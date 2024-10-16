Участники саммита ЕС договорились ускорить возвращение неуспешных просителей убежища

Согласно выводам встречи, которые после ее окончания опубликовала пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Екатерина Казенж в социальной сети X, они также заявили России и Беларуси, что те не могут злоупотреблять европейскими ценностями.





По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, все больше и больше стран хотят найти новые способы борьбы с нелегальной миграцией. Политика возвращения не работает должным образом, поэтому нам нужно найти способы ее улучшить, заявил Фиала журналистам после саммита.





«Россия, Беларусь и другие страны не должны злоупотреблять нашими ценностями, в том числе правом на убежище», — согласились участники саммита. Они выразили солидарность с Польшей и другими странами, через которые режимы Минска и Москвы пытаются отправить мигрантов в ЕС в рамках гибридной войны против Запада. Участники сегодняшнего саммита дали понять, что сделают все, чтобы не допустить использования жителей кризисных зон в политических целях. «Чрезвычайные ситуации требуют адекватных мер», — говорится в заключении без дальнейших подробностей, по словам дипломатов, текст был нацелен именно на Польшу.





Из-за давления на границу Польши с Беларусью премьер-министр Дональд Туск объявил в субботу, что Варшава ограничит право на убежище для определенных групп. Речь должна идти о мигрантах, прибывающих из Беларуси, которых власти этой страны будут переправлять к границе.





Премьер-министр Чехии Фиала высоко оценил, что страны — члены ЕС добились значительного прогресса в дебатах по решению текущих миграционных проблем. По его словам, дискуссия между государственными деятелями была очень полезной.





«Оказалось, что наши позиции сходятся и что есть больше стран, которые готовы искать новые пути борьбы с нелегальной миграцией. Это будет темой следующих Евросоветов, мы будем искать решение этой проблемы», — сказал он.





Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи, что исполнительная власть ЕС скоро представит новый проект директивы о возвращении отклоненных заявителей, который должен сделать эти возвраты более эффективными. Согласно ее заявлению, она также обсудила сегодня с лидерами вопрос переоценки определения безопасной третьей страны, в которую могут быть возвращены мигранты. Дискуссия также вращалась вокруг возможного создания центров возвращения в странах, не входящих в ЕС, где получившие отказ просители убежища будут ждать возвращения в безопасную страну.





Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Польша и другие страны должны быть в состоянии защитить ЕС от этих гибридных атак, то есть от использования мигрантов белорусским режимом. Она добавила, что Брюссель работает с Польшей, а также с Финляндией и странами Балтии над мерами, которые позволили бы им разрешить ситуацию и в то же время не нарушать право на убежище или правила ЕС.





Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным, что главам государств и правительств Евросоюза удалось найти на саммите соглашение, позволяющее ускорить возвращение неуспешных просителей убежища на родину. Затем он назвал кампанию против нелегальной миграции необходимым шагом, против которого Союз должен принять меры. В этом контексте он напомнил, что в рамках этой борьбы Германия восстановила контроль на всех своих границах. «Эти проверки будут продолжаться и дальше», — сказал он. Это касается и границы с Чехией.





Премьер-министр Чехии также отреагировал на внутренний пограничный контроль, заявив, что он не считает это хорошим решением и что, если государства его используют, то только в течение ограниченного времени. «Шенген и свободное передвижение людей являются одними из огромных плюсов Европы не только в моих глазах, но и в глазах наших граждан. Если мы нарушим его, у нас не будет ничего хорошего», — сказал Фиала, отвечая на вопрос ČTK. По его словам, вместо контроля на внутренних границах следует найти европейское решение, которое как раз связано с улучшением политики возвращения, лучшей защитой внешних границ или улучшением сотрудничества с третьими странами.