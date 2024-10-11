Чехия заплатила России за газ и нефть в пять раз больше, чем за помощь Украине, утверждается в докладе

Организации заявляют, что у Чешской Республики есть варианты избавиться от зависимости от энергетического сырья из России, среди прочего, за счет более эффективного использования Трансальпийского нефтепровода (TAL), газа из Норвегии и глобальных поставок сжиженного природного газа.



CSD и CREA также предупредили, что растущая зависимость от поставок энергетического сырья из России представляет значительный риск для безопасности и приводит к ценовым шокам, как это произошло в августе этого года, когда Украина захватила насосную станцию ​​​​Сужа в Курской области России.



Платежи Чехии за нефть и газ из России после вторжения, которое Москва начала в феврале 2022 года, к июню этого года принесли России 2,3 миллиарда евро (58,2 миллиарда крон) в виде налогов. При этом Чехия оказала помощь атакованной Украине на общую сумму 1,29 миллиарда евро (32,6 миллиарда крон), говорится в отчете CSD и CREA.



Оба центра также отметили, что зависимость Чехии от российской нефти в прошлом году выросла до 60%, хотя правительство премьер-министра Петра Фиалы хотело постепенно от нее избавиться. «К началу 2024 года зависимость снизилась до 50% от уровня, существовавшего до вторжения», — говорится в отчете.



Чешская государственная компания Mero сообщила ЧТК в сентябре прошлого года, что доля нефти, импортируемой по российскому трубопроводу «Дружба», в первой половине прошлого года составляла около 65%. Компания Mero является владельцем и оператором чешской части нефтепровода «Дружба» и нефтепровода IKL из Германии, а также является единственным перевозчиком сырой нефти в Чехию. При этом в Минпромторге (МПО) указали, что импортером нефти является не государство, а PKN Orlen, которая является материнской группой чешских НПЗ Orlen Unipetrol.



«Правительство не имеет прямого контроля над принятием решений частной компанией. Именно поэтому мы активно поддерживаем диверсификацию поставщиков, реализуя проект ТАЛ+. Объем импорта российской нефти уже снижается — в 2024 году мы наблюдаем значительное снижение по сравнению с предыдущими годами», — сказала ČTK Петра Мильцова из пресс-службы Министерства промышленности и торговли.



Что касается компании Orlen Unipetrol, которая является единственным переработчиком нефти в Чехии, организации CSD и CREA заявили, что она импортировала больше всего нефти из России в третьем квартале 2022 года. «Хотя Orlen Unipetrol импортировала большие объемы российской нефти со значительными скидками (на 42% дешевле, чем импорт (азербайджанская нефть), потребители не получили существенной выгоды от снижения цен на бензин, которые за этот период упали всего на 4%», — отмечается в отчете.



CSD и CREA подчеркнули, что у Чехии есть возможность избавиться от зависимости от энергетического сырья. По мнению обеих организаций, республика не полностью использовала выделенные мощности TAL. Чешская Республика подключена к трубопроводу TAL из Италии через IKL.



«Чехия может полностью заменить поставки российской нефти за счет увеличения импорта нефтепродуктов из Германии, полного использования трубопроводов, транспортирующих нероссийскую нефть, и использования собственных обширных запасов нефти, которые составляют около 3,6 миллиона тонн», — сообщают CSD и CREA.



В случае с газом оба центра заявили, что в конце 2022 и в 2023 году Чехия в основном прекратила импорт из России, но в первой половине этого года заплатила 440 миллионов евро (11,1 миллиарда крон) за увеличение импорта.



Еврокомиссия неоднократно призывала страны Евросоюза прекратить зависимость от поставок энергоносителей из России. ЕС также ввел санкции в отношении большей части импорта российской нефти.