва начала в феврале 2022 года, к июню этого года принесли России 2,3 миллиарда евро (58,2 миллиарда крон) в виде налогов. При этом Чехия оказала помощь атакованной Украине на общую сумму 1,29 миллиарда евро (32,6 миллиарда крон), говорится в отчете CSD и CREA.
Оба центра также отметили, что зависимость Чехии от российской нефти в прошлом году выросла до 60%, хотя правительство премьер-министра Петра Фиалы хотело постепенно от нее избавиться. «К началу 2024 года зависимость снизилась до 50% от уровня, существовавшего до вторжения», — говорится в отчете.
Чешская государственная компания Mero сообщила ЧТК в сентябре прошлого года, что доля нефти, импортируемой по российскому трубопроводу «Дружба», в первой половине прошлого года составляла около 65%. Компания Mero является владельцем и оператором чешской части нефтепровода «Дружба» и нефтепровода IKL из Германии, а также является единственным перевозчиком сырой нефти в Чехию. При этом в Минпромторге (МПО) указали, что импортером нефти является не государство, а PKN Orlen, которая является материнской группой чешских НПЗ Orlen Unipetrol.
«Правительство не имеет прямого контроля над принятием решений частной компанией. Именно поэтому мы активно поддерживаем диверсификацию поставщиков, реализуя проект ТАЛ+. Объем импорта российской нефти уже снижается — в 2024 году мы наблюдаем значительное снижение по сравнению с предыдущими годами», — сказала ČTK Петра Мильцова из пресс-службы Министерства промышленности и торговли.
Что касается компании Orlen Unipetrol, которая является единственным переработчиком нефти в Чехии, организации CSD и CREA заявили, что она импортировала больше всего нефти из России в третьем квартале 2022 года. «Хотя Orlen Unipetrol импортировала большие объемы российской нефти со значительными скидками (на 42% дешевле, чем импорт (азербайджанская нефть), потребители не получили существенной выгоды от снижения цен на бензин, которые за этот период упали всего на 4%», — отмечается в отчете.
CSD и CREA подчеркнули, что у Чехии есть возможность избавиться от зависимости от энергетического сырья. По мнению обеих организаций, республика не полностью использовала выделенные мощности TAL. Чешская Республика подключена к трубопроводу TAL из Италии через IKL.
«Чехия может полностью заменить поставки российской нефти за счет увеличения импорта нефтепродуктов из Германии, полного использования трубопроводов, транспортирующих нероссийскую нефть, и использования собственных обширных запасов нефти, которые составляют около 3,6 миллиона тонн», — сообщают CSD и CREA.
В случае с газом оба центра заявили, что в конце 2022 и в 2023 году Чехия в основном прекратила импорт из России, но в первой половине этого года заплатила 440 миллионов евро (11,1 миллиарда крон) за увеличение импорта.
Еврокомиссия неоднократно призывала страны Евросоюза прекратить зависимость от поставок энергоносителей из России. ЕС также ввел санкции в отношении большей части импорта российской нефти.
CSD и CREA также предупредили, что растущая зависимость от поставок энергетического сырья из России представляет значительный риск для безопасности и приводит к ценовым шокам, как это произошло в августе этого года, когда Украина захватила насосную станцию Сужа в Курской области России.
Платежи Чехии за нефть и газ из России после вторжения, которое Москва начала в феврале 2022 года, к июню этого года принесли России 2,3 миллиарда евро (58,2 миллиарда крон) в виде налогов. При этом Чехия оказала помощь атакованной Украине на общую сумму 1,29 миллиарда евро (32,6 миллиарда крон), говорится в отчете CSD и CREA.
Оба центра также отметили, что зависимость Чехии от российской нефти в прошлом году выросла до 60%, хотя правительство премьер-министра Петра Фиалы хотело постепенно от нее избавиться. «К началу 2024 года зависимость снизилась до 50% от уровня, существовавшего до вторжения», — говорится в отчете.
Чешская государственная компания Mero сообщила ЧТК в сентябре прошлого года, что доля нефти, импортируемой по российскому трубопроводу «Дружба», в первой половине прошлого года составляла около 65%. Компания Mero является владельцем и оператором чешской части нефтепровода «Дружба» и нефтепровода IKL из Германии, а также является единственным перевозчиком сырой нефти в Чехию. При этом в Минпромторге (МПО) указали, что импортером нефти является не государство, а PKN Orlen, которая является материнской группой чешских НПЗ Orlen Unipetrol.
«Правительство не имеет прямого контроля над принятием решений частной компанией. Именно поэтому мы активно поддерживаем диверсификацию поставщиков, реализуя проект ТАЛ+. Объем импорта российской нефти уже снижается — в 2024 году мы наблюдаем значительное снижение по сравнению с предыдущими годами», — сказала ČTK Петра Мильцова из пресс-службы Министерства промышленности и торговли.
Что касается компании Orlen Unipetrol, которая является единственным переработчиком нефти в Чехии, организации CSD и CREA заявили, что она импортировала больше всего нефти из России в третьем квартале 2022 года. «Хотя Orlen Unipetrol импортировала большие объемы российской нефти со значительными скидками (на 42% дешевле, чем импорт (азербайджанская нефть), потребители не получили существенной выгоды от снижения цен на бензин, которые за этот период упали всего на 4%», — отмечается в отчете.
CSD и CREA подчеркнули, что у Чехии есть возможность избавиться от зависимости от энергетического сырья. По мнению обеих организаций, республика не полностью использовала выделенные мощности TAL. Чешская Республика подключена к трубопроводу TAL из Италии через IKL.
«Чехия может полностью заменить поставки российской нефти за счет увеличения импорта нефтепродуктов из Германии, полного использования трубопроводов, транспортирующих нероссийскую нефть, и использования собственных обширных запасов нефти, которые составляют около 3,6 миллиона тонн», — сообщают CSD и CREA.
В случае с газом оба центра заявили, что в конце 2022 и в 2023 году Чехия в основном прекратила импорт из России, но в первой половине этого года заплатила 440 миллионов евро (11,1 миллиарда крон) за увеличение импорта.
Еврокомиссия неоднократно призывала страны Евросоюза прекратить зависимость от поставок энергоносителей из России. ЕС также ввел санкции в отношении большей части импорта российской нефти.
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