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Работайте и не изобретайте новых законов, советует Фиала министрам

Новости и статьи
15 октября 2024
18:00
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) призвал своих министров сосредоточиться на работе, не придумывать ничего нового и не нагружать Палату депутатов. Времени остается всего год, а в Палате депутатов на разных стадиях разработки находится 180 законопроектов, из которых около 80 — непосредственно правительственные, а несколько поправок были разработаны министерствами, но поданы в качестве парламентских предложений.
Свои мысли он высказал на одном из последних заседаний кабинета министров и, по словам некоторых, был категоричен. «Премьер-министр призвал членов правительства сосредоточиться на выполнении ключевых приоритетов, которые они обещали избирателям», — подтвердила пресс-секретарь кабинета Фиалы Люция Ешаткова. «Мы должны лишь умеренно нагружать Палату депутатов», — добавил министр образования Микулаш Бек (STAN).

Сам Бек говорит, что его приоритетом является завершение работы над законом о высшем образовании, который сейчас находится в нижней палате перед третьим чтением. На последнем заседании кабинета министров была одобрена его поправка к Закону об образовании, касающаяся финансирования учебного процесса, а также школьных психологов и ассистентов. «У нас еще есть поправка по образованию, которая касается программы в профессиональных училищах и вопросов размера школ под одним учредителем. Но есть возможность обсудить ее одновременно с предыдущей поправкой», — сказал он.

Министр внутренних дел и вице-премьер Вит Ракушан (STAN) не планирует до конца срока полномочий заниматься какими-либо крупными вопросами. «Мы завершим то, что уже находится на определенной стадии законодательного процесса и что соответствует программной декларации правительства», — сказал Мирослав Яшурек, руководитель пресс-службы Ракушана.

До конца парламентского срока он планирует завершить работу над восемью законами, включая поправку к закону о государственной службе и Lex Ukraine VII, которая позволит беженцам с временной защитой подавать заявление на получение нового вида на жительство в форме специального долгосрочного пребывания при определенных условиях. Поправка была принята правительством еще до праздников.

Министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL) хочет провести через Палату депутатов закон о возврате бутылок, который был одобрен правительством на прошлой неделе. Среди его приоритетов — объявление нового национального парка в регионе Кршивоклат, против которого выступают муниципалитеты, затрагиваемые планом.

Его коллега по партии Марек Выборный назвал в числе своих приоритетов поправку к Закону о лесном хозяйстве и охоте. Другая задача — внести поправки в Закон о ветеринарии, чтобы обеспечить более эффективную защиту животных от жестокого обращения — например, путем введения камер на скотобойнях. «Мы все еще готовим определение семейных ферм. Это будет незначительная вещь, возможно, с парламентским предложением», — сказал Выборный.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) настаивает на принятии трех законов, которые, как она надеется, сделают страну более защищенной, а министр юстиции Павел Блажек настаивает на внесении изменений в уголовное законодательство.

Правительство Фиалы завершает работу над пенсионной реформой в нижней палате парламента, что вызывает сложности. Вне коалиционного соглашения, например, главные депутаты ODS и TOP 09 поддержали поправку, которая сокращает число людей, имеющих право на досрочный выход на пенсию без финансовых потерь.

Правительство также хочет срочно внести поправки в Закон о строительстве, чтобы разобраться с критикуемой оцифровкой строительных процедур. Новый министр регионального развития Петр Кулганек намерен доработать закон о жилищной поддержке, который также тормозят депутаты от коалиции.
политика законы Чехия законопроект
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