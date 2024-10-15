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Премьер Чехии в Брюсселе: политика возвращения мигрантов должна быть кардинально изменена

Новости 420on
17 октября 2024
16:30
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) убежден, что политика возвращения мигрантов должна быть кардинально изменена, внешняя граница ЕС должна быть гораздо лучше защищена, а сотрудничество с третьими странами должно быть более тесным.
Об этом премьер-министр заявил чешским журналистам в четверг во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где миграция является одной из главных тем. В кулуарах Европейского совета Фиала встретился с несколькими премьер-министрами других стран ЕС, которые, по его словам, разделяют его точку зрения и хотят «улучшить миграционную политику и политику предоставления убежища».

Встреча проходила в Италии, Дании и Нидерландах, и помимо Чехии на ней присутствовали представители Эстонии, Кипра, Словакии, Мальты, Австрии, Польши и Венгрии. Наконец, на встрече присутствовала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Фиалы, страны, которые встречались утром, «хотят изменить миграционную политику, они не удовлетворены ею, они видят, что миграция становится все большей и большей проблемой в ЕС, которая растет над нашими головами».

«Я вижу в этом большой сдвиг, потому что мы говорим о вещах, которые еще недавно были табу. Например, речь идет об улучшении политики возвращения, которая не работает. Число тех, кто должен быть депортирован и фактически депортирован, составляет около 20 процентов, и это необходимо коренным образом изменить», — сказал чешский премьер-министр.

По его словам, необходимо лучше охранять внешнюю границу, активнее сотрудничать с третьими странами и искать инновационные решения, такие как центры возвращения в третьих странах.

Лидеры ЕС уже затронули тему российской агрессии в Украине на саммите, заслушав, в частности, так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского. Теперь они обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, но, пожалуй, самая бурная дискуссия ожидается по вопросу миграции. За последние месяцы ситуация во многих европейских странах изменилась.

Германия ввела контроль на сухопутных границах со всеми соседними странами, Нидерланды и Венгрия хотят получить постоянное исключение из правил ЕС по миграции и убежищу, и даже польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что Польша собирается приостановить право на убежище для некоторых групп приезжих из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Чехия иммиграция Евросоюз законы беженцы
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